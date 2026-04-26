Cháy rừng tại Nhật Bản khiến 3.000 người sơ tán, lính cứu hỏa căng mình dập lửa

Hôm 25/4, hơn 1.000 lính cứu hoả ở miền bắc Nhật Bản được huy động để khống chế hai đám cháy rừng xảy ra liên tiếp, lan rộng xuống khu vực dân cư buộc hơn 3.000 cư dân phải sơ tán. Vụ cháy đầu tiên bùng phát tại khu vực miền núi phía bắc, sau đó vụ cháy thứ hai xảy ra gần đó đe dọa khu dân cư ở thị trấn Otsuchi thuộc tỉnh Iwate.

Các đám cháy thiêu rụi khoảng 730 hecta, dẫn đến lệnh sơ tán đối với 1.541 hộ gia đình và 3.233 người - khoảng 1/3 dân số của thị trấn Otsuchi. Quan chức sở cứu hỏa cho biết địa hình đồi núi, thời tiết khô hạn và gió mạnh đang cản trở nỗ lực khống chế đám cháy.

Lĩnh cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng ở thị trấn Otsuchi, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, thị trấn Otsuchi vẫn còn mang vết sẹo về một trong những thảm họa tồi tệ nhất của nước Nhật - trận động đất và sóng thần xảy ra vào tháng 3/2011 khiến gần 1/10 dân số thiệt mạng.

"Ngay cả trong thảm họa năm 2011, khu vực này cũng không bị cháy. Có sóng thần nhưng ở đây không hề có hỏa hoạn", bà Taeko Kajiki (76 tuổi), người dân tại khu vực này thông tin.

Bà Kajiki thức cả đêm để theo dõi ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa và thu xếp sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế cũng như con rùa mà bà nuôi làm thú cưng từ năm 2010 để chờ lệnh sơ tán.

Lực lượng cứu hỏa trên mặt đất được hỗ trợ bởi trực thăng từ nhiều tỉnh thành và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thực hiện việc thả nước từ trên không cố gắng ngăn chặn sự lan rộng của đám cháy.

"Vì đất đai quá khô hạn, các đám cháy cứ liên tục bùng phát. Chúng tôi dập tắt đám cháy này, rồi lại phải chạy đến dập đám cháy khác, cứ thế lặp đi lặp lại", lĩnh cứu hoả Masashi Kikuchi cho hay.

Trực thăng của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thả nước chữa cháy. (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo của các nhà chức trách, đến nay có 8 tòa nhà, trong đó có một nhà ở bị hư hại hoặc phá hủy, nhưng chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

"Tôi không thể để người dân mất nhà cửa thêm một lần nữa sau khi mất nhà cửa vì sóng thần", Thị trưởng Otsuchi, ông Kozo Hirano nói với phóng viên. Ông Hirano cho biết thị trấn sẽ tìm kiếm thêm sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng và cung cấp các dịch vụ, chẳng hạn như tắm nước nóng để giúp giảm bớt căng thẳng cho người dân.

Mặc dù Nhật Bản có số vụ cháy rừng tương đối ít so với nhiều khu vực khác trên thế giới, nhưng biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất xảy ra cháy rừng, đặc biệt là vào những tháng đầu mùa xuân trước mùa mưa ẩm ướt, thời tiết nóng, khô và có gió mạnh có thể thổi bùng ngọn lửa.

Theo số liệu chính thức, diện tích đất bị cháy xung quanh thị trấn này chỉ đứng thứ hai sau vụ cháy rừng lớn ở Ofunato năm 2025, thiêu rụi khoảng 3.370 ha và vụ cháy Kushiro năm 1992, thiêu rụi 1.030 ha.