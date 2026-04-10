Lý do đằng sau lệnh ngừng bắn 32 giờ giữa giữa Nga và Ukraine

Theo Diệu Đan | 10-04-2026 - 14:00 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng thực hiện "các bước đi tương xứng" sau khi Nga tuyên bố ngừng bắn.

Trong một tuyên bố được chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Zelensky hôm 10-4 cho biết Ukraine đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng đưa ra các biện pháp đáp lại tương tự, đồng thời xác nhận Ukraine sẽ hành động đúng theo đề xuất ngừng bắn của mình trong dịp lễ Phục sinh.

Ông cũng hối thúc Moscow không nối lại các cuộc tấn công sau kỳ nghỉ lễ. Trước đó, hôm 9-4 Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn ở Ukraine nhân dịp lễ Phục Sinh của Chính Thống giáo.

Một tòa nhà hư hại trong cuộc không kích của Nga ở Odessa – Ukraine.

Theo hãng thông tấn Anadolu, lệnh này có hiệu lực từ 16 giờ ngày 11-4 cho đến hết ngày 12-4, kéo dài 32 giờ, để chào đón kỳ nghỉ lễ sắp tới. Cơ quan báo chí Điện Kremlin cũng nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng Nga kỳ vọng phía Ukraine sẽ có hành động tương tự.

Tuyên bố nêu rõ: "Theo quyết định của Tổng Tư lệnh Tối cao Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin, nhân dịp lễ Phục sinh sắp tới của Chính thống giáo, lệnh ngừng bắn sẽ được ban bố từ 16 giờ ngày 11-4 cho đến hết ngày 12-4".

Tuyên bố cũng cho biết thêm Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã được chỉ thị đình chỉ các hoạt động tác chiến trên mọi mặt trận trong khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, cũng theo tuyên bố, các lực lượng phải trong tư thế sẵn sàng để dập tắt những hành động khiêu khích hoặc bất kỳ hành vi gây hấn nào từ phía đối phương.

Ông Putin đã đơn phương tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn 30 giờ vào Lễ Phục Sinh năm ngoái nhưng mỗi bên đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận.

Ukraine muốn lấy 2 lò phản ứng hạt nhân của Nga mà Bulgaria đang sở hữu

Theo Diệu Đan

Người Lao động

Bị Mỹ lơ là, một đồng minh lâu năm của Washington đang 'cầu cứu' châu Á

Được Iran đề xuất cùng chia phí 'thông hành' 2 triệu USD qua eo biển Hormuz, nước láng giềng của Tehran nói gì?

Giá dầu neo cao, tàu chở 1,2 triệu thùng của Iran bị một nước Đông Nam Á tịch thu hoá 'món hời' lớn

Xe xăng bất ngờ lên ngôi: Tập đoàn ô tô sở hữu hơn 100 nhà máy toàn cầu tuyên bố dừng làm xe điện, chuyển cả nhà máy sang động cơ truyền thống

Đổ 90 tỷ USD vào 2nm: Intel đang đánh cược tương lai để thoát khỏi cái bóng của TSMC?

Thước đo lạm phát then chốt được công bố, kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất dần tan biến

