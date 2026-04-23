Rơi máy bay chở đầy tiền mặt giữa biên giới 3 nước, nổ ra hàng loạt vụ cướp

Theo Xuân Mai | 23-04-2026 - 22:46 PM | Tài chính quốc tế

Vụ rơi máy bay chở hàng triệu USD tiền mặt gần biên giới Brazil, Paraguay và Argentina dẫn đến hàng loạt cuộc đột kích và cướp bóc trong tuần này.

Chiếc máy bay gặp nạn chở theo khoảng 5 triệu USD thuộc sở hữu của công ty an ninh Prosegur (Paraguay). Theo tờ Ultima Hora, hiện tại 1,3 triệu USD và 4 triệu real Brazil (tương đương 806.000 USD) vẫn mất tích sau vụ rơi máy bay.

Người dân địa phương bị cáo buộc bỏ tiền vào túi. Ảnh: NEWSX

Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến phi công thiệt mạng và nhiều người khác bị thương vào cuối tuần trước. Phi công, được xác định danh tính là Fernando Noldin, đã báo cáo về sự cố động cơ ngay sau khi cất cánh và cố gắng quay lại.

Các lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường để giúp đỡ những người sống sót. Theo lời các nhân chứng, tiền mặt "nằm rải rác trên mặt đất" và nhiều người dân địa phương nhanh chóng đến hiện trường để lấy tiền. 

Cảnh sát cho biết khoảng 50 người đã tham gia vào vụ tranh giành. 

Những túi tiền được thu hồi từ vụ rơi máy bay. Ảnh: Newsflash

Tờ báo dẫn lời các quan chức cho biết dù cảnh sát quốc gia Paraguay không tìm thấy bất kỳ khoản tiền nào trong 5 ngôi nhà mà họ khám xét hôm 21-4, họ đã thu thập được những thông tin cho thấy sự liên can của một số người dân địa phương với phần tiền mặt mất tích.

Hiện chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. 

Các nhà chức trách cảnh báo những băng nhóm giả danh cảnh sát cũng đang nhắm mục tiêu vào các ngôi nhà trong khu vực, cố gắng chiếm đoạt một phần tiền mặt.

Theo tờ Ultima Hora, sáng 21-4, 4 người đàn ông có vũ trang và đeo mặt nạ đã xông vào một ngôi nhà ở đô thị Minga Guazu thuộc tỉnh Alto Parana phía Nam Paraguay, khu vực biên giới, yêu cầu giao nộp số tiền từ vụ rơi máy bay. Tuy nhiên, nhóm người này đã phải rời đi tay trắng.

Chiếc máy bay rơi ở Minga Guazu - Paraguay. Ảnh: NEWSX

Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay vẫn đang được điều tra. Công ty an ninh Prosegur xác nhận một phần tiền đã bị mất và cho biết đang hợp tác với các nhà điều tra.

Một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra tại Bolivia vào tháng 2, khi những tờ tiền nội tệ trị giá lên tới 62 triệu USD đã "rơi từ trên trời xuống" trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại thành phố lớn thứ hai của quốc gia này.

Vụ rơi máy bay chở hàng quân sự đó đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 37 người bị thương.

Đột kích 50 xưởng sản xuất thuộc 1 hệ sinh thái, công an tịch thu 14.000 thùng gia vị, xì dầu, bột nêm Knorr, Nestlé giả, chứa chất cấm

Đột kích 3 xưởng sản xuất, cảnh sát phát hiện hơn 65.000 viên giảm cân chứa chất cấm, 43 kg nguyên liệu thô, tổng thu lợi bất chính tới 200 tỷ đồng

Vì sao hãng hàng không lớn nhất nước Đức phải hủy hàng nghìn chuyến bay?

22:22 , 23/04/2026
Lún sâu trong nợ nần, láng giềng Việt Nam dự định vay hơn 400.000 tỷ đồng

21:52 , 23/04/2026
Tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung, chủ tịch “tứ đại chaebol” Hàn Quốc vừa tới Việt Nam là những ai?

21:25 , 23/04/2026
Nga xác nhận nhận được lời mời chính thức tham dự G20 từ Mỹ

21:00 , 23/04/2026

