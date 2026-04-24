Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan có thể bãi bỏ chính sách miễn visa với 36 quốc gia

Theo Phạm Trang | 24-04-2026 - 06:50 AM

Chính phủ Thái Lan đang xem xét thu hẹp diện miễn visa nhằm lọc khách du lịch, ưu tiên nhóm chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc thay đổi chính sách miễn thị thực khi Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan muốn định hướng lại thị trường khách quốc tế, tập trung vào nhóm khách “chất lượng cao” và ở lại lâu hơn, đồng thời thúc đẩy du lịch nội địa.

Theo đó, vào ngày 22/4, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworrakun cho biết chính phủ đang rà soát lại chương trình miễn visa sau khi chính sách này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, Thái Lan đã mở rộng diện miễn visa, cho phép công dân từ 93 quốc gia lưu trú tối đa 60 ngày với mục đích du lịch và công việc ngắn hạn. Con số này tăng mạnh so với 57 quốc gia được miễn thị thực trước đó.

Chính sách được kỳ vọng sẽ kích cầu du lịch và hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, tại nhiều điểm nóng du lịch, một bộ phận người dân cho rằng quy định này bị lợi dụng. Một số người nước ngoài bị cáo buộc mở doanh nghiệp trái phép, làm việc “chui” hoặc lưu trú quá hạn.

Không ít doanh nghiệp địa phương cũng phàn nàn rằng lượng khách tăng lên nhưng mức chi tiêu lại thấp. Thậm chí, có ý kiến cho rằng một số du khách theo diện miễn visa gây ra nhiều vấn đề xã hội hơn là đóng góp cho kinh tế.

Những tranh cãi này bùng lên mạnh hơn sau khi một số vụ việc liên quan đến du khách nước ngoài trở thành tiêu điểm truyền thông, khiến dư luận kêu gọi chính phủ xem xét lại chính sách.

Theo ông Surasak Phancharoenworrakun, phương án đang được tính tới là đưa danh sách miễn visa trở lại mức 57 quốc gia như trước đây, đồng nghĩa với việc có thể loại bỏ khoảng 36 nước khỏi diện ưu đãi. Tuy nhiên, một số quốc gia vẫn có thể được áp dụng cơ chế thị thực đặc biệt nếu phù hợp.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng muốn thu hút nhiều hơn nhóm khách lưu trú dài ngày nhằm gia tăng chi tiêu và đóng góp cho nền kinh tế. Đề xuất này dự kiến sẽ sớm được trình lên Nội các để tiếp tục thảo luận.

Song song với việc điều chỉnh chính sách dành cho khách quốc tế, Bộ Du lịch và Thể thao cũng đang thúc đẩy chương trình mang tên “Quick Win” nhằm kích cầu du lịch nội địa. Một trong những biện pháp được đề xuất là miễn hoặc giảm thuế để hạ chi phí đi lại trong nước.

Ở một diễn biến liên quan, đảng Bhumjaithai cũng đề xuất tái cơ cấu Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan và Bộ Văn hóa Thái Lan. Theo đó, lĩnh vực du lịch và văn hóa có thể được gộp chung do có nhiều điểm giao thoa, trong khi mảng thể thao sẽ tách riêng để tập trung phát triển. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn đang trong quá trình thảo luận và chưa được chốt phương án cuối cùng.

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đột kích 50 xưởng sản xuất thuộc 1 hệ sinh thái, công an tịch thu 14.000 thùng gia vị, xì dầu, bột nêm Knorr, Nestlé giả, chứa chất cấm Nổi bật

Đột kích 3 xưởng sản xuất, cảnh sát phát hiện hơn 65.000 viên giảm cân chứa chất cấm, 43 kg nguyên liệu thô, tổng thu lợi bất chính tới 200 tỷ đồng Nổi bật

Buồn của Nga: Thương mại với 3 nước láng giềng bất ngờ sụt hơn 90%, chứng kiến 'cuộc ly hôn kinh tế' căng thẳng chưa từng có

06:37 , 24/04/2026
Rơi máy bay chở đầy tiền mặt giữa biên giới 3 nước, nổ ra hàng loạt vụ cướp

22:46 , 23/04/2026
Vì sao hãng hàng không lớn nhất nước Đức phải hủy hàng nghìn chuyến bay?

22:22 , 23/04/2026
Lún sâu trong nợ nần, láng giềng Việt Nam dự định vay hơn 400.000 tỷ đồng

21:52 , 23/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên