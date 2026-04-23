Nga xác nhận nhận được lời mời chính thức tham dự G20 từ Mỹ

Theo Hoàng Vân | 23-04-2026 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 23/4, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận đã nhận được lời mời chính thức từ Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc họp sắp tới của các nhà lãnh đạo kinh tế lớn nhất thế giới sẽ do Mỹ chủ trì, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14-15/12 tại Miami, Florida.

Lời mời được gửi ở cấp cao nhất, hàm ý khả năng các nguyên thủ quốc gia tham dự trực tiếp.

"Chúng tôi đã nhận được lời mời tham gia ở cấp độ cao nhất", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin nói với các phóng viên.

Mặc dù Nga đã nhận được lời mời chính thức, câu hỏi về việc Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump có trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán bên lề hội nghị thượng đỉnh hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều chưa xác nhận sự hiện diện của các tổng thống tại Miami.

Cơ quan báo chí của cả hai nhà lãnh đạo đều tránh đưa ra tuyên bố cụ thể và lưu ý lịch trình di chuyển sẽ được quyết định dựa trên tình hình quốc tế hiện tại và nhu cầu thảo luận về một chương trình nghị sự cụ thể.

Các chuyên gia tin rằng sự tham gia của phái đoàn Nga ở cấp cao nhất phần lớn sẽ phụ thuộc vào tiến triển trong việc giải quyết các xung đột khu vực và tình trạng các lệnh trừng phạt có hiệu lực vào thời điểm cuộc họp tháng 12/2026.

