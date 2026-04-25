Nữ hành khách quát tháo tiếp viên vì không biết tiếng Trung, chuyến bay trễ gần 2 tiếng: Biểu cảm của những người xung quanh mới đáng chú ý

Tranh cãi bùng phát từ một cuộc gọi trước giờ cất cánh

Theo các đoạn video được hành khách ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc xảy ra khi nữ hành khách đang gọi điện cho người bạn đi cùng nhưng không kịp lên máy bay. Do nói chuyện với âm lượng lớn, cô bị một hành khách người Malaysia ngồi cạnh nhắc nhở không nên sử dụng điện thoại trước khi cất cánh.

Từ đây, mâu thuẫn nhanh chóng leo thang. Tổ bay lập tức có mặt để can thiệp. Ban đầu, một nam tiếp viên sử dụng tiếng Anh để trao đổi nhưng không thành công do nữ hành khách tỏ ra bức xúc vì không được nói chuyện bằng tiếng Trung. Sau đó, một tiếp viên khác biết tiếng Trung được gọi đến hỗ trợ.

Sự việc được ghi lại thu hút sự chú ý của nhiều người

Tuy nhiên, nữ hành khách tiếp tục lớn tiếng, chỉ trích tổ bay: “Tôi là người Trung Quốc, các anh là hãng hàng không quốc tế mà không nói được tiếng Trung thì bay cái gì!”. Thậm chí, cô còn tuyên bố: “Hôm nay nhất định phải cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không thì đừng bay nữa!”.

Do không thể kiểm soát tình hình, phía hãng bay đã báo cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó có mặt và đưa nữ hành khách xuống máy bay để xử lý.

Sự việc khiến chuyến bay số hiệu D7809 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo kế hoạch, chuyến bay khởi hành lúc 2h sáng ngày 22/4 và hạ cánh lúc 6h45 (giờ địa phương). Tuy nhiên, thực tế máy bay cất cánh lúc 3h46, trễ 1 giờ 46 phút và hạ cánh lúc 8h14, chậm 1 giờ 29 phút.

Tự nhận là tiếp viên hàng không nhưng bị “bóc” ngay sau đó

Trong lúc tranh cãi, nữ hành khách nhiều lần khẳng định mình là tiếp viên của China Southern Airlines. Tuy nhiên, phía hãng này đã nhanh chóng lên tiếng xác minh và khẳng định người phụ nữ không phải nhân viên của họ, cũng không có bất kỳ liên quan nào.

Một số người trong ngành hàng không cũng cho biết, các hãng bay đều có quy định rất nghiêm ngặt về hành vi và phát ngôn của tiếp viên, nên việc người này có những lời lẽ và hành động như vậy là điều khó có thể chấp nhận nếu thực sự là nhân sự trong ngành.

Biểu cảm của những người xung quanh khiến CĐM không khỏi thích thú

Bên cạnh nhân vật chính, đoạn video còn khiến cư dân mạng thích thú với hình ảnh một nữ hành khách người Malaysia đứng gần đó, vừa quan sát vừa thể hiện biểu cảm “hóng chuyện” đầy hài hước.

Một cô gái là hành khách trên chuyến bay sau đó còn đăng tải video lên Instagram, đùa rằng: “Cảm ơn ALCP đã cho tôi đến Trùng Khánh chơi, nếu không tôi đã không được xem ‘màn kịch’ này”. Biểu cảm tự nhiên của cô nhanh chóng lan truyền và trở thành meme được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được lan truyền trên các nền tảng mạng, thu hút nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hành vi của nữ hành khách cũng như cách xử lý của tổ bay.

Nguồn: HK01