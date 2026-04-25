Vì sao Ngoại trưởng Iran và giới chức Pakistan đàm phán vào nửa đêm?

Theo Minh Hạnh | 25-04-2026 - 19:35 PM | Tài chính quốc tế

Nửa đêm 24, rạng sáng 25/4, máy bay của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở ngoại ô Islamabad trong tiếng gầm rú vang dội của các máy bay chiến đấu Pakistan hộ tống.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar chào đón khi ông đến căn cứ không quân Nur Khan ở Pakistan đêm 24/4. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Iran được chào đón bởi các nhà trung gian hoà giải hàng đầu của Pakistan như Tư lệnh Lục quân Asim Munir, cùng bộ trưởng ngoại giao và nội vụ.

Những gì xảy ra tiếp theo khác biệt hoàn toàn so với các chuẩn mực ngoại giao thông thường. Các quan chức hai nước đàm phán suốt đêm, và chỉ kết thúc khi mặt trời mọc gần 5 tiếng sau đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông “không vội” đạt được thỏa thuận, nhưng hình ảnh cuộc gặp này cho thấy điều ngược lại.

Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao các phái đoàn không gặp nhau vào thời điểm hợp lý hơn. Nhưng nhiều người cho rằng các phái đoàn cần hoặc muốn kết thúc cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên trước nửa đêm ở Mỹ.

Giờ Pakistan nhanh hơn Washington 9 tiếng, vì vậy khi mặt trời mọc ở Islamabad thì ở Mỹ mới là 20h. Hiện chưa rõ các cuộc đàm phán ở Pakistan sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định mà Tổng thống Trump đưa ra trong đêm.

Đồng thời, chuyến đi Pakistan của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump - Jared Kushner dường như đã bị hoãn lại.

Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi gặp Tư lệnh Lục quân Pakistan - Asim Munir - tại Islamabad, Pakistan rạng sáng 25/4. (Ảnh: Reuters)

Sau Islamabad, điểm đến tiếp theo của Ngoại trưởng Iran sẽ là Oman và Nga.

Nga là một đồng minh kiên định của Tehran, thậm chí còn đề nghị giúp bảo vệ uranium làm giàu của Iran.

Trong khi đó, Oman cũng là một trong các bên trung gian giữa Mỹ và Iran. Các bộ trưởng chính phủ Oman đã chuyển thông điệp giữa Mỹ và Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp, trước khi hoạt động ngoại giao này thất bại vì các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 2.

Hiện, khó có thể nói vòng đàm phán mới nhất tại Islamabad sẽ mang lại kết quả hay lại kết thúc trong bế tắc.

Hôm nay, một quyết định 'lịch sử' của EU đối với Nga chính thức có hiệu lực

Mua dầu của Iran, 40 nhà máy lọc dầu, công ty vận tải biển của châu Á bị Mỹ trừng phạt

Iran tuyên bố phần lớn kho tên lửa chưa được triển khai

19:00 , 25/04/2026
Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, ba tàu sân bay Mỹ cùng phô diễn sức mạnh ở Trung Đông

18:31 , 25/04/2026
2 siêu công nghệ này sẽ "xóa sổ" nghề giao hàng truyền thống trong 5 năm tới?

17:51 , 25/04/2026
Nhật Bản phát hiện mức phóng xạ rất cao tại lò phản ứng Fukushima

17:13 , 25/04/2026

