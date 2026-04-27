Cuộc họp chính sách đến gần, Fed cùng ngân hàng trung ương của các nước G7 sẽ điều chỉnh lãi suất thế nào trước cú sốc từ Iran?

Trong vòng 3 ngày tới, hàng loạt quyết định lãi suất sẽ được công bố tại Washington, Ottawa, London, Frankfurt và Tokyo. Giới đầu tư gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Canada (BOC), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ chưa điều chỉnh chi phí đi vay.

Tuy nhiên, điều khiến thị trường đặc biệt chú ý không phải là quyết định giữ nguyên lãi suất, mà là thông điệp đi kèm trong bối cảnh xung đột Iran đang đẩy giá dầu leo thang.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là sự khác biệt rõ rệt so với năm 2022, thời điểm các ngân hàng trung ương từng đánh giá cú sốc giá năng lượng chỉ mang tính tạm thời. Lần này, giới hoạch định chính sách dường như thận trọng hơn nhiều và muốn phát đi tín hiệu rằng họ sẵn sàng hành động nếu lạm phát tăng tốc trở lại.

BOJ sẽ là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên ra quyết định trong ngày thứ Ba. Trước đó, nhiều quan chức Nhật Bản phát tín hiệu chưa vội nâng lãi suất trong tháng này, dù thị trường từng kỳ vọng Tokyo có thể hành động sớm hơn. Dẫu vậy, giá dầu và khí đốt tăng mạnh sau xung đột Mỹ - Israel với Iran đã khiến BOJ phải cân nhắc kỹ hơn, bởi Nhật Bản phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng.

29/4 sẽ là tâm điểm với quyết định từ Fed và Ngân hàng Trung ương Canada. Tại Mỹ, giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5%-3,75% sau hai ngày họp chính sách.

Nền kinh tế Mỹ hiện phát đi những tín hiệu trái chiều. Dữ liệu dự kiến công bố 30/4 có thể cho thấy GDP quý I tăng trưởng với tốc độ thường niên 2,2%, phục hồi đáng kể sau giai đoạn đình trệ cuối năm 2025 do chính phủ đóng cửa một phần. Động lực chính đến từ đầu tư doanh nghiệp, trong khi chi tiêu tiêu dùng có dấu hiệu chậm lại.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ cũng công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Các chuyên gia dự báo chỉ số này có thể tăng mạnh nhất kể từ năm 2023 do chi phí năng lượng leo thang sau khi eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa.

Việc giá dầu tăng trong khi thị trường lao động Mỹ vẫn chưa suy yếu mạnh khiến Fed rơi vào tình thế khó xử. Nếu cắt giảm lãi suất quá sớm, Fed có nguy cơ tiếp thêm áp lực lạm phát. Nhưng nếu duy trì chính sách quá chặt quá lâu, tăng trưởng có thể bị bóp nghẹt.

Áp lực với Fed càng gia tăng khi đây có thể là cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Jerome Powell trên cương vị người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ đang khép lại cuộc điều tra liên quan đến chi phí cải tạo trụ sở Fed, động thái có thể mở đường cho Kevin Warsh, ứng viên được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn, tiếp quản vị trí này.

Tại Canada, BOC được dự báo giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, khi lạm phát đang gần mục tiêu nhưng triển vọng vẫn rất bất định vì cú sốc dầu. Chính phủ Thủ tướng Mark Carney cũng chuẩn bị công bố ngân sách thu nhỏ, trong đó đưa ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng từ thuế quan Mỹ.

Ở châu Âu, ECB và BOE sẽ đồng loạt ra quyết định trong ngày 30/4. Eurozone đang đối mặt nguy cơ lạm phát nóng trở lại. Dữ liệu sơ bộ dự kiến cho thấy lạm phát toàn khu vực tăng lên 3% trong tháng này, mức cao nhất kể từ cuối năm 2023 và vượt xa mục tiêu 2% của ECB.

Lạm phát tại Đức cũng được dự báo tăng tốc do chi phí nhiên liệu leo thang. Trong khi đó, GDP của Eurozone có thể chỉ tăng 0,2%, phản ánh nền kinh tế vẫn tăng trưởng yếu dù chưa rơi vào suy thoái.

ECB nhiều khả năng sẽ chưa phát tín hiệu tăng lãi suất ngay lập tức, nhưng có thể để ngỏ khả năng này trong cuộc họp tháng 6 nếu áp lực giá cả tiếp tục leo thang.

BOE cũng đối mặt bài toán tương tự khi lạm phát tăng do năng lượng nhưng tăng trưởng lại chịu rủi ro giảm tốc. Giới đầu tư đặc biệt theo dõi xem có thành viên nào trong ủy ban bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất hay không.

Trong khi đó tại châu Á, hàng loạt dữ liệu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Thái Lan sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá sức khỏe kinh tế khu vực trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu có nguy cơ suy yếu.

