EU chính thức duyệt khoản vay khủng, tung "phao cứu sinh" cho Ukraine trước giờ G

Hôm nay, 23/4,Liên minh Châu Âu đã chính thức phê chuẩn khoản vay trị giá 90 tỷ euro (105 tỷ USD) dành cho Ukraine cùng các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo khối tại Cyprus với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Khoản vay này được thiết lập để trang trải 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong 2 năm tới. Các nhà kinh tế trước đó đã cảnh báo rằng Ukraine sẽ bắt đầu cạn kiệt ngân sách vào tháng 6 nếu khoản vay của EU không được giải ngân kịp thời, điều này sẽ buộc Kiev phải cắt giảm sâu các dịch vụ công.

"Chúng tôi đang lên đường tới Cyprus với những tin tức tốt lành", Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố.

Phao cứu sinh cho Ukraine, gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga

Các đại sứ EU đã thông qua khoản vay và gói trừng phạt này ngay sau khi Hungary bãi bỏ quyền phủ quyết.

"Gói hỗ trợ này sẽ tăng cường sức mạnh quân đội, giúp Ukraine kiên cường hơn và cho phép chúng tôi hoàn thành các nghĩa vụ xã hội đối với người dân theo quy định của pháp luật", ông Zelenskiy đăng trên X khi đặt chân tới Cyprus.

"Trong các cuộc họp tại Cyprus, chúng tôi cũng sẽ thảo luận với các đối tác về việc gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga. Gói trừng phạt thứ 20 đã được khai thông và tiếp sau đó phải là các bước trừng phạt khác".

Chỉ một nửa trong số 90 tỷ euro sẽ được giải ngân cho Ukraine trong năm nay, phần còn lại sẽ được chuyển vào năm 2027. Phần lớn khoản vay được dành riêng cho chi tiêu quân sự, với khoảng 17 tỷ euro mỗi năm dùng cho các nhu cầu ngân sách chung như y tế và giáo dục.

Việc phê chuẩn khoản vay, vốn đã bị trì hoãn nhiều tháng do quyền phủ quyết của Hungary, đã mang lại phao cứu sinh cho Kiev, giúp ngăn chặn việc cắt giảm sâu các dịch vụ công. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế và giới chức nhận định quốc gia này có thể cần thêm tiền để đáp ứng các nhu cầu quân sự trong năm nay.

Sẽ không có quyết định chính thức nào được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Cyprus. Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về cuộc xung đột tại Trung Đông, các biện pháp năng lượng để ứng phó và ngân sách dài hạn tiếp theo của khối. Lãnh đạo các nước Ai Cập, Jordan, Lebanon, Syria và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh sẽ cùng tham gia bữa trưa 24/4.

Hôm 23/4, Ủy ban Châu Âu đã đề ra các kế hoạch cắt giảm thuế điện và phối hợp dự trữ khí đốt vào mùa hè này, nhằm giảm thiểu những hệ lụy năng lượng từ cuộc xung đột Iran.

Các kế hoạch được công bố cho thấy, ở thời điểm hiện tại, EU sẽ tránh các biện pháp can thiệp thị trường quy mô lớn như áp trần giá khí đốt hoặc đánh thuế lợi nhuận bất thường của các công ty năng lượng, những biện pháp mà khối này từng áp dụng vào năm 2022 khi Nga cắt nguồn cung khí đốt khiến giá cả vọt lên mức kỷ lục.