Giới chức quân sự Mỹ được cho là đang chuẩn bị kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Iran.

Theo nguồn tin quốc phòng, Lầu Năm Góc đã bắt đầu xây dựng chi tiết kế hoạch cập nhật cho các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược và lực lượng quân sự của Iran, trong khu vực Vịnh Ba Tư.

Các biện pháp này đang được xem xét như một phản ứng tức thời trước nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, hoặc thất bại của những nỗ lực ngoại giao tại Pakistan.

Khu vực tác chiến dự kiến ​​không chỉ bao gồm phía Nam Vịnh Ba Tư, mà còn cả eo biển Hormuz và Vịnh Oman quan trọng.

Các nhà chiến lược Mỹ đặc biệt nhấn mạnh vào việc vô hiệu hóa khả năng chiến tranh bất đối xứng mà Iran tích cực sử dụng để gây bất ổn các tuyến đường thương mại hàng hải.

Điều này bao gồm việc tiêu diệt trước hàng trăm tàu ​​tấn công nhanh và loại bỏ các tàu rải thủy lôi, vốn là mối đe dọa chính đối với hạm đội tàu chở dầu và tàu chiến phương Tây.

Chiến lược quân sự mới của Lầu Năm Góc hàm ý việc mở rộng đáng kể danh sách các mục tiêu tiềm năng.

Ngoài các cơ sở quân sự thuần túy, tên lửa Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào các tài sản lưỡng dụng, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Iran.

Việc phá hủy cơ sở hạ tầng như vậy không chỉ tước đoạt nguồn lực của quân đội Iran để tiến hành các hoạt động chiến đấu, mà còn gây thiệt hại không thể khắc phục đối với tiềm năng kinh tế của đất nước, vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng do cuộc phong tỏa hải quân kéo dài.

Các nhà phân tích Mỹ tin rằng, mối đe dọa làm gián đoạn ngành năng lượng sẽ là động lực mạnh mẽ để giới tinh hoa Iran chấp nhận các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình.

