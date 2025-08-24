Tổng thống Hàn Quốc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, nhất trí tăng cường hợp tác

Tổng thống Hàn Quốc (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/8 (Ảnh: Yonhap)

Đây là chuyến công du Nhật Bản đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6, trước khi ông chuẩn bị có cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Lee Jae-myung đã kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn để ứng phó với những biến động khó lường trong thương mại toàn cầu và trật tự an ninh.

Gọi Nhật Bản là "người hàng xóm cùng chung sân trước", Tổng thống Lee Jae-myung bày tỏ hy vọng hai nước sẽ cùng nhau mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời nỗ lực giảm thiểu những xung đột không cần thiết. Tổng thống Lee cho rằng việc chọn Nhật Bản là điểm đến đầu tiên cho chuyến công du thể hiện tầm quan trọng Seoul dành cho Tokyo.

"Trong bối cảnh trật tự quốc tế về thương mại và an ninh đang biến động, tôi tin rằng Hàn Quốc và Nhật Bản - hai quốc gia có chung lập trường về giá trị, trật tự và hệ tư tưởng - cần phải tăng cường hợp tác hơn bao giờ hết" - ông Jae-myung nói trong bài phát biểu khai mạc.

Tổng thống Hàn Quốc (trái) và Thủ tướng Nhật Bản họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Tokyo, ngày 23/8 (Ảnh: Yonhap)

Thủ tướng Ishiba đã bày tỏ quan điểm tương tự. Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Ishiba nhấn mạnh phát triển quan hệ ổn định giữa hai nước có lợi cho cả khu vực, đồng thời khẳng định hợp tác ba bên với Mỹ là hết sức quan trọng.

"Việc tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ là rất quan trọng" - ông Ishiba tuyên bố - "Hòa bình và ổn định sẽ không đến nếu chúng ta không nỗ lực tích cực. Và điều này càng đúng hơn trong thời đại đầy biến động như hiện nay".

Ông Ishiba cũng cảm ơn ông Lee vì đã chọn Nhật Bản là điểm đến đầu tiên trước khi thăm Mỹ.

Cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Ishiba vào ngày 23/8 diễn ra trước khi ông Lee đến Washington để hội đàm thượng đỉnh với ông Trump, một quyết định ngoại giao hiếm hoi đối với các Tổng thống Hàn Quốc. Theo đó, các Tổng thống Hàn Quốc thường chọn Mỹ - một đồng minh quốc phòng chủ chốt - là điểm đến ngoại giao đầu tiên sau khi nhậm chức.

Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai của Tổng thống Lee Jae-myung với Thủ tướng Ishiba, sau cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Canada hồi tháng 6 - mà ông Lee Jae-myung mô tả là đánh dấu sự nối lại ngoại giao con thoi giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Cuộc hội đàm cấp cao Hàn Quốc - Nhật Bản tại Tokyo, ngày 23/8 (Ảnh: AP)

Về an ninh, ông Lee và ông Ishiba tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung - tuyên bố đầu tiên từ hội nghị thượng đỉnh song phương giữa Seoul và Tokyo sau 17 năm.

Theo tuyên bố, Hàn Quốc - Nhật Bản nhất trí về sự cần thiết phải cùng nhau ứng phó với các hoạt động mạng bất hợp pháp của Triều Tiên và mối quan hệ quân sự ngày càng gia tăng của nước này với Nga. Đồng thời, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thông qua đối thoại và ngoại giao.

Tuyên bố cũng cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ thành lập một cơ quan tham vấn chung để giải quyết các thách thức chung - chẳng hạn như tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa. Hai nước đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến - bao gồm trí tuệ nhân tạo và năng lượng hydro.

Ông Lee gọi chuyến thăm Tokyo của mình là cơ hội để củng cố nền tảng cho mối quan hệ hướng tới tương lai khi năm nay đánh dấu kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Nhật Bản.

Ngoài hợp tác an ninh, cuộc gặp dự kiến mở ra các chương trình trao đổi nhân dân - bao gồm thị thực và du lịch.