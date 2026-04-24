EU cho Ukraine vay "khủng", Nga lên tiếng

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng khoản vay 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine thực chất là tiền lấy từ túi người dân châu Âu và sẽ không được hoàn trả.

Ông Medvedev có phản ứng trên sau khi Hội đồng EU hôm 23-4 hoàn tất thủ tục phê duyệt khoản tài trợ 90 tỉ euro (khoảng 106 tỉ USD) cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

Theo tuyên bố của Hội đồng EU về việc phê duyệt "khoản vay bồi thường", EU dự định khoản vay 90 tỉ euro dành cho Ukraine thực hiện các hoạt động quân sự chống lại Nga và sẽ được hoàn trả thông qua "tiền bồi thường" xung đột từ Moscow. Song song đó, EU cũng thông qua gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

EU dự kiến bắt đầu giải ngân số tiền trên vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Khoản tài trợ này dự kiến trang trải khoảng 2/3 nhu cầu tài chính bên ngoài của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Khoảng thiếu hụt còn lại dự kiến được bù đắp bởi các đối tác nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và các khoản đóng góp song phương.

Động thái trên của Hội đồng EU diễn ra sau khi Hungary và Slovakia rút lại sự phản đối.

Trước đó, Hungary yêu cầu Ukraine sửa chữa đường ống Druzhba và khôi phục lại dòng chảy dầu của Nga nếu muốn nhận được sự ủng hộ của nước này. Trong khi đó, Slovakia tuyên bố sẽ rút lại quyền phủ quyết đối với gói trừng phạt thứ 20 của EU nhằm vào Nga nếu dòng chảy dầu này được nối lại.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Saková sau đó tuyên bố dòng chảy dầu Nga trên tuyến đường ống Druzhba đi qua Ukraine đã được khôi phục từ rạng sáng 23-4 (giờ địa phương).