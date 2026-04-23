Đột kích 50 xưởng sản xuất thuộc 1 hệ sinh thái, công an tịch thu 14.000 thùng gia vị, xì dầu, bột nêm Knorr, Nestlé giả, chứa chất cấm

Một đường dây sản xuất gia vị, nước sốt và bột nêm giả quy mô lớn sử dụng nguyên liệu tái chế cùng muối công nghiệp độc hại đã bị phanh phui tại thành phố Tĩnh Hải vào năm 2017 sau cuộc đột kích.

Việc này hé lộ một “đế chế ngầm” hoạt động suốt hơn 1 thập niên và tuồn hàng giả đi khắp Trung Quốc dưới danh nghĩa của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Theo cuộc điều tra của tờ The Beijing News, các sản phẩm giả gồm nước sốt, bột nêm, gia vị dạng bột và nước dùng cô đặc đã được bán trên toàn quốc với bao bì mang tên những thương hiệu quen thuộc như Knorr, Nestlé, Lee Kum Kee và Wang Shouyi.

Bên trong một "nhà máy" sản xuất gia vị, bột nêm, giấm giả tại Tĩnh Hải, Thiên Tân.

Trong đợt truy quét ban đầu, cơ quan chức năng chỉ thu giữ tại hiện trường 4 thùng gia vị giả mang thương hiệu Wang Shouyi cùng hơn 4.000 lít nước tương và giấm giả. Hồ sơ xét xử công khai năm 2018 của Tòa án Tĩnh Hải cho thấy quy mô thực tế lớn hơn rất nhiều. Trong riêng một vụ sản xuất hàng giả thương hiệu Wang Shouyi, bị cáo chủ xưởng sản xuất đã khai rằng từ cuối năm 2015 đến tháng 1/2017 đã sản xuất và bán ra thị trường tới 13.865 thùng gia vị giả.

Trung tâm của mạng lưới sản xuất nằm tại thị trấn Độc Lưu, thuộc khu Tĩnh Hải của Thiên Tân. Tại đây, gần 50 xưởng sản xuất hoạt động như một hệ sinh thái khép kín. Theo điều tra, số hàng giả được sản xuất mỗi năm có giá trị lên tới khoảng 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 330 tỷ đồng).

Khoản lợi nhuận khổng lồ biến nhiều ông chủ xưởng giả thành những người giàu lên nhanh chóng. Báo chí Trung Quốc cho biết một số đối tượng kiếm nhiều tiền đến mức lái xe Porsche hoặc các xe hạng sang khác để di chuyển trong khu vực.

Điều gây sốc nhất là nguyên liệu được sử dụng trong các sản phẩm này. Theo điều tra, các cơ sở đã thu mua hoa hồi, hạt tiêu, tiểu hồi cùng nhiều loại gia vị đã qua sử dụng từ các nhà máy chế biến hạt dưa tại thị trấn Vương Khẩu gần đó. Sau khi thu gom, số nguyên liệu phế phẩm này được phơi khô rồi nghiền lại thành bột trong những nhà xưởng tồi tàn.

Một trong số các thương hiệu bị làm giả.

Phóng viên mô tả nhiều loại gia vị cũ bị chất đống trong những sân kho bỏ hoang, nằm cạnh rác thải sinh hoạt và môi trường mất vệ sinh nghiêm trọng.

Không dừng lại ở đó, các cơ sở còn sử dụng nước máy thông thường và muối công nghiệp, loại bị cấm dùng trong thực phẩm vì có thể chứa kim loại nặng cùng các hợp chất gây ung thư, làm tổn thương gan và thận nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Một người tố giác còn cho biết các xưởng sản xuất hạt nêm gà giả sử dụng cả chất tạo màu bị cấm trong ngành thực phẩm nhằm làm sản phẩm trông giống hàng thật hơn.

Để qua mặt người tiêu dùng, các đối tượng sao chép gần như hoàn toàn bao bì chính hãng. Chúng làm giả mã QR trên sản phẩm thật rồi in lại lên hàng giả nhằm khiến người mua tin rằng đây là sản phẩm chính hãng.

Theo The Beijing News, các xưởng này thuê hàng chục lao động và xây dựng chuỗi vận hành hoàn chỉnh từ khâu thu mua nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến vận chuyển. Một số cơ sở đã hoạt động liên tục suốt khoảng 10 năm mà không bị phát hiện.

Mạng lưới này thậm chí còn thiết lập hệ thống cảnh giới chặt chẽ. Camera giám sát được lắp đặt bên ngoài các xưởng, trong khi người dân xung quanh có nhiệm vụ báo động nếu phát hiện người lạ xuất hiện.

Cảnh sát địa phương thừa nhận việc triệt phá không hề dễ dàng vì các đối tượng thường sản xuất vào chiều tối hoặc ban đêm rồi nhanh chóng chuyển hàng đi nơi khác.

Trong cuộc đột kích phối hợp giữa cảnh sát và lực lượng chống hàng giả của Wang Shouyi Thirteen Spices Group, nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ, đồng thời nguyên liệu và thiết bị sản xuất cũng bị thu giữ.

Theo SCMP﻿