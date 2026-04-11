'Hành khách' đặc biệt trên chuyến bay đưa các quan chức Iran đi đàm phán với Mỹ

Theo Minh Hạnh | 11-04-2026 - 09:25 AM | Tài chính quốc tế

Hình ảnh các nạn nhân của vụ tấn công nghi do Mỹ thực hiện vào một trường nữ sinh ở Minab (Iran) đã xuất hiện trên chuyến bay đưa phái đoàn Tehran đến Islamabad để đàm phán với Mỹ.

Theo bài đăng của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf, hình ảnh các nạn nhân, cùng balo học sinh và những bông hoa hồng trắng đã được đặt lên những hàng ghế trống trên chuyến bay đến Pakistan.

Vụ tấn công trường nữ sinh ở Minab xảy ra ngày 28/2, ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran. Các bằng chứng qua video cho thấy, ngôi trường này dường như bị tên lửa Mỹ bắn nhầm, khiến 175 người - trong đó có nhiều trẻ em - thiệt mạng.

Ngày 10/4, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã đến Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ.

Phái đoàn bao gồm Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati, cũng như một số thành viên quốc hội Iran.

Phát biểu tại sân bay Islamabad, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf cho biết, phái đoàn của ông có thiện chí, nhưng không tin tưởng phía Mỹ. Ông nói rằng, nếu Mỹ “sẵn sàng cho một thỏa thuận thực sự,” thì Iran cũng có thể.

“Nhưng thật không may, các cuộc đàm phán của chúng tôi với người Mỹ luôn kết thúc bằng thất bại và vi phạm cam kết”, ông nói thêm.

