Cuba đang nỗ lực xử lý món quà 100.000 tấn của Nga, có tin vui sau thời gian dài

Người dân Cuba tham gia lễ mít tinh tại thủ đô La Habana, sáng 16/4. Ảnh: PV TTXVN tại Cuba

Món quà này là 100.000 tấn dầu thô.

Theo PV TTXVN tại Cuba, Phó Giám đốc công ty Dầu khí Cuba (Cupet) Irenaldo Perez Cardoso chia sẻ, nhà máy lọc dầu Camilo Cienfuegos ở miền Nam nước này đang xử lý 100.000 tấn dầu thô, với công suất tối đa. Đây chính là số dầu thô do Nga viện trợ hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Ông Irenaldo Perez Cardoso cho biết, dự kiến sẽ mất từ 12 - 15 ngày để xử lý lượng dầu thô nói trên. Đồng thời, Phó Giám đốc Cupet nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay ở Cuba, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình năng lượng tại quốc gia này đang “vô cùng phức tạp”.

Ngoài ra, bên cạnh đó, ông Irenaldo Perez Cardoso cho rằng việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, bao gồm dầu diesel, xăng và khí hóa lỏng, sẽ giúp hỗ trợ đất nước trên nhiều mặt trận và bơm thêm năng lượng vào nền kinh tế và xã hội.

Tàu Anatoly Kolodkin của Nga đã cập cảng Matanzas, tây bắc Cuba, ngày 31/3. Ảnh: AFP

Ông cũng lưu ý rằng, dù dầu viện trợ chưa phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng tại Cuba, nhưng nguồn viện trợ này giúp hỗ trợ nền kinh tế sau 3 tháng chịu lệnh cấm vận dầu mỏ do Mỹ áp đặt.

Trên thực tế, dự kiến, tổng khối lượng các sản phẩm dầu mỏ phái sinh thu được từ nguồn viện trợ của Nga sẽ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu của Cuba trong vòng 1 tháng.

Cuba sáng đèn giữa trời đêm nhờ dầu Nga

Hình ảnh Thủ đô Havana của Cuba sáng đèn trong đoạn video do Đại sứ quán Nga chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Mới đây, vào ngày 23/4, Đại sứ quán Nga tại Cuba đã đăng lên nền tảng X đoạn video giới thiệu cảnh quay từ trên không về thủ đô Havana của nước này vào ban đêm, bao gồm cả đại lộ Malecón, được chiếu sáng rực rỡ.

Đại sứ quán Nga viết trên X: “Đây là hình ảnh Havana trong đêm 19/4. Lần đầu tiên, sau thời gian dài, thành phố được thắp sáng hoàn toàn sau quá trình tinh chế lượng dầu thô của Nga. Số dầu này đã được tàu chở dầu Anatoly Kolodkin đưa đến”.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Hãng thông tấn Tass dẫn thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết, tàu Anatoly Kolodkin của Nga chở 100.000 tấn dầu viện trợ nhân đạo (tương đương khoảng 730.000 thùng dầu thô Urals) từ cảng Primorsk của Nga đã đến Cuba.

Theo đó, con tàu của Nga đã cập cảng Matanzas vào ngày 31/3 và tiến hành hoàn tất việc dỡ hàng vào ngày 4/4. Đây cũng là lần đầu tiên trong khoảng ba tháng có một tàu chở dầu cập cảng của Cuba.

Phía Mỹ cho biết tuần duyên Mỹ không chặn tàu Nga đến Cuba để phục vụ nhu cầu nhân đạo của người dân, đồng thời cho biết thêm rằng những quyết định như vậy được đưa ra dựa trên từng trường hợp cụ thể. Về phía Nga, nước này cho biết đã thảo luận trước với Mỹ về việc vận chuyển nói trên và họ đang chuẩn bị cho chuyến tàu thứ hai.

Theo Tass, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel kỳ vọng rằng số dầu từ tàu của Nga sẽ từng bước giúp cải thiện tình hình nhiên liệu của Cuba trong những tuần tiếp theo. Lãnh đạo Cuba đã cảm ơn Nga và Tổng thống Vladimir Putin vì đã gửi số dầu này tới Cuba.

Trước đó, vào ngày 20/4, ông Alejandro Garcia, quan chức phụ trách quan hệ với Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, nói với báo Granma: "Tôi xác nhận phái đoàn Mỹ đã đến đây để gặp chúng tôi".

Theo vị quan chức này, thành phần đàm phán có các trợ lý ngoại trưởng từ Bộ Ngoại giao Mỹ và một thứ trưởng ngoại giao Cuba. Ưu tiên hàng đầu trong các cuộc thảo luận là mục tiêu chấm dứt lệnh phong tỏa dầu mỏ.