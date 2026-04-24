Mỹ đã phóng hơn 1.200 tên lửa Patriot, 1.000 tên lửa Tomahawk trong chiến dịch ở Iran

Theo Quỳnh Như | 24-04-2026 - 21:40 PM | Tài chính quốc tế

Chiến dịch tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đang phơi bày cái giá "khổng lồ": Hàng nghìn tên lửa tối tân bị tiêu hao, chi phí lên tới hàng chục tỷ USD và kho dự trữ quân sự của Mỹ suy giảm đáng kể, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng cho các xung đột tiềm tàng.

Cuộc chiến tại Iran đã tạo áp lực chưa từng có lên năng lực quân sự của Mỹ, khi Lầu Năm Góc phải sử dụng lượng lớn vũ khí công nghệ cao chỉ trong thời gian ngắn. Theo các ước tính nội bộ được truyền thông Mỹ dẫn lại, Washington đã tiêu tốn hàng nghìn tên lửa hiện đại, trong đó có các hệ thống chủ lực như Tomahawk và Patriot.

Phản ứng mạnh mẽ của Iran sau các cuộc tấn công ngày 28/2 đã buộc lực lượng Mỹ gia tăng cường độ hỏa lực, nhanh chóng rút cạn kho dự trữ vốn được chuẩn bị cho các kịch bản đối đầu tiềm tàng.

Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa công bố ước tính chi phí của cuộc xung đột, nhưng các nguồn mở cho biết chi phí này dao động từ 28 - 35 tỷ USD, tương đương gần 1 tỷ USD mỗi ngày. Riêng trong hai ngày đầu, lượng đạn dược sử dụng đã trị giá tới 5,6 tỷ USD.

Kho dự trữ của Mỹ được sử dụng ở Iran

New York Times (NYT) dẫn nguồn tin nội bộ từ Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ đã phóng khoảng 1.100 tên lửa không đối đất tầm xa JASSM-ER - gần bằng tổng số 1.500 tên lửa còn lại trong kho dự trữ của Mỹ.

Tên lửa JASSM-ER có tầm bắn hơn 900 km và được thiết kế để xuyên thủng các mục tiêu kiên cố nằm ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương. Mỗi chiếc có giá khoảng 1,1 triệu USD.

Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cũng đã phóng hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu ở Iran, gấp khoảng 10 lần số lượng mà Washington mua mỗi năm. Với giá khoảng 3,6 triệu USD/quả, việc tiêu hao nhanh chóng loại vũ khí này đang đặt ra bài toán lớn về tái bổ sung. Theo ước tính Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ chỉ còn lại 3.000 tên lửa Tomahawk trong kho dự trữ của mình.

Tờ NYT cũng chỉ ra rằng, Lầu Năm Góc đã phóng hơn 1.200 tên lửa đánh chặn Patriot trong cuộc chiến, trong khi năng lực sản xuất năm 2025 chỉ đạt khoảng 600 quả. Ngoài ra, Mỹ còn sử dụng hơn 1.000 tên lửa tấn công chính xác và tên lửa ATACMS, khiến kho dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại.

Dù quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu trong 38 ngày giao tranh, các quan chức thừa nhận con số này chưa phản ánh hết quy mô hỏa lực thực tế, khi nhiều mục tiêu bị tấn công lặp lại bằng nhiều loại vũ khí khác nhau.

Chiến tranh phơi bày những thiếu sót của quân đội Mỹ

Cuộc chiến ở Iran đã làm cạn kiệt phần lớn nguồn cung cấp đạn dược toàn cầu của quân đội Mỹ, khi Lầu Năm Góc phải gấp rút điều động bom, tên lửa và các thiết bị quân sự khác đến Trung Đông từ các căn cứ ở châu Á, châu Âu đến hỗ trợ các hoạt động quân sự. Việc phải điều chuyển khẩn cấp vũ khí khiến các bộ chỉ huy khu vực khác suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc chiến cũng đã phơi bày sự phụ thuộc của Lầu Năm Góc vào các loại tên lửa và đạn dược đắt đỏ, đặc biệt là các tên lửa đánh chặn phòng không, làm dấy lên tranh luận về nhu cầu phát triển các phương án chi phí thấp hơn, như máy bay không người lái tấn công.

Lầu Năm Góc được cho là đã đề nghị Quốc hội cấp thêm ngân sách để tái bổ sung kho vũ khí, nhưng quá trình này có thể kéo dài nhiều năm. Các chuyên gia cảnh báo, trong thời gian đó, sức mạnh quân sự toàn cầu của Mỹ có nguy cơ bị suy giảm đáng kể.

"Mỹ có nhiều loại đạn dược với lượng dự trữ đầy đủ, nhưng một số loại đạn dược tấn công mặt đất và phòng thủ tên lửa quan trọng đã tiêu hao trước xung đột và tình trạng hiện đang tiếp diễn", ông Mark F Cancian, Đại tá Thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết.

