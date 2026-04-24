Nga đón tin cực vui từ quốc gia ngay gần Việt Nam

Theo dữ liệu của hãng phân tích năng lượng Vortexa, lượng dầu nhiên liệu Nga đổ vào Singapore trong tháng 4 đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, cao hơn gấp đôi mức trung bình hàng tháng của năm 2025.

Nguyên nhân chính đến từ cuộc chiến tại Iran và tình trạng gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz. Cuộc khủng hoảng đã khiến nguồn cung nhiên liệu máy bay và nhiên liệu hàng hải thiếu hụt. Giá dầu Brent từng tăng lên gần 110 USD/thùng hồi đầu tháng 4 trước khi giảm nhẹ xuống quanh 106 USD/thùng, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với đầu năm.

Dữ liệu của Vortexa cho thấy lượng dầu nhiên liệu từ Trung Đông vào Singapore trong tháng 3 và tháng 4 chỉ còn trung bình 336.000 thùng/ngày, giảm mạnh so với mức 522.000 thùng/ngày trong 2 tháng đầu năm.

Ngược lại, nguồn cung từ Nga tăng mạnh từ 372.000 thùng/ngày trong tháng 1-2 lên tới 585.000 thùng/ngày trong tháng 3-4. Riêng tháng 4, lượng dầu Nga cập cảng Singapore được dự báo đạt mức cao nhất kể từ năm 2016, thời điểm Vortexa bắt đầu theo dõi dữ liệu vận chuyển.

Theo công ty dữ liệu hàng hải Veson Nautical, khoảng 20 tàu chở dầu Nga đã neo đậu tại các khu vực liên kết với Singapore từ đầu năm đến nay, tăng mạnh so với chỉ 5 tàu trong cùng kỳ năm ngoái. Trong số này có nhiều tàu nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và EU.

Theo quy định của nhóm G7 và EU, dầu nhiên liệu Nga vẫn chịu lệnh trừng phạt nhưng có thể được giao dịch nếu giá mua không vượt quá mức trần 45 USD/thùng. Trong khi đó, Mỹ gần đây đã tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga nhằm kiềm chế giá năng lượng tăng nóng.

Singapore không áp lệnh cấm trực tiếp với dầu Nga, nhưng các doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ cơ chế giá trần nếu sử dụng dịch vụ vận tải biển phương Tây.

Theo Centre for Research on Energy and Clean Air, lượng sản phẩm dầu Nga nhập vào Singapore trong tháng 3 đã tăng gấp đôi so với tháng 2, trong đó dầu nhiên liệu chiếm phần lớn.

Giới phân tích cho biết Singapore đang trở thành điểm hút mạnh đối với dầu Nga vì nước này sẵn sàng trả giá cao hơn nhiều khu vực khác. Paola Rodriguez-Masiu, nhà phân tích của Rystad Energy nhận định: “Singapore đang trả giá cao hơn cho dầu nhiên liệu, vì vậy các lô hàng khan hiếm có xu hướng đổ về đây.”

Dữ liệu từ Argus Media cho thấy giá nhiên liệu hàng hải lưu huỳnh thấp, loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến tại các cảng nhằm giảm ô nhiễm, hiện vẫn cao hơn khoảng 800 USD/tấn so với đầu năm. Ngoài ra, lưu lượng tàu cập cảng Singapore cũng tăng mạnh khi nhiều tuyến hàng hải phải thay đổi lộ trình do bất ổn ở Trung Đông.

Theo dữ liệu hàng hải, số lượt tàu cập cảng Singapore trong tháng 3 tăng 7% so với tháng trước và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tồn kho dầu nhiên liệu tại Singapore đã giảm khoảng 11% chỉ trong 2 tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nếu chiến sự Iran tiếp tục kéo dài.

Theo FT﻿