2 siêu công nghệ này sẽ “xóa sổ” nghề giao hàng truyền thống trong 5 năm tới?

Cục Hàng không Vũ trụ thử nghiệm giao hàng bằng sự phối hợp giữa drone và robot

Theo tờ Hankook Ilbo, chiếc drone xuất phát từ bến cảng Geumneung, Jeju, mang theo hộp gà rán và đồ dùng sinh hoạt, hướng về phía đảo Biyangdo cách đó khoảng 3km băng qua biển.

Ngay khi thả hàng hóa một cách ổn định xuống một bãi đất trống gần bến tàu, một robot tự hành hình chữ nhật đã tiến đến và nhận chúng.

Sau đó, robot chạy qua những con hẻm nhỏ hẹp của đảo Biyangdo với tốc độ của người đi bộ và đổ chuông báo động khi đến địa điểm giao hàng. Cư dân trên đảo Biyangdo lấy món gà rán đã đặt ra, mỉm cười với robot và gửi lời chào “Cảm ơn”.

Đây là một cảnh tượng giao hàng hoàn toàn không người lái vừa diễn ra trong thực tế tại đảo Jeju gần đây.

Dịch vụ giao hàng không người lái vốn đã được thương mại hóa trước ở những nơi như Thâm Quyến (Trung Quốc), nay đang có khả năng cao sẽ trở thành hiện thực tại Hàn Quốc.

“Cõng” 40kg hàng hóa bất chấp thời tiết khắc nghiệt

Từ cuối tháng trước cho đến ngày 25 tháng này, khoảng 80 cuộc thử nghiệm thực tế về việc giao hàng tận cửa sử dụng drone và robot đã được tiến hành tại thành phố Jeju.

Chiếc drone xuất phát từ cảng Geumneung đã cùng với robot tham gia vào công việc giao hàng, vận chuyển thức ăn và đồ dùng tiện lợi đến tổng cộng 56 địa điểm giao hàng như nhà ở, nhà hàng trên đảo Biyangdo.

Cục Hàng không Vũ trụ và Viện Nghiên cứu Điện tử Viễn thông Hàn Quốc (ETRI) đã thông báo vào ngày 24 rằng họ đang xây dựng hệ thống giao hàng phối hợp drone, robot có khả năng vận chuyển hàng hóa với trọng lượng tối đa lên tới 40kg.

Mục tiêu là hiện thực hóa một hệ thống logistics không người lái có thể ứng dụng trong đời sống thực tế.

Trọng tâm của cuộc thử nghiệm lần này là kiểm chứng độ tin cậy để xem xét liệu hệ thống có hoạt động ổn định trong nhiều tình huống khác nhau hay không.

Một quan chức của Cục Hàng không Vũ trụ cho biết: “Ngay cả trong những ngày có gió thổi hay sương mù, chúng tôi vẫn cho drone cất cánh để kiểm tra xem nó có thể vận hành trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay không”.

Một đặc điểm nữa là khả năng vận chuyển những món hàng nặng mà con người khó mang vác. Các loại drone nhỏ gọn hiện có thường chỉ chở được hàng hóa có trọng lượng khoảng 3kg, nhưng trong đợt thử nghiệm này, một chiếc drone tải trọng lớn có khả năng chở tới 40kg đã được đưa vào sử dụng.

Cục Hàng không Vũ trụ cũng đã thử nghiệm khả năng vận chuyển của chiếc drone bằng cách cho nó chở 10kg gạo và tạ tay.

Vị quan chức của Cục giải thích: “Những trường hợp kiểm chứng lặp đi lặp lại việc giao hàng hóa trọng lượng lớn trong nhiều điều kiện khác nhau là rất hiếm” và “Nó sẽ đạt đến mức độ có thể thay thế cho hoạt động logistics đời sống thực tế”.

Vượt rào cản pháp lý, tham vọng phủ sóng Hàn quốc sau 5 năm

Hoạt động giao hàng bằng drone đang vướng mắc nhiều quy định liên quan như an toàn hàng không, rủi ro rơi vỡ, bảo vệ thông tin cá nhân... nên khối tư nhân sẽ gặp nhiều hạn chế nếu tự mình thúc đẩy.

Đặc biệt, trong trường hợp bay trên không phận của các khu dân cư, việc đạt được sự chấp thuận của cư dân và xử lý khiếu nại là điều bắt buộc.

Trong cuộc thử nghiệm này, Cục Hàng không Vũ trụ đã hợp tác với chính quyền địa phương để xin cấp phép bay và đạt được sự đồng thuận của cộng đồng khu vực.

Bắt đầu từ Jeju, Cục Hàng không Vũ trụ có kế hoạch mở rộng các cuộc thử nghiệm ra nhiều khu vực trên toàn quốc.

Ý tưởng là lấp đầy khoảng trống giao hàng ở những điểm mù về logistics như hải đảo, khu vực miền núi và chuyển đổi việc giao hàng ở khu vực thành thị sang hệ thống không người lái.

Cục trưởng Cục Hàng không Vũ trụ Oh Tae-seok nhận định: “Đây sẽ là cơ hội để đẩy nhanh việc hiện thực hóa dịch vụ giao hàng không người lái đổi mới ngành logistics trong tương lai”, và cam kết: “Sẽ thương mại hóa dịch vụ trong nước trong vòng 5 năm tới”.

*Nguồn: Hankook Ilbo