Vì sao hãng hàng không lớn nhất nước Đức phải hủy hàng nghìn chuyến bay?

Một máy bay chở khách của hãng hàng không Lufthansa.

Theo tờ Financial Times, hãng hàng không này đã quyết định hủy khoảng 20.000 chuyến bay chặng ngắn từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay.

Hãng sẽ khai thác ít hơn khoảng 120 chuyến bay mỗi ngày so với kế hoạch ban đầu.

Tác động chính sẽ ảnh hưởng đến mạng lưới đường bay từ các trung tâm Frankfurt và Munich, nơi công ty buộc phải loại bỏ các tuyến bay kém lợi nhuận nhất.

Biện pháp này là phản ứng cần thiết trước sự tăng mạnh giá nhiên liệu hàng không, vốn đã tăng gấp đôi trong bối cảnh xung đột vũ trang kéo dài ở Iran và việc phong tỏa trên thực tế các tuyến đường cung cấp tài nguyên quan trọng.

Tính khả thi về kinh tế của các chuyến bay chặng ngắn đang bị đặt dấu hỏi do giá dầu tăng cao.

Các nhà phân tích ngành hàng không nhận định, điều kiện thị trường hiện tại khiến việc vận hành các máy bay chặng trung và chặng ngắn trở nên không có lợi nhuận, vì chi phí tiếp nhiên liệu vượt quá doanh thu tiềm năng từ việc bán vé.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là một phần đáng kể nhiên liệu máy bay của châu Âu phụ thuộc vào việc vận chuyển qua eo biển Hormuz, hiện đang bị phong tỏa, do căng thẳng ngoại giao và quân sự ở Vịnh Ba Tư.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu việc phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược này không được dỡ bỏ sớm, châu Âu có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng ngay từ tháng 5/2026, đe dọa hoạt động của toàn bộ hệ thống giao thông vận tải của lục địa.