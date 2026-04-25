Thủ tướng Albania: EU mắc ‘sai lầm chiến lược lớn’ với Nga

Theo Hải Yến | 25-04-2026 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Lãnh đạo Albania cho rằng việc EU cắt đứt liên lạc với Nga đã làm suy yếu vai trò của khối trong tiến trình ngoại giao.

Thủ tướng Albania Edi Rama.

Liên minh châu Âu (EU) đã mắc “sai lầm chiến lược lớn” khi cắt đứt mọi kênh liên lạc với Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang, Thủ tướng Albania Edi Rama cho biết trong cuộc phỏng vấn với Politico công bố hôm 24/4.

EU đã gia tăng các biện pháp trừng phạt và chấm dứt phần lớn hoạt động ngoại giao với Nga từ năm 2022, đồng thời hỗ trợ Ukraine bằng hàng trăm tỷ USD viện trợ tài chính và quân sự.

“Châu Âu phải luôn luôn đối thoại với tất cả các bên”, ông Rama nói tại Diễn đàn Kinh tế Delphi ở Hy Lạp, cho rằng EU đã “tự bắn vào chân mình” khi cắt mọi kênh liên lạc với Nga.

“Chúng ta càng trì hoãn, tiếng nói của chúng ta sẽ càng giảm, bởi vì dù cuộc chiến này kết thúc thế nào thì Nga vẫn sẽ không biến mất”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh Albania không có sự phụ thuộc vào Nga nên có thể phát biểu thẳng thắn.

Gần đây, một số lãnh đạo EU như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever và Thủ tướng Áo Christian Stocker đã phát tín hiệu muốn nối lại đối thoại với Nga.

Một số ý kiến bày tỏ lo ngại châu Âu đang bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, vốn được khởi động sau sức ép từ Mỹ năm ngoái.

Tuy nhiên, 3 vòng đàm phán vừa qua chưa đạt kết quả, khi Ukraine bác bỏ các yêu cầu chính từ phía Nga. Cả Nga và Ukraine đều thừa nhận tiến trình này gần như đình trệ do Mỹ tập trung vào xung đột với Iran.

Nga nhiều lần bác bỏ yêu cầu của các nước châu Âu muốn tham gia đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng EU đã “hoàn toàn mất uy tín” với vai trò trung gian, đồng thời phản đối kế hoạch của Pháp và Anh về việc triển khai lực lượng tại Ukraine như một phần đảm bảo an ninh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng các lãnh đạo châu Âu cố tình đưa ra những yêu cầu “không thể chấp nhận” đối với Nga nhằm phá hoại nỗ lực hòa bình do Mỹ thúc đẩy, đồng thời đổ lỗi cho Nga khi đàm phán thất bại.

Theo RT

Hôm nay, một quyết định 'lịch sử' của EU đối với Nga chính thức có hiệu lực

