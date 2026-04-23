Tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung, chủ tịch “tứ đại chaebol” Hàn Quốc vừa tới Việt Nam là những ai?

Các chaebol lớn nhất của Hàn Quốc đều đang có mặt ở Hà Nội để bàn về các vấn đề hợp tác lâu dài với Việt Nam. Ảnh: Reuters

Theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân, chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân diễn ra từ ngày 21 - 24/4. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025.

Đáng chú ý, trong đoàn tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung sang Việt Nam có bốn vị lãnh đạo của Samsung, LG, SK và Lotte. Đây là những “chaebol”, doanh nghiệp lớn có sức ảnh hưởng với nền kinh tế Hàn Quốc.

Theo tờ Chosun Daily, trong chuyến đi lần này, Việt Nam và Hàn Quốc dự kiến mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học và công nghệ, chuyển đổi năng lượng, khoáng sản thiết yếu, cơ sở hạ tầng và nhà máy điện hạt nhân. Những hợp tác này nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 150 tỷ USD vào năm 2030.

Đồng thời, hai bên cũng sẽ thảo luận về khả năng doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án hạ tầng quan trọng mới của Việt Nam, trong đó có thành phố thông minh.

Bốn lãnh đạo “chaebol” đến Việt Nam là những ai?

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong. Ảnh: Reuters

Thứ nhất, Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, là người kế thừa và nâng tầm đế chế công nghệ lớn nhất Hàn Quốc. Ông Lee Jae-yong được đào tạo bài bản tại Harvard, nổi tiếng với tư duy toàn cầu và khả năng thiết lập các mối quan hệ ngoại giao kinh tế.

Samsung được sáng lập bởi cố doanh nhân Lee Byung-chul (ông nội của Chủ tịch Samsung đương nhiệm Lee Jae-yong) từ năm 1938. Đây cũng là chaebol lâu đời nhất Hàn Quốc, nổi tiếng ở mảng điện tử, di động và bán dẫn.

Dưới sự dẫn dắt của ông Lee Jae-yong, Samsung giữ vị thế số một thế giới về smartphone và ngành làm chip/thiết bị 5G/6G. Ông cũng đóng vai trò quyết định trong việc nâng cấp vị thế của Việt Nam đối với Samsung. Theo Yonhap News, Samsung đã đầu tư tổng vốn hơn 23 tỷ USD, chủ yếu trong các nhà máy điện tử.

Chủ tịch LG Group - Koo Kwang-mo. Ảnh: The Korea Daily

Thứ hai, Chủ tịch LG Group - Koo Kwang-mo. Ông là đại diện tiêu biểu cho thế hệ lãnh đạo chaebol thứ 4 với phong cách quản trị trẻ trung, quyết đoán và tập trung tối đa vào hiệu quả.

Trên thực tế, ông Koo Kwang-mo đã thực hiện những cuộc cải cách lớn. Trong đó, ông đã quyết liệt từ bỏ mảng điện thoại để dồn toàn lực vào các lĩnh vực tương lai như linh kiện ô tô điện, màn hình OLED và AI. Chính sự quyết liệt của vị chủ tịch này đã giúp LG duy trì mức tăng trưởng ấn tượng, đồng thời giữ vững vị thế là thương hiệu điện tử gia dụng cao cấp được yêu thích trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, LG có nhiều tổ hợp công nghệ quy mô lớn tại Hải Phòng và những trung tâm phần mềm ở Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài ra, LG Electronics, LG Innotek và LG Display cũng duy trì các cứ điểm sản xuất toàn cầu tại Việt Nam, bằng cách thông qua 12 công ty liên kết.

Chủ tịch SK Group - Chey Tae-won. Ảnh: Yonhap

Thứ ba, Chủ tịch SK Group - Chey Tae-won, người đã biến SK từ một doanh nghiệp tập trung vào năng lượng và viễn thông trở thành tập đoàn đa ngành, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn sau thương vụ SK Hynix. Bên cạnh đó, với vai trò là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), ông Chey Tae-won được xem là người điều phối quan trọng nhất cho dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, vào tháng 2, SK Innovation (thuộc Tập đoàn SK) đã đề xuất triển khai dự án Nhiệt điện khí LNG tại tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD.

Thứ tư, Chủ tịch Lotte Group - Shin Dong-bin. Ông chính là người có công lớn trong việc quốc tế hóa thương hiệu Lotte và đưa Lotte trở thành thế lực hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm và dịch vụ tại châu Á.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (bên phải) tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin (Hàn Quốc). Ảnh: VGP

Mới đây, vào chiều 22/4, trong buổi làm việc tại Hà Nội, Chủ tịch Lotte Group Shin Dong-bin nhấn mạnh rằng, sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Lotte vẫn khẳng định đây là thị trường ưu tiên hàng đầu, đóng vai trò then chốt trong chiến lược toàn cầu của tập đoàn.

Người đứng đầu Tập đoàn Lotte bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào tiềm năng phát triển của Hà Nội. Minh chứng là bằng thành công vượt kỳ vọng của các dự án như Lotte Mall West Lake.

Ngoài ra, ông Shin Dong-bin khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm thương mại cao cấp và các khu phức hợp tài chính hiện đại, để đóng góp vào sự phát triển của Hà Nội và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt - Hàn.