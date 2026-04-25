Công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Putin

Theo Thư Nghiêm | 25-04-2026 - 07:59 AM | Tài chính quốc tế

Mức độ ủng hộ đối với Tổng thống Vladimir Putin được thể hiện trong kết quả thăm dò mới nhất của FOM.

Theo kết quả cuộc thăm dò do Quỹ Ý kiến Công chúng (FOM) thực hiện từ ngày 17-19/4 trên 1.500 người Nga, mức độ tin tưởng của người dân nước này đối với Tổng thống Vladimir Putin hiện ở mức 74%, trong khi 76% người được hỏi tin rằng ông đang thực hiện tốt vai trò của mình.

Báo cáo của cơ quan dịch vụ xã hội này ghi rõ: "Có tới 74% người Nga tuyên bố họ tin tưởng ông Vladimir Putin. Đa số người dân (76%) cũng tự tin rằng ông đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với tư cách là người đứng đầu nhà nước".

Tổng cộng có 46% người Nga được khảo sát đưa ra đánh giá tích cực về hiệu quả làm việc của chính phủ. Riêng đối với Thủ tướng Mikhail Mishustin, có 54% người tham gia khảo sát cho rằng ông đang hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mức độ ủng hộ dành cho các đảng phái chính trị cụ thể như sau: Đảng Nước Nga Thống nhất ở mức 39%, Đảng Dân chủ Tự do đạt 10%, Đảng Cộng sản đạt 8%, Đảng Nhân dân Mới đứng ở mức 6%, và Đảng Nước Nga Công bằng - Vì sự thật đạt 4%.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tử Cấm Thành xây từ triệu tấn gỗ tồn tại 600 năm không bị thiêu rụi: Phát minh của cổ nhân khiến hậu thế mãi thán phục

Tử Cấm Thành xây từ triệu tấn gỗ tồn tại 600 năm không bị thiêu rụi: Phát minh của cổ nhân khiến hậu thế mãi thán phục Nổi bật

Nga đón tin cực vui từ quốc gia ngay gần Việt Nam

Nga đón tin cực vui từ quốc gia ngay gần Việt Nam Nổi bật

Châu Á đối mặt áp lực giá lương thực tăng

Châu Á đối mặt áp lực giá lương thực tăng

07:18 , 25/04/2026
Mỹ đã phóng hơn 1.200 tên lửa Patriot, 1.000 tên lửa Tomahawk trong chiến dịch ở Iran

Mỹ đã phóng hơn 1.200 tên lửa Patriot, 1.000 tên lửa Tomahawk trong chiến dịch ở Iran

21:40 , 24/04/2026
Cuba đang nỗ lực xử lý món quà 100.000 tấn của Nga, có tin vui sau thời gian dài

Cuba đang nỗ lực xử lý món quà 100.000 tấn của Nga, có tin vui sau thời gian dài

21:18 , 24/04/2026
Dùng tin mật cá cược vụ bắt tổng thống Venezuela, đặc nhiệm Mỹ trốn không thoát

Dùng tin mật cá cược vụ bắt tổng thống Venezuela, đặc nhiệm Mỹ trốn không thoát

20:55 , 24/04/2026

