Apple đang thất thế, CEO mới sẽ làm điều mà Tim Cook không bao giờ dám với iPhone

Tờ The Verge cho hay hay trong khi người dùng toàn cầu đang được trải nghiệm những chiếc smartphone pin "khủng" 9.000mAh, sạc siêu tốc 100W hay hệ thống camera zoom quang học liên tục, thì tại Mỹ (thị trường vốn được coi là trung tâm của sự đổi mới) người dùng lại đang phải hài lòng với những bản cập nhật nhỏ giọt từ Apple và Samsung.

Một khoảng cách công nghệ đang dần nới rộng, biến Mỹ trở thành "vùng trũng" của sự đổi mới sáng tạo trong mảng thiết bị di động. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân CEO John Ternus tại Apple vào tháng 9 tới đang thắp lên hy vọng về một cuộc xoay chuyển cục diện.

Nghịch lý tại thị trường công nghệ lớn nhất thế giới

Apple và Samsung từ lâu đã thiết lập thế độc quyền tại Mỹ, định hình tư duy của người tiêu dùng về một chiếc smartphone tiêu chuẩn. Cùng với Google, bộ ba này đẩy mạnh ranh giới về nhiếp ảnh di động và phần mềm, nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm trước.

Những năm gần đây, thay vì tạo ra những bước nhảy vọt, họ dường như đang hài lòng với việc "vắt sữa" các dòng sản phẩm hiện có bằng những nâng cấp mang tính lặp lại.

Oppo Find N6

Trong khi đó, các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã không ngừng bứt phá. Kết quả là một hố sâu ngăn cách về trải nghiệm đang xuất hiện. Người dùng Mỹ đang bỏ lỡ những tinh hoa công nghệ mà người dùng tại các thị trường khác, đặc biệt là châu Á và châu Âu, đang được tận hưởng hàng ngày.

Sự tụt hậu rõ rệt nhất nằm ở công nghệ pin. Trong khi các hãng Trung Quốc đã phổ biến hóa pin Silicon-Carbon, loại pin sử dụng silicon thay thế một phần graphite trong cực dương để tăng mật độ năng lượng, thì Apple, Samsung và Google vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Công nghệ này cho phép các mẫu điện thoại có kích thước thông thường nhân đôi dung lượng pin trong vài năm qua. Đơn cử như chiếc Honor Magic 8 Pro Air, dù mỏng tương đương Samsung Galaxy S25 Edge nhưng lại sở hữu viên pin lớn hơn cả S26 Ultra.

Thậm chí, ở phân khúc giá rẻ, những cái tên như Poco X8 Pro Max với giá chỉ từ 469 USD đã trang bị pin 9.000mAh và sạc nhanh 100W.

Lý do cho sự chậm trễ này tại Mỹ có thể đến từ sự thận trọng quá mức. Các cell pin Silicon-Carbon có nguy cơ giảm dung lượng nhanh hơn theo thời gian.

Ngoài ra, quy định mới của Liên minh Châu Âu (EU) yêu cầu pin phải duy trì 80% dung lượng sau 5 năm để tránh việc bắt buộc chuyển sang thiết kế pin có thể tháo rời cũng khiến các nhà sản xuất phương Tây "chùn chân" để bảo vệ tính bền vững của chu kỳ sản phẩm.

Xiaomi 17 Ultra Leitzphone

Nếu như pin là một cuộc đua mới, thì ở mảng camera, sự hụt hơi của các hãng Mỹ là điều khó có thể bào chữa. Samsung là ví dụ điển hình nhất khi thông số camera trên S26 và S26 Plus gần như không thay đổi so với thế hệ S22 từ nhiều năm trước.

Ngược lại, các hãng Trung Quốc coi camera là chiến trường sinh tử. Những cú bắt tay với Zeiss, Leica hay Hasselblad không chỉ dừng lại ở bộ lọc màu mà đã tiến sâu vào phần cứng với thấu kính tùy chỉnh và cảm biến kích thước lớn.

Chiếc Vivo X300 Ultra mới đây là một minh chứng hùng hồn: sở hữu nhiều cảm biến 200MP, hỗ trợ ống kính tele rời và tay cầm biến điện thoại thành máy ảnh chuyên dụng. Mỗi camera sau của nó đều có kích thước cảm biến tương đương với camera chính trên các mẫu flagship mới nhất của Apple hay Google.

Sự chênh lệch chất lượng hình ảnh lớn đến mức, một người dùng trung thành của iPhone trong một thập kỷ có thể dễ dàng chuyển sang Android ngay lập tức sau khi chứng kiến những gì một chiếc flagship của Vivo có thể thực hiện.

John Ternus và bài toán "Phá vỡ giới hạn" của Apple

Mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn vào John Ternus, người sẽ chính thức kế nhiệm vị trí CEO Apple từ sự kiện ra mắt iPhone 18. Khác với một Tim Cook luôn ưu tiên sự an toàn và tối ưu hóa lợi nhuận, Ternus là một chuyên gia phần cứng kỳ cựu với danh tiếng về việc thúc đẩy các giới hạn kỹ thuật.

Ông được cho là người đứng sau sự thành công của MacBook Neo, dòng laptop giá rẻ nhận được những đánh giá tích cực và doanh số bùng nổ gần đây. Mặc dù Ternus cũng từng gắn liền với những thất bại như Touch Bar hay bàn phím cánh bướm, nhưng đó lại là minh chứng cho một nhà điều hành sẵn sàng thử nghiệm cái mới, sẵn sàng sai và sửa đổi để tiến lên.

Vivo X300 Ultra

Dưới thời Ternus, người ta kỳ vọng Apple sẽ không còn "rón rén" trong việc nâng cấp cấu hình. Nếu Apple quyết định tăng tốc, cả thị trường Mỹ sẽ buộc phải chuyển mình theo. Chiếc iPhone Air và dự án iPhone màn hình gập sắp tới, vốn được kỳ vọng sẽ không còn nếp nhăn và có khả năng kháng bụi nước tuyệt đối, chính là những phép thử đầu tiên cho triều đại mới.

Tất nhiên, theo The Verg, phần cứng không phải là tất cả. Apple vẫn đang sống khỏe nhờ thiết kế tinh tế, phần mềm mượt mà và hệ sinh thái khép kín. Google và Samsung cũng có những lợi thế riêng về giao diện người dùng.

Tuy nhiên, lợi thế về UI (giao diện) không thể kéo dài mãi mãi khi các hãng Trung Quốc như Oppo đang hoàn thiện ColorOS đến mức vượt trội hơn cả One UI của Samsung, đặc biệt là trên các thiết bị màn hình gập.

Thách thức lớn nhất đối với John Ternus là cân bằng giữa việc đột phá công nghệ và duy trì bộ máy in tiền Apple trong bối cảnh chi phí linh kiện leo thang. Tuy nhiên, dù Ternus chọn con đường nào, quyết định của ông sẽ rung chuyển cả ngành công nghiệp. Nếu Apple bắt đầu tham chiến vào cuộc đua cấu hình, đó sẽ là tin vui nhất cho người tiêu dùng Mỹ, những người đã phải chờ đợi quá lâu để thấy lại sự sáng tạo thực sự trên lòng bàn tay mình.

*Nguồn: The Verge