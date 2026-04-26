"Mãnh hổ thâm trầm" trong dàn thế lực Hàn Quốc đến Việt Nam: Không phô trương ồn ã, vẫn là biểu tượng bất bại

Trong số "tứ đại chaebol" bao gồm Samsung, SK, Hyundai và LG, nếu Samsung thường xuyên xuất hiện với hình ảnh một "gã khổng lồ" năng động, bao phủ mọi ngóc ngách của đời sống công nghệ từ điện thoại đến bán dẫn, thì LG lại chọn cho mình một phong thái khác biệt.

Tập đoàn này thường được các chuyên gia kinh tế ví như một "mãnh hổ thâm trầm" – ít ồn ào hơn trong các cuộc đua thị phần đại trà nhưng lại sở hữu sức mạnh nội lực đáng gờm, thống trị những phân khúc tinh hoa và nắm giữ những công nghệ cốt lõi định hình tương lai của nhân loại.

Sự hiện diện của LG trong phái đoàn kinh tế tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam là minh chứng cho vị thế chiến lược của tập đoàn này trong việc kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu và khẳng định vai trò của Việt Nam như một "đại bản doanh" sản xuất và nghiên cứu hàng đầu của LG bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch LG Koo Kwang-mo

Dù có những giai đoạn dường như lép vế trước các đối thủ về độ phổ biến của các thiết bị di động, LG đã thực hiện những cuộc cải tổ ngoạn mục, từ bỏ những mảng kinh doanh không còn lợi thế để tập trung vào những lĩnh vực mà họ thực sự không có đối thủ: thiết bị gia dụng cao cấp, công nghệ hiển thị OLED và giải pháp linh kiện xe điện.

Bản sắc Inhwa và vị thế của LG

Để hiểu được sự phát triển bền bỉ của LG, cần phải nhìn lại lịch sử hình thành từ năm 1947 dưới cái tên Lak-Hui (Lạc Hỷ) và sau đó là Goldstar. Khác với triết lý quản trị có phần quyết liệt và cạnh tranh gắt gao của Samsung, LG duy trì một nét văn hóa đặc thù gọi là "Inhwa" (Nhân hòa).

Văn hóa này đề cao sự hài hòa giữa các thành viên, sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần hợp tác bền vững. Chính triết lý thâm trầm này đã giúp LG xây dựng được một hệ sinh thái doanh nghiệp ổn định, tập trung vào chiều sâu công nghệ thay vì chỉ chạy theo những giá trị bề nổi của thị trường.

Tính đến năm 2024, tổng tài sản của năm tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đã đạt mức 1.588 nghìn tỷ won, tăng 39% so với năm 2019. Trong đó, LG duy trì vị thế vững chắc trong nhóm "tứ đại", đóng góp một phần không thể tách rời vào con số 40,8% GDP của Hàn Quốc mà bốn tập đoàn này tạo ra. Về giá trị vốn hóa thị trường, dù Samsung Electronics vẫn giữ ngôi vương, nhưng các công ty con của LG như LG Energy Solution đã vươn lên mạnh mẽ, giữ vị trí thứ ba toàn quốc với vốn hóa khoảng 75,7 tỷ USD vào tháng 10/2024, vượt qua cả những tên tuổi lẫy lừng như Hyundai hay Kia.

Sự phát triển của LG trong những năm gần đây cho thấy một chiến lược chuyển dịch thông minh. Thay vì dàn trải nguồn lực, tập đoàn tập trung vào việc tối ưu hóa giá trị trên từng đơn vị sản phẩm.

Đây chính là lý do vì sao dù không còn sản xuất điện thoại thông minh – mảng kinh doanh vốn mang lại độ nhận diện thương hiệu cực cao – LG vẫn giữ được doanh thu khổng lồ và lợi nhuận ổn định từ những mảng kinh doanh "ẩn mình" nhưng mang tính quyết định như linh kiện quang học, tấm nền hiển thị và pin năng lượng.

Từ bỏ hào quang di động để tái sinh

Quyết định rút lui hoàn toàn khỏi thị trường điện thoại thông minh vào ngày 31/7/2021 là một trong những bước ngoặt đau đớn nhưng cần thiết nhất trong lịch sử LG.

Từng là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ ba thế giới vào năm 2008 với những huyền thoại như LG Chocolate, tập đoàn này đã phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi mảng di động ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên tới 4,4 tỷ USD trong suốt 23 quý liên tiếp.

Nguyên nhân thất bại của LG trong mảng di động không nằm ở công nghệ. Thực tế, LG luôn là hãng đi tiên phong với những ý tưởng táo bạo như màn hình cong trên LG G Flex, thiết kế mô-đun trên LG G5 hay màn hình xoay trên LG Wing. Tuy nhiên, trong một thị trường bị thống trị bởi hệ sinh thái phần mềm và chuỗi cung ứng quy mô lớn của Apple và Samsung, sự sáng tạo đơn lẻ về phần cứng của LG đã không đủ để tạo ra lợi nhuận bền vững.

Thay vì tiếp tục "đốt tiền" vào một cuộc chiến không cân sức, LG đã chọn cách "thoát xác". Việc đóng cửa mảng di động đã giải phóng một nguồn lực khổng lồ bao gồm 3.400 nhân sự chất lượng cao và hàng tỷ USD ngân sách R&D. Những nguồn lực này ngay lập tức được tái phân bổ sang các mảng đang tăng trưởng nóng.

Đó là LG Magna e-Powertrain, liên doanh sản xuất hệ thống truyền động cho xe điện, tận dụng kinh nghiệm về điện cơ. LG Energy Solution tập trung vào công nghệ pin, xương sống của cuộc cách mạng năng lượng xanh. Hệ sinh thái nhà thông minh (Smart Home) biến mọi thiết bị gia dụng thành một thực thể có trí tuệ thông qua nền tảng webOS và LG ThinQ.

Sự rút lui này không làm LG yếu đi mà trái lại, nó giúp tập đoàn này củng cố vị thế ở phân khúc cao cấp, nơi tỷ suất lợi nhuận cao hơn và sự trung thành của khách hàng dựa trên chất lượng thực thụ thay vì những trào lưu ngắn hạn.

Khi OLED là biểu tượng của sự tinh hoa

Nếu có một lĩnh vực mà LG có thể tự hào khẳng định vị thế "vô tiền khoáng hậu", đó chính là công nghệ hiển thị OLED. Trong hơn một thập kỷ, LG Display đã kiên trì theo đuổi công nghệ diode hữu cơ tự phát sáng, bất chấp những hoài nghi về chi phí sản xuất và độ bền của tấm nền.

Thành quả của sự kiên trì đó là việc LG hiện đang nắm giữ phần lớn thị phần tấm nền OLED cỡ lớn trên toàn cầu, cung cấp linh kiện cho hầu hết các thương hiệu TV cao cấp khác bao gồm cả Sony, Panasonic và gần đây là cả đối thủ truyền kiếp Samsung cho một số dòng sản phẩm.

Tại CES 2024 và 2025, LG đã định nghĩa lại khái niệm về một chiếc TV. LG SIGNATURE OLED T – chiếc TV OLED trong suốt không dây đầu tiên trên thế giới. Với khả năng trở nên trong suốt như một tấm kính khi không sử dụng, OLED T đã xóa bỏ sự hiện diện thô kệch của một "khối đen" trong phòng khách, biến thiết bị điện tử thành một tác phẩm nghệ thuật.

Thống kê những thành tựu của LG trong lĩnh vực hiển thị tại CES 2025 cho thấy sức mạnh tuyệt đối của tập đoàn này. Năm thứ 13 liên tiếp LG OLED TV nhận giải thưởng sáng tạo của Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng (CTA), một kỷ lục chưa từng có trong ngành công nghiệp điện tử.

Sự vượt trội của LG còn nằm ở việc họ không chỉ bán phần cứng. Nền tảng webOS của LG hiện đã phát triển thành một hệ sinh thái dịch vụ, mang lại doanh thu từ quảng cáo và nội dung, giúp công ty duy trì tăng trưởng ngay cả khi thị trường phần cứng gặp khó khăn.

Trong khi Samsung cố gắng đưa AI vào mọi thiết bị để tạo ra một mạng lưới kết nối dày đặc, LG lại tiếp cận AI theo hướng đặc thù hơn với khái niệm "Affectionate Intelligence" (Trí tuệ nhân tạo thấu cảm). Thay vì những thuật ngữ kỹ thuật khô khan, AI của LG tập trung vào việc hiểu thói quen, cảm xúc và nhu cầu thực tế của người dùng để phục vụ một cách tinh tế nhất.

Chiến lược này giải thích vì sao LG vẫn sánh ngang với Samsung về vị thế thương hiệu dù quy mô doanh thu tổng thể có thể thấp hơn. LG đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh một thương hiệu "Quiet Luxury" trong ngành điện tử. Khách hàng chọn LG không phải vì nó phổ biến nhất, mà vì nó đại diện cho một tiêu chuẩn sống tinh tế và sự tin cậy tuyệt đối về mặt công nghệ.

Những động cơ tăng trưởng mới

Một khía cạnh khác khiến LG thực sự trở thành một "mãnh hổ" trong mắt các nhà đầu tư chính là sự hiện diện sâu rộng trong chuỗi giá trị xe điện. LG không sản xuất ô tô nguyên chiếc để tránh cạnh tranh trực tiếp với các khách hàng của mình, nhưng họ lại sản xuất gần như tất cả những gì quan trọng nhất bên trong một chiếc xe điện hiện đại.

LG Energy Solution hiện là nhà sản xuất pin xe điện lớn thứ ba thế giới, cung cấp năng lượng cho những cái tên đình đám như Tesla, GM, Ford và Volkswagen. Tại Mỹ, liên doanh Ultium Cells giữa LG và GM là một trong những dự án sản xuất pin lớn nhất lịch sử nước này. Đặc biệt, thỏa thuận cung cấp pin trị giá 4,3 tỷ USD với Tesla để phục vụ các hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) quy mô lớn đã khẳng định vị thế dẫn đầu của LG trong việc xây dựng hạ tầng năng lượng tương lai.

Song song đó, mảng LG Vehicle component Solutions (VS) đang bùng nổ với các đơn hàng cung cấp hệ thống thông tin giải trí, buồng lái ảo và đèn chiếu sáng thông minh (thông qua công ty con ZKW).

Việc LG thâu tóm thị phần lớn trong lĩnh vực telematics và buồng lái kỹ thuật số cho thấy tầm nhìn xa của tập đoàn khi biến ô tô thành một "không gian sống di động", nơi mà các thế mạnh về hiển thị và phần mềm của LG có thể phát huy tối đa tác dụng.

Việt Nam - "Đại bản doanh" và tâm điểm chiến lược của LG

Trong chuyến thăm của phái đoàn kinh tế tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc, LG luôn là tâm điểm của các cuộc đàm phán về hợp tác công nghệ cao. Việt Nam không còn là nơi LG đặt các nhà máy lắp ráp giá rẻ, mà đã chuyển mình thành một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi sản xuất và nghiên cứu toàn cầu của tập đoàn.

Nhà máy tại Hải Phòng của LG là một trong những khu phức hợp công nghiệp hiện đại nhất Đông Nam Á, nơi sản xuất từ TV, máy giặt đến các linh kiện ô tô phức tạp cho thị trường toàn cầu.

Sự đầu tư của LG tại Việt Nam cũng mang tính bền vững và có chiều sâu. Trung tâm R&D tại Hà Nội và các chi nhánh tại Đà Nẵng, Hải Phòng đang tuyển dụng nhiều kỹ sư Việt Nam, tập trung vào các công nghệ tương lai như phần mềm ô tô tự hành và AI cho nhà thông minh.

LG cũng tích cực hợp tác với các đại học lớn để đào tạo nhân lực trình độ cao, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu.

LG Display vừa nhận chứng nhận đầu tư thêm 1 tỷ USD, trong khi LG Innotek cũng rót thêm hàng trăm triệu USD để mở rộng sản xuất mô-đun camera, đưa tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam vượt ngưỡng 8,24 tỷ USD.

Tiềm năng hợp tác giữa LG và Việt Nam trong tương lai là cực kỳ rộng mở, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Với việc Việt Nam đang nỗ lực thu hút đầu tư vào ngành chip, kinh nghiệm và hệ sinh thái phụ trợ khổng lồ của LG sẽ là đòn bẩy quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.