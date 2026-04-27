Châu Âu chính thức ngừng nhập khẩu LNG Nga theo các hợp đồng ngắn hạn

Theo Hoàng Vân | 27-04-2026 - 07:55 AM | Tài chính quốc tế

Lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga theo hợp đồng ngắn hạn của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực từ ngày 25/4.

Ngày 26/1/2026, Hội đồng EU chính thức thông qua lệnh cấm hoàn toàn việc cung cấp LNG của Nga cho khối bắt đầu từ ngày 1/1/2027 và khí đốt qua đường ống từ ngày 30/9/2027.

Lệnh cấm nhập khẩu LNG theo hợp đồng ngắn hạn có hiệu lực từ ngày 25/4/2026, trong khi các hợp đồng ngắn hạn về cung cấp khí đốt qua đường ống phải được hoàn tất trước ngày 17/6/2026.

Quy định này có hiệu lực kể từ khi được công bố vào ngày 2/2/2026.

Theo tính toán của TASS, năm 2025, Nga đứng thứ 2 sau Mỹ về giá trị nhập khẩu LNG của EU, với thị phần 16,1% (hoặc 16,2% nếu tính cả LNG và khí đốt qua đường ống).

Về khối lượng, Nga chiếm khoảng 14% lượng LNG nhập khẩu vào EU (12,1% tổng nguồn cung khí đốt, bao gồm cả khí đốt qua đường ống).

Tổng lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu năm ngoái đạt 38 tỷ m3, trong đó hơn 20 tỷ m3 là LNG.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, với ý định của EU là hoàn toàn từ bỏ khí đốt Nga, Nga có thể chủ động rút khỏi thị trường châu Âu sớm hơn dự kiến ​​và chuyển hướng nguồn cung sang các khách hàng khác quan tâm hơn.

Phó Thủ tướng Alexander Novak lưu ý, các công ty Nga có thể sớm chuyển hướng một phần nguồn cung LNG từ châu Âu sang các nước thân thiện, bao gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Philippines, mà không cần chờ đợi các hạn chế tiếp theo từ EU.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc xác lập kỷ lục thế giới: Khoan xuyên 3.400 mét vào lòng đất, phát hiện ‘kho lưu trữ’ ngầm kinh ngạc

Trung Quốc xác lập kỷ lục thế giới: Khoan xuyên 3.400 mét vào lòng đất, phát hiện ‘kho lưu trữ’ ngầm kinh ngạc Nổi bật

Phát hiện đội tàu 'tàng hình' không người lái 54 tấn, có lúc không cần dầu, không phát ra tiếng động, thực hiện nhiệm vụ 'đi săn' đặc biệt

Phát hiện đội tàu 'tàng hình' không người lái 54 tấn, có lúc không cần dầu, không phát ra tiếng động, thực hiện nhiệm vụ 'đi săn' đặc biệt Nổi bật

Trung Đông sẽ làm Tổng thống Zelensky thất vọng

Trung Đông sẽ làm Tổng thống Zelensky thất vọng

07:34 , 27/04/2026
Vì sao sát thủ có thể mang súng, vượt qua 'mắt thần' của mật vụ Mỹ?

Vì sao sát thủ có thể mang súng, vượt qua 'mắt thần' của mật vụ Mỹ?

07:09 , 27/04/2026
Toàn cảnh vụ nổ súng gây rúng động tại sự kiện có Tổng thống Mỹ Trump

Toàn cảnh vụ nổ súng gây rúng động tại sự kiện có Tổng thống Mỹ Trump

22:24 , 26/04/2026
Dùng tia vũ trụ quét bên trong Kim tự tháp Giza, phát hiện bí mật không tưởng bị niêm phong suốt 4.500 năm

Dùng tia vũ trụ quét bên trong Kim tự tháp Giza, phát hiện bí mật không tưởng bị niêm phong suốt 4.500 năm

21:43 , 26/04/2026

