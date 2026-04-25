Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, ba tàu sân bay Mỹ cùng phô diễn sức mạnh ở Trung Đông

Theo Minh Hạnh | 25-04-2026 - 18:31 PM | Tài chính quốc tế

Hơn 200 máy bay và trực thăng của Mỹ, cùng với 15.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ của ba nhóm tác chiến tàu sân bay đang tập trung tại khu vực Trung Đông, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết.

"Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, ba tàu sân bay Mỹ cùng hoạt động ở Trung Đông. Đó là các tàu USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77) với hơn 200 máy bay, 15.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ”, CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, tàu USS George H.W. Bush đã đến Ấn Độ Dương vào ngày 23/4. Trong khi tàu USS Gerald R. Ford đang hoạt động ở Biển Đỏ và tàu USS Abraham Lincoln đang làm nhiệm vụ ở Biển Ả-rập.

CENTCOM không cho biết tàu USS George H.W. Bush sẽ đến Biển Ả-rập hay di chuyển tới một địa điểm khác.

Ngoài tàu sân bay, còn có khoảng 16 tàu khu trục đang hiện diện ở khu vực này, cùng nhóm tàu tác chiến đổ bộ Tripoli.

Lần gần nhất có nhiều tàu sân bay Mỹ cùng lúc tập kết ở Trung Đông là trong chiến dịch Tự do Iraq do Mỹ dẫn đầu năm 2003. Thời điểm đó, số lượng tàu sân bay được huy động lên tới năm chiếc.

Sự hiện diện của tàu USS George H.W. Bush trong khu vực diễn ra sau thông báo của Tổng thống Donald Trump rằng Hải quân Mỹ đang tiến hành các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Hiện chưa rõ những tàu nào sẽ tham gia chiến dịch rà phá thủy lôi, nhưng việc tăng cường hỏa lực mà tàu USS George H.W. Bush mang lại có thể cung cấp thêm sự bảo vệ cần thiết cho các tàu hải quân khi chúng tiến hành "dọn dẹp" tuyến đường vận chuyển dầu huyết mạch này.

Hôm nay, một quyết định 'lịch sử' của EU đối với Nga chính thức có hiệu lực

Mua dầu của Iran, 40 nhà máy lọc dầu, công ty vận tải biển của châu Á bị Mỹ trừng phạt

2 siêu công nghệ này sẽ "xóa sổ" nghề giao hàng truyền thống trong 5 năm tới?

Nhật Bản phát hiện mức phóng xạ rất cao tại lò phản ứng Fukushima

Bất ngờ về số "thẻ vàng định cư" 1 triệu USD đã được Mỹ phê duyệt

Thừa nhận hiếm hoi của ông Putin: Chính phủ Nga khẩn cấp vào cuộc

