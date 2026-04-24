Nghịch lý ngành xe hơi: Mercedes, Volkswagen phải 'cắp sách' học người Trung Quốc, tư duy 'in China, for global' xâm chiếm toàn cầu

Tại triển lãm ô tô trọng điểm diễn ra tuần này tại Trung Quốc, các thương hiệu xe ngoại đang ráo riết trình làng những mẫu model mới tích hợp công nghệ bản địa. Đây là hệ quả tất yếu sau khi các hãng xe này nhận ra một thực tế phũ phàng: Họ không thể để mình trở nên “ngoại đạo” tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Sau nhiều năm sụt giảm doanh số, một tư duy mới mang tên in China, for global - “Tại Trung Quốc, cho toàn cầu” đang dần chiếm ưu thế trong chiến lược của các hãng xe truyền thống. Những cái tên như Volkswagen hay Nissan hiện không chỉ đặt mục tiêu giành lại niềm tin của khách hàng nội địa, mà còn muốn dùng bí quyết công nghệ tiên tiến của Trung Quốc làm bàn đạp để tiến quân ra thị trường quốc tế.

Volkswagen đã tận dụng triệt để mối quan hệ hợp tác với Xpeng (startup xe điện mà tập đoàn Đức nắm giữ 5% cổ phần) và Horizon Robotics (hãng sản xuất chip tự hành) để bổ sung các dòng xe thuần phần mềm vào danh mục sản phẩm của mình. Đây là những mẫu xe mà từ hệ thống truyền động đến giải trí đều được điều khiển bởi các giải pháp kỹ thuật số tối tân.

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh vừa khai mạc thứ Sáu vừa qua, gã khổng lồ Đức này đã ra mắt 4 mẫu xe mới, tiêu biểu là: ID. UNYX 09 (Mẫu sedan hợp tác phát triển cùng Xpeng) và ID. AURA T6 (Dòng SUV được trang bị khả năng tự hành từ liên doanh với Horizon Robotics).

Nằm trong chiến dịch tấn công sản phẩm lớn nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc, Volkswagen dự kiến ra mắt hơn 20 mẫu xe điện ngay trong năm nay, trước khi nâng con số này lên 50 mẫu vào năm 2030, bao gồm cả các dòng xe dưới thương hiệu Audi và Jetta.

Gáo nước lạnh từ thực tế và chiến lược xoay trục

Dù kế hoạch tái chiếm thị trường rất tham vọng, nhưng sự sụt giảm doanh số liên tục vẫn là một gáo nước lạnh đối với ban lãnh đạo tập đoàn. Doanh số của Volkswagen tại Trung Quốc đại lục đã giảm 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ralf Brandstaetter, người đứng đầu mảng kinh doanh tại Trung Quốc, thừa nhận mục tiêu doanh số năm 2030 đã bị hạ từ 4 triệu xuống còn 3,2 triệu xe mỗi năm.

“Kỷ nguyên siêu lợi nhuận đã chấm dứt”. Brandstaetter chia sẻ với tờ Handelsblatt. Ông cho biết biên lợi nhuận hoạt động mục tiêu hiện chỉ còn khoảng 4-6%, thay vì mức hai con số như thời hoàng kim.

Tuy nhiên, việc kiên trì bám trụ Trung Quốc mang lại những lợi ích phụ vô giá: Chu kỳ phát triển sản phẩm ngắn hơn và chi phí sản xuất thấp hơn. Volkswagen cho biết họ đã rút ngắn được 30% thời gian phát triển xe điện mới và giảm chi phí sản xuất xuống chỉ còn một nửa so với mức chi phí tại Đức năm 2023.

Tương tự, Nissan cũng theo đuổi chiến lược “Tại Trung Quốc, cho Trung Quốc”, tiến ra toàn cầu nhằm hấp thụ công nghệ nội địa và tái định vị Trung Quốc thành trung tâm xuất khẩu của khu vực.

Mẫu sedan N6 và N7 của hãng - sử dụng cấu trúc xe điện hợp tác với Dongfeng Motor và tính năng tự hành của Momenta - đã giúp doanh số của Nissan tại đây tăng trưởng 24,5% trong quý I. Đây là tín hiệu đáng mừng sau khi doanh số năm ngoái của hãng từng bốc hơi một nửa so với đỉnh cao năm 2018.

Nissan thậm chí còn “mổ xẻ” các dòng xe của Voyah (thương hiệu con của Dongfeng) để học hỏi thiết kế kỹ thuật. Hãng cũng nâng cấp dòng sedan chủ lực Teana bằng trợ lý ảo AI và hệ điều hành kết nối điện thoại của Huawei. Hiện Nissan đang phát triển 10 mẫu xe điện và hybrid tại Trung Quốc để xuất khẩu sang Mỹ Latinh, Đông Nam Á và Trung Đông.

Không đứng ngoài cuộc chơi, Honda và Hyundai cũng đang tìm thấy tia hy vọng trong cuộc chiến tại Trung Quốc. Honda vừa giới thiệu mẫu xe điện Insight sản xuất tại Trung Quốc cho người tiêu dùng Nhật Bản, trong khi Hyundai đặt mục tiêu nâng thị phần Trung Quốc trong doanh số toàn cầu lên 9% vào năm 2030 thông qua việc ra mắt 20 mẫu xe mới, hợp tác sâu với các gã khổng lồ công nghệ như Baidu và ByteDance.

Stephen Dyer, chuyên gia tư vấn tại AlixPartners, nhận định sắc sảo về sự thay đổi mang tính thời đại này: “30 năm trước, các hãng xe phương Tây tiến vào Trung Quốc với tư thế của những người thầy, mang theo bí quyết phát triển sản phẩm và chuỗi cung ứng. Giờ đây, cục diện đó đã hoàn toàn đảo ngược”.

Theo: Nikkei Asia, SCMP