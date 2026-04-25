Công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Putin

Theo kết quả cuộc thăm dò do Quỹ Ý kiến Công chúng (FOM) thực hiện từ ngày 17-19/4 trên 1.500 người Nga, mức độ tin tưởng của người dân nước này đối với Tổng thống Vladimir Putin hiện ở mức 74%, trong khi 76% người được hỏi tin rằng ông đang thực hiện tốt vai trò của mình.

Báo cáo của cơ quan dịch vụ xã hội này ghi rõ: "Có tới 74% người Nga tuyên bố họ tin tưởng ông Vladimir Putin. Đa số người dân (76%) cũng tự tin rằng ông đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với tư cách là người đứng đầu nhà nước".

Tổng cộng có 46% người Nga được khảo sát đưa ra đánh giá tích cực về hiệu quả làm việc của chính phủ. Riêng đối với Thủ tướng Mikhail Mishustin, có 54% người tham gia khảo sát cho rằng ông đang hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mức độ ủng hộ dành cho các đảng phái chính trị cụ thể như sau: Đảng Nước Nga Thống nhất ở mức 39%, Đảng Dân chủ Tự do đạt 10%, Đảng Cộng sản đạt 8%, Đảng Nhân dân Mới đứng ở mức 6%, và Đảng Nước Nga Công bằng - Vì sự thật đạt 4%.