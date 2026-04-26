Tesla rót 25 tỷ USD vào AI và robot năm 2026, gấp ba lần năm trước

Tesla vừa công bố kế hoạch chi tiêu vốn lên tới 25 tỷ USD trong năm 2026, gấp ba lần ngân sách các năm trước, khi CEO Elon Musk đặt cược lớn vào AI và robot để định hình lại tương lai công ty.

Con số này được Musk tiết lộ ngay khi mở đầu cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý I của Tesla. Để so sánh, ngân sách chi tiêu vốn hàng năm của công ty chỉ là 8,5 tỷ USD vào năm 2025, 11,3 tỷ USD năm 2024 và 8,9 tỷ USD năm 2023. Hồi tháng 1, Tesla từng thông báo kế hoạch chi hơn 20 tỷ USD trong năm nay, nhưng con số thực tế giờ đây còn cao hơn 5 tỷ USD so với dự kiến ban đầu. Riêng trong quý I vừa qua, Tesla chi 2,5 tỷ USD, mức tương đương các quý trước, cho thấy phần lớn khoản tăng chi sẽ dồn vào các quý còn lại của năm.

Không còn là nhà sản xuất xe điện

Musk cho rằng khoản đầu tư khổng lồ này là cần thiết để Tesla chuyển mình từ nhà sản xuất xe điện, pin mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng sang một công ty công nghệ tập trung vào AI và robot. Phần lớn ngân sách sẽ được rót vào phát triển phần mềm AI, đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo, thiết kế chip, xây dựng trung tâm dữ liệu, mở rộng năng lực sản xuất và tăng cường chuỗi cung ứng, bao gồm pin, năng lượng và chip AI. Tesla cũng đang đẩy mạnh mảng dịch vụ taxi tự lái và dự kiến khai trương cơ sở nghiên cứu chip bán dẫn mới tại Austin, Texas.

"Năm 2026, chúng tôi sẽ tăng đáng kể các khoản đầu tư cho tương lai," Musk phát biểu trong cuộc họp. "Các nhà đầu tư nên kỳ vọng thấy mức tăng rất lớn trong chi tiêu vốn, nhưng tôi cho rằng điều này hoàn toàn xứng đáng khi nhìn vào dòng doanh thu tương lai mà chúng tôi sẽ đạt được."

Musk cũng nhắc đến bức tranh toàn ngành để đặt kế hoạch của Tesla vào đúng bối cảnh: Amazon dự kiến chi tới 200 tỷ USD trong năm 2026 cho AI, chip, robot và vệ tinh quỹ đạo thấp, còn Google lên kế hoạch chi từ 175 đến 185 tỷ USD, gần gấp đôi so với con số 91,4 tỷ USD của năm trước.

Optimus sẽ được sản xuất đại trà

Một trong những trọng tâm lớn nhất của kế hoạch chi tiêu này là robot hình người Optimus. Nhà máy tại Fremont, California sẽ dừng dây chuyền sản xuất Tesla Model S và Model X để chuyển sang chế tạo Optimus theo quy mô lớn. Đồng thời, Tesla đã san lấp mặt bằng ngay cạnh nhà máy Austin để xây dựng một cơ sở sản xuất Optimus riêng biệt.

Theo Musk, Tesla trước tiên sẽ tăng sản lượng Optimus để phục vụ mục đích thử nghiệm nội bộ, sau đó "có thể" triển khai robot này ra ngoài phạm vi công ty vào năm tới.

Dòng tiền sẽ âm, nhưng Tesla vẫn dư dả

Dù Tesla ghi nhận khoản tiền mặt tự do bất ngờ lên đến 1,4 tỷ USD trong quý I, tín hiệu tốt hơn dự báo, cổ phiếu chỉ tăng nhẹ khoảng 4% trong phiên giao dịch chính trước khi xóa sạch toàn bộ mức tăng trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa, khi Musk và giám đốc tài chính Vaibhav Taneja trình bày chi tiết kế hoạch chi tiêu.

Taneja thừa nhận rằng với mức đầu tư này, Tesla có thể sẽ rơi vào tình trạng dòng tiền tự do âm trong phần còn lại của năm 2026 và tình trạng này sẽ kéo dài vài năm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây là chiến lược đúng đắn để chuẩn bị cho Tesla bước sang "kỷ nguyên tiếp theo". Tính đến cuối quý I, công ty vẫn đang nắm giữ 44,7 tỷ USD tiền mặt và tài sản tương đương, đủ để chống lưng cho giai đoạn đầu tư mạnh tay này.