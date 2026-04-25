Bất ngờ về số “thẻ vàng định cư” 1 triệu USD đã được Mỹ phê duyệt

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chương trình thị thực "thẻ vàng" - cho phép người nước ngoài nộp tối thiểu 1 triệu USD để được cư trú và làm việc hợp pháp tại Mỹ - đến nay mới chỉ phê duyệt một trường hợp, dù đã thu hút sự quan tâm đáng kể kể từ khi triển khai. Thông tin trên được Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick công bố ngày 23/4 tại một phiên điều trần của Quốc hội. Theo ông, hiện vẫn còn hàng trăm hồ sơ đang trong quá trình xét duyệt.

Ông Lutnick cho biết chương trình chính thức nhận hồ sơ từ tháng 12/2025 và được xây dựng với quy trình kiểm tra "nghiêm ngặt nhất trong lịch sử". Mỗi ứng viên phải đóng phí xử lý 15.000 USD, bên cạnh khoản đóng góp tối thiểu 1 triệu USD cho Chính phủ Mỹ.

Chương trình do Bộ An ninh Nội địa Mỹ quản lý, phối hợp với Bộ Thương mại, và được thiết kế nhằm tạo lộ trình nhanh hơn để người nước ngoài có thể xin thường trú và tiến tới nhập quốc tịch Mỹ.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump từng kỳ vọng chương trình sẽ thu hút nguồn vốn lớn từ các cá nhân giàu có trên toàn cầu, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách liên bang.

Dù mới chỉ có một trường hợp được phê duyệt, Bộ trưởng Lutnick vẫn đánh giá chương trình đang có khởi đầu tích cực, với "hàng trăm hồ sơ đang chờ xử lý". Ông nhấn mạnh việc triển khai được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm tính hoàn thiện của hệ thống.

Tuy nhiên, con số này được cho là chưa tương xứng với các tuyên bố trước đó của chính quyền Mỹ. Ngay sau khi ra mắt, giới chức từng cho biết chương trình có thể thu về khoảng 1,3 tỷ USD chỉ trong vài ngày đầu.

Xa hơn, chính quyền Mỹ từng đặt mục tiêu chương trình có thể mang lại tới 1.000 tỷ USD, góp phần cải thiện tình hình tài khóa trong bối cảnh nợ công của nước này đã lên tới hơn 31.000 tỷ USD.

Chương trình "thẻ vàng" được xây dựng nhằm thay thế thị thực đầu tư định cư EB-5 - cơ chế đã tồn tại hàng chục năm, cho phép người nước ngoài nhận thị thực Mỹ nếu đầu tư khoảng 1 triệu USD vào doanh nghiệp tạo ra ít nhất 10 việc làm.

Theo thiết kế mới, ngoài cá nhân, các doanh nghiệp Mỹ cũng có thể chi khoảng 2 triệu USD để bảo lãnh lao động nước ngoài thông qua chương trình này, kèm theo phí duy trì hằng năm. Trang thông tin chính thức của chương trình sử dụng khẩu hiệu "Unlock life in America" (Mở ra cuộc sống tại Mỹ), giới thiệu hình ảnh "thẻ vàng" với các biểu tượng như đại bàng, Tượng Nữ thần Tự do và chữ ký của Tổng thống Trump.

Tại Mỹ, sáng kiến này cũng phản ánh quan điểm nhất quán của Tổng thống Trump trong việc siết chặt nhập cư trái phép, đồng thời khuyến khích thu hút lao động có kỹ năng và nguồn lực tài chính. Tuy nhiên, chương trình cũng đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả thực tế và tính công bằng trong chính sách nhập cư, đặc biệt khi kết quả ban đầu còn hạn chế so với kỳ vọng.



