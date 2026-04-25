TST: Ông Putin đón khách đặc biệt! Kremlin "chấn động" - Quy mô tiếp đón chưa từng có tiền lệ, vượt nhiều nguyên thủ

Theo đó, trong lúc dư luận quốc tế đang dồn sự chú ý vào diễn biến xung quanh Iran, ông Vladimir Putin đã tiếp một vị khách đặc biệt tại Điện Kremlin. Một sự kiện được xem là "gây chấn động" đã diễn ra, nhưng gần như không ai chú ý.

"Sự kiện tương tự đã lâu rồi chưa xảy ra. Đáng nói, đây lại là một hoạt động công khai!" – TST cho hay.

Vị khách đặc biệt

Theo tờ báo, nguyên thủ quốc gia Nga đã gặp Tổng thống Seychelles – ông Patrick Herminie. Thoạt nhìn có vẻ là một cuộc gặp bình thường, nhưng không hẳn vậy. Ngay thành phần các đoàn đàm phán cũng đã nói lên nhiều điều.

Trong cuộc gặp với đại diện của một quốc gia chỉ có hơn 130.000 dân, gần như toàn bộ giới lãnh đạo cấp cao của Nga đã có mặt. Ngoài ông Putin còn có người phát ngôn Dmitry Peskov, lãnh đạo ít nhất 4 bộ, Ngân hàng Trung ương và thậm chí cả Cục trưởng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu – Đô đốc Igor Kostyukov.

Theo tác giả bài viết trên TST, trong nhiều thập kỷ theo dõi chính trị quốc tế, ông chưa từng chứng kiến điều tương tự. Mức độ quan tâm dành cho Seychelles thậm chí được ví như vượt qua nhiều cuộc gặp với các lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Seychelles Patrick Herminie. Ảnh: TST

Thông cáo báo chí chính thức của Điện Kremlin cho biết, hai phía đã thảo luận cả các vấn đề chính trị và kinh tế. Tổng thống Nga lưu ý rằng, kim ngạch thương mại song phương tuy còn khiêm tốn, nhưng điều quan trọng là chuyến thăm Moscow lần này rất kịp thời.

Tổng thống Seychelles đã cảm ơn ông Putin vì lời mời và vì sự hỗ trợ đã nhận được từ Nga: "Các bạn đã giúp chúng tôi vào tuần trước, và chúng tôi biết rằng ngày mai sẽ có thêm các lô hàng được chuyển đến."

Nội dung cụ thể của các "lô hàng" này không được tiết lộ. Theo TST, một số phân tích cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông kéo dài, Nga có thể đã cung cấp cho Seychelles nhiên liệu, lương thực hoặc thuốc men. Với Nga, quy mô hỗ trợ này có thể không lớn, nhưng với một quốc đảo nhỏ như Seychelles, đó có thể là nguồn hỗ trợ quan trọng.

Điểm đáng chú ý tiếp theo nằm ở việc sự hiện diện của người đứng đầu tình báo quân sự Nga trong cuộc gặp.

Đây không phải là nhân vật thường xuất hiện trong các cuộc tiếp xúc mang tính nghi thức. Điều này làm dấy lên khả năng hai bên đã trao đổi sâu hơn về các nội dung liên quan đến quốc phòng hoặc an ninh. Seychelles hiện vẫn sử dụng nhiều trang thiết bị từ nước ngoài, và việc nâng cấp lực lượng, đặc biệt là lực lượng tuần duyên, luôn là nhu cầu thực tế.

"Nếu đặt trong tổng thể, cuộc gặp không chỉ dừng lại ở ngoại giao thông thường mà có thể phản ánh một bước đi rộng hơn trong cách Nga tiếp cận các đối tác ngoài khu vực truyền thống" – TST nhận định.

Seychelles và chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Nga

Để hiểu đầy đủ ý nghĩa của cuộc gặp tại Điện Kremlin, cần đặt Seychelles vào bức tranh rộng hơn trong quan hệ quốc tế của Nga, đặc biệt là tại châu Phi và khu vực Ấn Độ Dương.

Quan hệ giữa Nga và Seychelles thực tế đã được thiết lập từ năm 1976, ngay sau khi quốc đảo này giành độc lập. Trong giai đoạn Liên Xô, Moscow từng duy trì sự quan tâm nhất định đối với khu vực Ấn Độ Dương, nơi có vị trí chiến lược quan trọng trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, mức độ tương tác giữa hai bên có thời điểm giảm xuống trước khi dần được khôi phục trong những năm gần đây.

Những tín hiệu gần đây cho thấy quan hệ song phương đang được thúc đẩy trở lại theo hướng thực chất hơn. Các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai bên xuất hiện thường xuyên hơn, không chỉ dừng ở nghi thức mà còn mở rộng sang hợp tác kinh tế, giáo dục và đào tạo.

Seychelles có ý nghĩa đặc biệt với Nga. Ảnh: afrinz.ru

Seychelles cử sinh viên sang Nga học tập, trong khi phía Nga hỗ trợ đào tạo trong một số lĩnh vực chuyên môn. Các hoạt động giao lưu văn hóa và thể thao cũng được duy trì, góp phần tạo nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước.

Dù vậy, kim ngạch thương mại giữa hai bên vẫn ở mức khiêm tốn. Seychelles chủ yếu xuất khẩu hải sản, trong khi Nga cung cấp các mặt hàng như nhiên liệu, thiết bị và một số sản phẩm công nghiệp.

Điều đáng chú ý là lĩnh vực du lịch lại trở thành cầu nối quan trọng, khi du khách Nga chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng lượng khách quốc tế đến Seychelles. Điều này giúp duy trì dòng chảy kinh tế ổn định giữa hai bên, đồng thời tạo ra sự gắn kết ở cấp độ xã hội.

Tuy nhiên, yếu tố khiến Seychelles trở nên đáng chú ý không nằm ở quy mô kinh tế, mà ở vị trí địa lý. Quốc đảo này nằm giữa Ấn Độ Dương, gần các tuyến vận tải biển kết nối châu Á, châu Phi và Trung Đông. Đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược ngày càng lớn trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc.

Đối với Nga, việc tăng cường quan hệ với các quốc gia như Seychelles cho phép mở rộng sự hiện diện theo cách linh hoạt hơn. Thay vì tập trung vào các điểm nóng hoặc các quốc gia có quy mô lớn, Moscow có xu hướng thiết lập mạng lưới đối tác đa dạng, trong đó mỗi quốc gia giữ một vai trò riêng. Seychelles, với môi trường chính trị ổn định và chính sách đối ngoại tương đối cân bằng, trở thành một lựa chọn phù hợp trong cách tiếp cận này.

Bên cạnh đó, Seychelles cũng có nhu cầu thực tế về hợp tác quốc phòng và an ninh, đặc biệt là trong việc bảo vệ vùng biển trước các nguy cơ như cướp biển hoặc buôn lậu.

Điều này mở ra khả năng hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực kỹ thuật, trang thiết bị hoặc đào tạo. Sự hiện diện của các quan chức an ninh cấp cao trong cuộc gặp tại Kremlin vì vậy càng thu hút sự chú ý của giới quan sát.

Ngoài khía cạnh an ninh, Seychelles còn đóng vai trò như một điểm kết nối mềm trong chiến lược đối ngoại. Trong bối cảnh Nga gặp nhiều hạn chế tại các thị trường truyền thống, việc duy trì và mở rộng quan hệ với các quốc gia thân thiện giúp Moscow tạo thêm không gian hợp tác.

Seychelles, với vị thế trung lập và quan hệ rộng với nhiều đối tác quốc tế, có thể đóng vai trò như một cầu nối trong một số trường hợp.

Nhìn tổng thể, cuộc gặp giữa ông Vladimir Putin và Tổng thống Seychelles không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao đơn thuần. Nó phản ánh một xu hướng rộng hơn trong cách Nga điều chỉnh chiến lược đối ngoại, đặc biệt là tại châu Phi và khu vực Ấn Độ Dương.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế biến động, những bước đi như vậy cho thấy Moscow đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ và mở rộng ảnh hưởng theo hướng linh hoạt, thay vì chỉ tập trung vào các đối tác truyền thống.

Dù quy mô nhỏ, Seychelles vẫn có thể đóng một vai trò đáng chú ý trong bức tranh này. Và chính vì vậy, cuộc gặp tại Kremlin, dù không thu hút nhiều sự chú ý ban đầu, lại mang theo những ý nghĩa vượt xa những gì thể hiện trên bề mặt.