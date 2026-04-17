Nga lập ‘danh sách đen’ các mục tiêu tấn công tiềm năng ở châu Âu

Theo Hoàng Đức | 17-04-2026 - 17:29 PM | Tài chính quốc tế

Nga đã công bố danh sách tên, địa chỉ các công ty quốc phòng ở châu Âu đang sản xuất máy bay không người lái cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga.

Cuối tháng 3, các nhà lãnh đạo của một số quốc gia châu Âu đã quyết định tăng cường sản xuất và cung cấp máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo điều này vào ngày 16/4, kèm theo một bản “danh sách đen” gồm tên, địa chỉ các công ty Ukraine và các liên doanh (JV) chế tạo máy bay không người lái và các cơ sở sản xuất linh kiện UAV đặt tại châu Âu và Trung Đông.

Bộ Quốc phòng Nga làm rõ việc tăng đáng kể sản lượng máy bay không người lái được lên kế hoạch thông qua việc chính phủ các nước châu Âu tăng cường tài trợ cho các công ty đặt tại các nước EU.

Thông báo cho biết, phía Nga coi quyết định này là “một bước đi có chủ đích” dẫn đến sự leo thang mạnh mẽ tình hình quân sự - chính trị trên khắp lục địa châu Âu, đánh dấu sự thay đổi dần dần theo xu hướng biến các quốc gia này thành khu vực hậu phương chiến lược của Ukraine.

Giới chức Nga lưu ý một số chính phủ châu Âu, thay vì tăng cường an ninh quốc gia, lại đang tích cực lôi kéo nước mình vào cuộc chiến với Nga.

Do đó, công chúng châu Âu không chỉ cần hiểu rõ nguyên nhân thực sự của các mối đe dọa đến an ninh của họ mà còn cần biết địa chỉ và vị trí của các công ty Ukraine và các “liên doanh” sản xuất máy bay không người lái và linh kiện cho Ukraine tại các quốc gia của họ.

Về phần mình, cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng Nga, hiện đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev đã bình luận trên blog cá nhân rằng, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nên được hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Vị cựu nguyên thủ quốc gia Nga chỉ ra, ở châu Âu không ai che giấu sự thật về việc EU đang cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho Ukraine. Không chỉ trong vấn đề máy bay không người lái, mà một số quốc gia đã trở thành hậu phương của Ukraine, nơi sản xuất phần lớn các sản phẩm công nghiệp quân sự cho nước này.

Đầu tiên chỉ là các trang bị phi sát thương như mũ bảo hiểm và áo giáp; rồi đến các vũ khí cá nhân loại nhỏ; giờ đây, Mỹ và châu Âu đang cung cấp cho Ukraine pháo hạng nặng, xe tăng, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa đối đất tầm xa và nhiều loại vũ khí khác.

Vị cựu lãnh đạo Nga chỉ rõ, trong những năm qua, châu Âu đã thử thách sự sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ của Nga trước việc vượt qua "lằn ranh đỏ". Bởi họ tin rằng, Nga sẽ không dám làm điều đó và cho đến khi nào chưa nhận được cú trả đòn thích đáng của Điện Kremlin, điều này vẫn sẽ tiếp tục.

Ông Medvedev chỉ ra bản danh sách các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và các thiết bị quân sự Ukraine ở châu Âu về bản chất là một “danh sách đen”, đánh dấu các mục tiêu tiềm năng mà Lực lượng Vũ trang Nga có thể tấn công, một khi Điện Kremlin ra quyết định đáp trả.

Ông Medvedev nhắc nhở các đối tác châu Âu về viễn cảnh các cuộc tấn công của Nga trở thành hiện thực và cảnh báo điều đó sẽ phụ thuộc vào những gì xảy ra tiếp theo.

Theo Topcor.ru
