"Sói cô độc" là ẩn số bất ngờ trong nhóm "tứ đại chaebol" đến Việt Nam: Tưởng lạc lõng mà vô cùng lợi hại

Trong phái đoàn kinh tế hùng hậu hơn 200 doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thăm Việt Nam – sự xuất hiện của các nhà lãnh đạo thuộc "Tứ đại Chaebol" (Samsung, SK, Hyundai Motor và LG) đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Đặc biệt là cái tên Hyundai Motor.

Trong khi Samsung, LG và SK thường được biết đến như những gã khổng lồ về công nghệ số, bán dẫn và viễn thông, thì Hyundai Motor lại khác biệt hẳn trong nhóm bộ tứ, khi mang bản sắc rõ nét là một tập đoàn công nghiệp nặng với cốt lõi là sản xuất ô tô và các giải pháp di chuyển.

Dù vậy, cái tên Hyundai Motor không hề lép vế trước những Samsung, LG, SK lẫy lừng mà thậm chí còn có phần đáng nể hơn trên nhiều mặt trận.

Sự hiện diện của giới lãnh đạo cấp cao Hyundai Motor bên cạnh những lãnh đạo tập đoàn lớn khác của Hàn Quốc không chỉ khẳng định tầm quan trọng của ngành công nghiệp ô tô trong quan hệ song phương Việt – Hàn mà còn mở ra nhiều tiềm năng bứt phá của công ty tại thị trường Việt Nam.

Vị thế không thể phủ nhận của Hyundai Motor

Khác với các tập đoàn công nghệ thuần túy như Samsung, LG và SK, Hyundai Motor mang trong mình DNA của ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp nặng, đóng vai trò là "xương sống" cho năng lực sản xuất thực chất của Hàn Quốc.

Trong tâm thức người dân Hàn Quốc, mỗi tập đoàn trong "Bộ tứ" đều sở hữu một đặc tính văn hóa riêng biệt, thường được ví von qua những câu chuyện ngụ ngôn về cách hành xử. Samsung nổi tiếng với tư duy cẩn trọng, mọi quyết định đều được đưa ra sau quá trình họp bàn và tính toán kỹ lưỡng các phương án rủi ro. Ngược lại, LG thường có xu hướng quan sát và học hỏi, trong khi SK Group vươn lên mạnh mẽ bằng cách nắm bắt các xu hướng chính sách của chính phủ trong lĩnh vực viễn thông và năng lượng không dây.

Hyundai Motor lại đại diện cho tinh thần "làm trước, nghĩ sau" – một lối hành động quyết liệt, sẵn sàng dấn thân vào những lĩnh vực mới đầy thách thức mà không cần suy tính quá nhiều về thất bại.

Tinh thần này kế thừa từ nhà sáng lập Chung Ju-yung với phương châm "tất cả hay là chết", tạo nên một đội ngũ nhân viên có khả năng thực thi cực kỳ mạnh mẽ. Chính văn hóa này đã giúp Hyundai biến những điều không tưởng thành hiện thực, từ một xưởng sửa chữa ô tô nhỏ trở thành tập đoàn ô tô đứng thứ ba thế giới về sản lượng chỉ trong vòng hơn nửa thế kỷ.

Trong khi ba tập đoàn còn lại (Samsung, SK, LG) tập trung vào các thiết bị số, chip bán dẫn và dịch vụ mạng, Hyundai Motor lại tập trung vào việc hiện thực hóa sự di chuyển của con người thông qua các thiết bị vật lý khổng lồ, từ ô tô, robot đến các phương tiện di chuyển trên không.

Sự chuyển dịch vị thế trong những năm gần đây cho thấy Hyundai Motor đang có những bước tiến vững chắc hơn so với các đối tác cùng thời. Theo số liệu từ Leaders Index năm 2025, vốn hóa thị trường của Hyundai Motor đã vượt qua LG để chiếm vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng các tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, chỉ sau Samsung và SK.

Sự hoán đổi vị trí này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược chuyển đổi từ một nhà sản xuất ô tô truyền thống sang một công ty cung cấp giải pháp di động thông minh của Hyundai.

Phân tích dữ liệu cho thấy Samsung vẫn giữ vị thế áp đảo với giá trị tài sản và vốn hóa vượt xa các đối thủ còn lại, đóng góp tới một phần tư GDP của quốc gia. Tuy nhiên, Hyundai Motor Group lại thể hiện tốc độ tăng trưởng tài sản ổn định (30,6% trong 5 năm) nhờ doanh số bán ô tô toàn cầu mạnh mẽ và các khoản đầu tư vào giải pháp di động mới.

Đặc biệt, năm 2024, Hyundai Motor Group được xác nhận là đơn vị đứng đầu về giá trị đóng góp kinh tế cho Hàn Quốc với tổng giá trị đạt 359.438,4 tỷ won (khoảng 265,01 tỷ USD), tăng 6,1% so với năm 2023.

Tỷ trọng đóng góp này chiếm tới 22,3% giá trị đóng góp của 100 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, khẳng định vai trò "đầu tàu" trong việc nuôi dưỡng nền kinh tế.

Sự bứt phá kinh ngạc của Hyundai Motor

Năm 2024 và 2025 đánh dấu những cột mốc mang tính lịch sử đối với Hyundai Motor Group trên phạm vi toàn cầu. Không còn là một "kẻ bám đuổi” đến từ châu Á, Hyundai đã vươn lên trở thành người dẫn dắt xu hướng trong nhiều phân khúc quan trọng của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, từ hiệu suất vận hành đến công nghệ xanh.

Hyundai Motor đã chứng minh sức mạnh tài chính và khả năng sản xuất đáng kinh ngạc. Năm 2024, doanh thu của công ty đạt mức cao kỷ lục 175,2 nghìn tỷ won, đánh dấu năm tăng trưởng thứ năm liên tiếp kể từ sau dịch bệnh.

Đặc biệt, tập đoàn đã đạt cột mốc sản xuất cộng dồn 100 triệu xe vào năm 2024 – một thành tựu mà họ đạt được nhanh hơn bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào khác trong lịch sử 57 năm của mình. Tốc độ này không chỉ phản ánh quy mô sản xuất mà còn cho thấy khả năng thâm nhập thị trường thần tốc của Hyundai trên khắp các châu lục.

Giá trị thương hiệu của Hyundai Motor cũng liên tục thăng hạng trong các bảng xếp hạng uy tín nhất. Theo bảng xếp hạng Interbrand 2025, giá trị thương hiệu của hãng đạt mức kỷ lục 24,6 tỷ USD, xếp thứ 30 toàn cầu.

Sự thành công của Hyundai không giới hạn ở quê nhà hay các thị trường truyền thống. Tại Mỹ - thị trường khó tính nhất thế giới - Hyundai cùng với công ty con Kia đã ghi nhận tổng thị phần kỷ lục trong năm 2025.

Với doanh số gần 1 triệu xe riêng cho thương hiệu Hyundai, tập đoàn này hiện xếp thứ tư tại thị trường Mỹ, đứng trên cả Honda và chỉ sau "Big 3" của Mỹ cùng với Toyota. Điều này cho thấy sự thay đổi lớn trong nhận thức của người tiêu dùng Mỹ đối với xe Hàn Quốc, từ những chiếc xe giá rẻ sang những mẫu xe giàu công nghệ và thiết kế đột phá.

Tại Ấn Độ, Hyundai cũng tạo nên một tiếng vang lớn khi thực hiện thương vụ IPO mang tính bước ngoặt cho chi nhánh Hyundai Motor India Ltd. Đây được coi là một trong những thương vụ IPO lớn nhất lịch sử ngành ô tô tại quốc gia tỷ dân này.

Mục tiêu doanh số toàn cầu của hãng trong năm 2025 được đặt ra ở mức hơn 4,17 triệu xe, tập trung vào việc mở rộng sản xuất tại địa phương để tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Chiến lược công nghệ đa lộ trình

Một trong những lý do khiến Hyundai Motor trở thành "ẩn số bất ngờ" trong mắt các nhà đầu tư chính là khả năng vận hành linh hoạt giữa các loại hình động cơ khác nhau.

Trong khi nhiều đối thủ gặp khó khăn khi quá phụ thuộc vào xe điện hoặc xe xăng, Hyundai áp dụng chiến lược đa dạng hóa hệ thống truyền động, bao gồm xe động cơ đốt trong (ICE), xe hybrid (HEV), xe điện thuần túy (BEV) và xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV).

Mặc dù thế giới đang hướng tới xe điện, xe động cơ đốt trong và đặc biệt là xe hybrid vẫn đóng vai trò là "con gà đẻ trứng vàng", cung cấp nguồn tài chính dồi dào để Hyundai tái đầu tư vào công nghệ tương lai. Các mẫu xe như Santa Fe, Tucson và Palisade tiếp tục gặt hái nhiều giải thưởng lớn như "Ô tô của năm" tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đặc biệt, dòng xe Hybrid của Hyundai đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ khi người tiêu dùng tìm kiếm giải pháp trung hòa giữa tiết kiệm nhiên liệu và sự tiện dụng.

Trong quý III năm 2025, doanh số xe hybrid của hãng tăng tới 32% toàn cầu. Tại khu vực Trung và Nam Mỹ, doanh số xe điện hóa (chủ yếu là hybrid) thậm chí tăng vọt 228%, cho thấy chiến lược bắt đầu bằng hybrid tại các thị trường chưa hoàn thiện hạ tầng sạc là hoàn toàn đúng đắn. Hyundai kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm hybrid lên hơn 18 mẫu xe vào năm 2030, sử dụng công nghệ TMED-II thế hệ mới.

Hyundai Motor đã thực sự làm thay đổi định kiến của thế giới về xe điện Hàn Quốc thông qua dòng sản phẩm IONIQ, được xây dựng trên nền tảng E-GMP chuyên dụng. IONIQ 5 không chỉ là một chiếc xe, nó là biểu tượng của công nghệ sạc siêu nhanh (từ 10% lên 80% chỉ trong 18 phút) và khả năng cung cấp điện cho các thiết bị ngoại vi (V2L) – những tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe hạng sang.

Sự tăng trưởng của xe điện Hyundai (BEV) đạt mức 47% trong năm 2025, một con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu có dấu hiệu chững lại. Tại châu Âu, gần một nửa số xe Hyundai bán ra hiện nay là xe điện hóa, khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng trong cuộc đua xanh tại lục địa già. Mẫu xe đô thị giá rẻ INSTER mới đây cũng đã nhận giải thưởng "Xe điện thế giới của năm 2025", chứng minh khả năng phổ cập xe điện của hãng.

Khác với Samsung hay LG vốn tập trung mạnh vào pin lithium-ion cho thiết bị số và xe điện, Hyundai Motor đang đi tiên phong trong việc xây dựng một hệ sinh thái năng lượng hydro toàn cầu thông qua thương hiệu HTWO. Hyundai tin rằng hydro là giải pháp tối ưu cho các phương tiện giao thông hạng nặng, tàu thủy và vận tải đường dài nhờ khả năng sạc nhanh và phạm vi hoạt động lớn mà không làm tăng trọng lượng pin quá mức.

Tháng 1/2025 đánh dấu một điểm uốn chiến lược khi Hyundai chuyển từ các dự án thí điểm sang sản xuất quy mô lớn và nhận các đơn hàng đội xe thương mại. Tập đoàn đã công bố kế hoạch đầu tư khổng lồ, bao gồm 11 tỷ USD tại Hàn Quốc và 26 tỷ USD tại Mỹ từ nay đến năm 2028 để xây dựng chuỗi giá trị hydro tích hợp.

Mẫu xe NEXO thế hệ mới là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của hãng với công suất 204 mã lực và phạm vi hoạt động lên tới 700 km sau một lần sạc hydro kéo dài chỉ 5 phút. Hyundai cũng đã hợp tác với các đối tác lớn như GM để đồng phát triển xe thương mại và IVECO để cung cấp van chạy bằng hydro cho thị trường châu Âu.

Hành trình của Hyundai tại Việt Nam là một ví dụ điển hình cho sự hợp tác thành công giữa một tập đoàn toàn cầu và một doanh nghiệp nội địa đầy năng lực – Tập đoàn Thành Công (TC Group).

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ liên doanh sản xuất vào năm 2009, Hyundai đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh công nghiệp và đời sống người Việt. Sự kết hợp của các nhà máy đã đưa tổng công suất xe Hyundai tại Việt Nam đạt mức 180.000 xe/năm.

Nhìn lại hành trình của Hyundai Motor trong sự đối sánh với ba "gã khổng lồ" còn lại của “Tứ đại Chaebol”, có thể thấy Hyundai dù khác biệt nhưng lại là một thực thể kinh tế đầy sức sống, đại diện cho khả năng thực thi mạnh mẽ và khát vọng chuyển mình không ngừng của Hàn Quốc.

Trong khi Samsung, SK và LG thống trị thế giới bằng những con chip và màn hình ảo, Hyundai Motor lại chinh phục thế giới bằng sự di chuyển thực chất, bằng những chiếc xe công nghệ cao và một tầm nhìn dài hạn về năng lượng hydro sạch.

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kỳ vọng sẽ mở ra những hướng đi mới, sâu sắc hơn cho sự gắn kết giữa Hyundai và Việt Nam, không chỉ dừng lại ở các dây chuyền lắp ráp xe.