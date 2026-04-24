Rơi máy bay chở tiền, người dân tràn vào hiện trường lấy đi hàng triệu USD

Một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực Minga Guazú, Paraguay, khi một chiếc phi cơ chở lượng lớn tiền mặt bất ngờ rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh, kéo theo tình trạng hỗn loạn chưa từng có.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay đang vận chuyển khoảng 5 triệu USD (khoảng 13 tỷ đồng) cùng hàng triệu đồng real Brazil cho công ty an ninh Prosegur. Hành trình dự kiến xuất phát từ Ciudad del Este tới Asunción nhưng máy bay đã gặp sự cố ngay sau khi rời đường băng.

Cơ trưởng, được xác định là Fernando Noldin, đã báo cáo trục trặc động cơ và cố gắng quay đầu. Tuy nhiên, chiếc Cessna 402 mất lực nâng và lao xuống đất, cách sân bay chưa đầy 2km trước khi bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn khiến cơ trưởng thiệt mạng, trong khi cơ phó bị thương nhưng đã qua cơn nguy kịch. Hai hành khách khác hiện vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng và được điều trị tại bệnh viện.

Điều gây sốc là ngay sau khi máy bay rơi, trước khi lực lượng cứu hộ kịp có mặt, hàng chục người dân địa phương đã đổ xô tới hiện trường. Nhân chứng cho biết tiền mặt bị văng khắp nơi và nhiều người đã nhanh chóng nhặt, nhét vào túi rồi rời đi.

Cảnh sát ước tính có khoảng 50 người tham gia vào việc lấy tiền từ hiện trường. Các nhà điều tra cho rằng trong khoảng 15 phút “vàng” giữa thời điểm máy bay rơi và khi lực lượng chức năng tiếp cận, một lượng lớn tiền đã bị lấy đi.

Hiện khoảng 1,3 triệu USD (khoảng 34 tỷ đồng) cùng 4 triệu real Brazil (khoảng 21 tỷ đồng) vẫn chưa được tìm thấy. Việc truy vết số tiền này gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã tiến hành ít nhất 5 cuộc đột kích trong khu vực nhưng chưa thu hồi được bất kỳ khoản tiền nào, đồng thời cũng chưa có trường hợp bắt giữ nào liên quan.

Đáng lo ngại, nhà chức trách còn cảnh báo xuất hiện các đối tượng giả danh cảnh sát, lợi dụng tình hình để xâm nhập nhà dân với mục đích tìm kiếm tiền. Đại diện Prosegur xác nhận một phần tiền đã bị thất lạc và cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến tai nạn hiện vẫn đang được tiếp tục làm rõ.