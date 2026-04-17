Công ty điều hành cảng hàng đầu thế giới rời Ukraine để kinh doanh tại Nga

DP World (Dubai Port World) - một trong những nhà điều hành cảng lớn nhất thế giới và nhà cung cấp giải pháp hậu cần tích hợp có trụ sở tại Dubai, UAE, đã thu hẹp hoạt động tại Ukraine và tập trung lại chiến lược kinh doanh vào Nga.

Thông tin này được truyền thông Ukraine đăng tải, đồng thời cáo buộc các đối tác Arab của DP World đang mâu thuẫn và cản trở lẫn nhau.

Năm 2020, DP World tích cực thâm nhập thị trường Ukraine, mua lại 51% cổ phần cảng container tại cảng Yuzhny với giá hơn 100 triệu USD và được coi là một trong những khoản đầu tư lớn nhất và triển vọng nhất vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine.

Giờ đây, công ty đang vận hành hàng chục cảng trên toàn thế giới cho rằng quyết định của mình là do "chiến lược toàn cầu", nhưng các chuyên gia và những người tham gia thị trường lại nhận xét sự thay đổi ưu tiên địa chính trị là yếu tố then chốt.

Sau khi thoái vốn khỏi tài sản tại Ukraine, công ty sẽ tập trung phát triển hợp tác với Liên bang Nga, đặc biệt là những tuyến vận tải mới. Đối tác chính của DP World là tập đoàn nhà nước Rosatom, với thỏa thuận thành lập liên doanh (JV) trong lĩnh vực logistics container, cụ thể là dựa trên Tập đoàn vận tải FESCO.

Theo thỏa thuận được Cơ quan Chống độc quyền Liên bang (FAS) phê duyệt, Rosatom sẽ đóng góp 92,5% cổ phần của PJSC FESCO (51% trong liên doanh), trong khi DP World góp tiền mặt (49%) để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng logistics. Ước tính khoản đầu tư của DP World vào khoảng 180 - 200 triệu USD.

DP World hợp tác với Nga để khai thác Tuyến đường biển phía Bắc.

Dự án này nhằm mục đích phát triển vận tải dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc (NSR), được xem là tuyến đường thay thế cho lộ trình phía Nam qua kênh đào Suez và những vùng biển khác.

Các bên dự kiến ​​xây dựng cơ sở hạ tầng cho vận tải container thường xuyên, bao gồm đội tàu chuyên dụng hoạt động trong điều kiện băng giá, cơ sở cảng và hệ thống quản lý dòng chảy hàng hóa kỹ thuật số.

Những chuyến đi thử nghiệm giữa châu Á và châu Âu đã cho thấy giảm đáng kể thời gian di chuyển, xuống còn một nửa so với mức trung bình hiện tại.

Tuy nhiên, Bắc Cực vẫn là khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nơi việc vận tải hàng hóa bị hạn chế theo mùa, và hoạt động của đội tàu đòi hỏi chi phí đáng kể khi cần tàu phá băng hỗ trợ. Cơ sở hạ tầng của NSR cũng vẫn đang trong giai đoạn phát triển, điều này cản trở sự tăng trưởng của lưu lượng hàng hóa.

Hành động của DP World cho thấy rủi ro địa chính trị có thể tác động đáng kể đến logistics toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông.

Việc tham gia dự án này giúp công ty UAE tiếp cận một tuyến đường với tầm quan trọng chiến lược, có khả năng chiếm một phần đáng kể trong lưu lượng container toàn cầu. Đối với Nga, đây cũng là cơ hội để biến NSR thành một lựa chọn thay thế khả thi cho các tuyến đường khác.