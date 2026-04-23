"Vảy rồng" xuất hiện trong bức ảnh NASA chụp hành tinh khác

Theo Anh Thư | 23-04-2026 - 16:03 PM | Tài chính quốc tế

Robot săn sự sống ngoài hành tinh Curiosity của NASA đã chụp được thứ giống như phần lưng lộ ra của một con bò sát nằm trong bùn.

Theo các nhà khoa học NASA, "vảy rồng" mà robot Curiosity chụp được không thuộc về sinh vật sống, nhưng có thể là bằng chứng ủng hộ cho giả thuyết về một thế giới sự sống tồn tại trên hành tinh Sao Hỏa láng giềng.

Hình ảnh kỳ lạ vừa được Curiosity chụp lại vào ngày Sol 4865 của Sao Hỏa, tức ngày 13-4 trên Trái Đất, khi trên đường tìm đến khu vực mang tên Antofagasta bên trong Gale Crater, miệng hố va chạm khổng lồ mà nó đã khám phá gần 14 năm qua.

"Vảy rồng" xuất hiện trong hình ảnh mà tàu đổ bộ robot Curiosity của NASA chụp được khi khám phá hành tinh đỏ - Ảnh: NASA

Nhà khoa học dự án Abigail Fraeman từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA gọi đó là "các đa giác hình tổ ong" trong một bài đăng trên blog.

Bà cho biết số lượng các cấu trúc đa giác này lên tới hàng ngàn trong các bức ảnh mà Curiosity gửi về. Loại cấu trúc này đã từng được robot này tìm thấy trước đây ở khu vực khác, nhưng không nhiều đến vậy.

Sẽ mất một thời gian nữa trước khi các nhà khoa học đưa ra lời giải thích cụ thể cho cấu trúc "vảy rồng" này, nhưng họ đã đặt ra một số giả thuyết.

Trên Trái Đất, các hình dạng đa giác tương tự khá phổ biến. Chúng thường hình thành khi bề mặt đất liên tục giãn nở và co lại, thường là sau khi đất đã bão hòa nước rồi khô đi.

Một cơ chế tương tự xảy ra khi mặt đất đóng băng, và băng bên trong giãn nở và co lại, như đã thấy ở những nơi như Nam Cực.

Nhìn chung, "vảy rồng" mà robot NASA chụp được có thể là bằng chứng về một thế giới từng có nước dưới dạng lỏng hoặc băng giá, trải qua những thời kỳ ẩm ướt và khô hạn luân phiên.

Điều này sẽ ủng hộ niềm tin của NASA rằng Sao Hỏa vốn được sinh ra khá giống với Trái Đất, thậm chí từng có đại dương lớn khoảng 3 tỉ năm về trước.

Theo Anh Thư

Người Lao động

