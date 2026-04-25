Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, ba tàu sân bay Mỹ cùng phô diễn sức mạnh ở Trung Đông

"Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, ba tàu sân bay Mỹ cùng hoạt động ở Trung Đông. Đó là các tàu USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77) với hơn 200 máy bay, 15.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ”, CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, tàu USS George H.W. Bush đã đến Ấn Độ Dương vào ngày 23/4. Trong khi tàu USS Gerald R. Ford đang hoạt động ở Biển Đỏ và tàu USS Abraham Lincoln đang làm nhiệm vụ ở Biển Ả-rập.

CENTCOM không cho biết tàu USS George H.W. Bush sẽ đến Biển Ả-rập hay di chuyển tới một địa điểm khác.

Ngoài tàu sân bay, còn có khoảng 16 tàu khu trục đang hiện diện ở khu vực này, cùng nhóm tàu tác chiến đổ bộ Tripoli.

Lần gần nhất có nhiều tàu sân bay Mỹ cùng lúc tập kết ở Trung Đông là trong chiến dịch Tự do Iraq do Mỹ dẫn đầu năm 2003. Thời điểm đó, số lượng tàu sân bay được huy động lên tới năm chiếc.

Sự hiện diện của tàu USS George H.W. Bush trong khu vực diễn ra sau thông báo của Tổng thống Donald Trump rằng Hải quân Mỹ đang tiến hành các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Hiện chưa rõ những tàu nào sẽ tham gia chiến dịch rà phá thủy lôi, nhưng việc tăng cường hỏa lực mà tàu USS George H.W. Bush mang lại có thể cung cấp thêm sự bảo vệ cần thiết cho các tàu hải quân khi chúng tiến hành "dọn dẹp" tuyến đường vận chuyển dầu huyết mạch này.

