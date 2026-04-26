Trung Quốc xác lập kỷ lục thế giới: Khoan xuyên 3.400 mét vào lòng đất, phát hiện ‘kho lưu trữ’ ngầm kinh ngạc

Khánh Linh | 26-04-2026 - 18:00 PM | Tài chính quốc tế

Đội ngũ nghiên cứu Nam Cực của Trung Quốc vừa thực hiện một bước tiến lịch sử khi khoan xuyên qua lớp băng dày hơn 3.400 mét để tiếp cận một hồ nước dưới băng vốn bị cô lập khỏi bề mặt Trái Đất trong hàng triệu năm.

Thành tựu này chính thức xác lập kỷ lục thế giới mới về khoan băng bằng nước nóng, đồng thời mở ra con đường trực tiếp để nghiên cứu một trong những môi trường biệt lập nhất trên hành tinh.

Kỷ lục này được thực hiện trong chuyến thám hiểm Nam Cực lần thứ 42 của Trung Quốc tại hồ nước ngầm có tên gọi là hồ Kỳ Lân. Theo China Daily đưa tin, nỗ lực khoan này đã vượt qua kỷ lục độ sâu trước đó tới gần 900 mét. Thay vì sử dụng các công cụ cắt cơ học thông thường, các nhà khoa học đã áp dụng kỹ thuật làm tan chảy băng bằng nước nóng dưới áp suất cao.

Phương pháp này vận hành bằng cách bơm nước gần nhiệt độ sôi qua một ống dẫn dài để làm tan băng trong quá trình đi xuống, tạo ra một giếng khoan thẳng đứng và gọn gàng.

Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu rủi ro ô nhiễm vốn là yếu tố cực kỳ quan trọng khi tiếp cận các hồ dưới băng chưa từng bị chạm đến trong hàng triệu năm. Các phương pháp khoan cơ học truyền thống có thể vô tình đưa vi khuẩn hoặc hóa chất vào bên trong, làm ảnh hưởng đến giá trị khoa học của môi trường nguyên sơ này.

Hồ dưới băng Kỳ Lân nằm sâu dưới dải băng Đông Nam Cực, cách trạm nghiên cứu Thái Sơn của Trung Quốc khoảng 120 km. Đây là một trong số ít những hồ nước ẩn giấu dưới lớp băng dày, nơi áp suất cực lớn, bóng tối và sự cô lập đã tạo ra những điều kiện môi trường độc nhất vô nhị.

Các nhà khoa học coi những hồ nước này là "kho lưu trữ tự nhiên" giúp bảo tồn dữ liệu khí hậu cổ đại và có khả năng chứa đựng các dạng sống vi sinh thích nghi với môi trường khắc nghiệt.

Việc khoan thành công chứng minh rằng Trung Quốc hiện có khả năng tiếp cận một phần lớn dải băng Nam Cực bằng công nghệ này. Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh vào mục tiêu "thám hiểm xanh" nhằm giảm thiểu tối đa sự xáo trộn đối với lớp băng xung quanh và hệ sinh thái bản địa.

Ngoài lĩnh vực khoa học Trái Đất, các hồ dưới băng thường được nghiên cứu như những mô hình tương tự cho môi trường trên các mặt trăng băng giá như Europa hay Enceladus. Những địa điểm này được tin là có chứa nước lỏng dưới bề mặt đóng băng, biến các hồ ngầm ở Nam Cực thành địa điểm thử nghiệm hữu ích cho các kỹ thuật thám hiểm không gian trong tương lai.

