Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Serbia tuyên bố không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga

Theo Hoàng Vân | 26-04-2026 - 10:38 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 24/4, một quan chức cấp cao Serbia tuyên bố, Belgrade sẽ không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, bất chấp áp lực từ bên ngoài.

Serbia tuyên bố không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga- Ảnh 1.

Ông Nenad Popovic, Bộ trưởng không bộ của Serbia phụ trách hợp tác kinh tế quốc tế.

"Năm thứ 4 liên tiếp, Serbia là quốc gia duy nhất không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, quốc gia duy nhất ở châu Âu. Tất nhiên, vì điều này chúng tôi phải đối mặt với áp lực liên tục trong mọi lĩnh vực công việc hàng ngày.

Tuy nhiên, chính sách của Tổng thống Aleksandar Vucic và Chính phủ Serbia là chúng tôi sẽ không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt đối với nước Nga anh em.

Điều này nằm trong lợi ích của cả Serbia và Nga", ông Nenad Popovic, Bộ trưởng không bộ của Serbia phụ trách hợp tác kinh tế quốc tế, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Vesti.

"Nhờ thỏa thuận giữa hai vị tổng thống của chúng ta, Serbia có giá khí đốt thấp nhất châu Âu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là nguồn cung ổn định.

Ngày nay, khi thị trường năng lượng đang trải qua những thay đổi lớn, điều này mang lại niềm tin vào tương lai", ông Popovic nhấn mạnh.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đại

Từ Khóa:
nga, châu âu

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên