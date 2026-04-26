Serbia tuyên bố không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga
Ngày 24/4, một quan chức cấp cao Serbia tuyên bố, Belgrade sẽ không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, bất chấp áp lực từ bên ngoài.
"Năm thứ 4 liên tiếp, Serbia là quốc gia duy nhất không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, quốc gia duy nhất ở châu Âu. Tất nhiên, vì điều này chúng tôi phải đối mặt với áp lực liên tục trong mọi lĩnh vực công việc hàng ngày.
Tuy nhiên, chính sách của Tổng thống Aleksandar Vucic và Chính phủ Serbia là chúng tôi sẽ không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt đối với nước Nga anh em.
Điều này nằm trong lợi ích của cả Serbia và Nga", ông Nenad Popovic, Bộ trưởng không bộ của Serbia phụ trách hợp tác kinh tế quốc tế, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Vesti.
"Nhờ thỏa thuận giữa hai vị tổng thống của chúng ta, Serbia có giá khí đốt thấp nhất châu Âu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là nguồn cung ổn định.
Ngày nay, khi thị trường năng lượng đang trải qua những thay đổi lớn, điều này mang lại niềm tin vào tương lai", ông Popovic nhấn mạnh.
