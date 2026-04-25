Công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Putin
Mức độ ủng hộ đối với Tổng thống Vladimir Putin được thể hiện trong kết quả thăm dò mới nhất của FOM.
Theo kết quả cuộc thăm dò do Quỹ Ý kiến Công chúng (FOM) thực hiện từ ngày 17-19/4 trên 1.500 người Nga, mức độ tin tưởng của người dân nước này đối với Tổng thống Vladimir Putin hiện ở mức 74%, trong khi 76% người được hỏi tin rằng ông đang thực hiện tốt vai trò của mình.
Tổng cộng có 46% người Nga được khảo sát đưa ra đánh giá tích cực về hiệu quả làm việc của chính phủ. Riêng đối với Thủ tướng Mikhail Mishustin, có 54% người tham gia khảo sát cho rằng ông đang hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mức độ ủng hộ dành cho các đảng phái chính trị cụ thể như sau: Đảng Nước Nga Thống nhất ở mức 39%, Đảng Dân chủ Tự do đạt 10%, Đảng Cộng sản đạt 8%, Đảng Nhân dân Mới đứng ở mức 6%, và Đảng Nước Nga Công bằng - Vì sự thật đạt 4%.
