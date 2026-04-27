Eo biển Hormuz vẫn "cửa đóng then cài": Giá dầu nhảy vọt 2%, vàng quay đầu giảm sau chuỗi 4 tuần

Việc hoạt động xuất khẩu năng lượng tại Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn đã gây bất ổn cho thị trường. Điều này cũng khiến các nhà hoạch định chính sách lo ngại trước thềm một tuần lễ quan trọng với hàng loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương.

Tại thị trường châu Á, giá dầu thô Brent đã tăng hơn 2% và chạm mức cao nhất trong ba tuần là 107,97 USD/thùng. Giá dầu leo cao làm gia tăng nỗi lo về lạm phát, khiến các nhà giao dịch gần như từ bỏ hoàn toàn kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trái ngược với thị trường dầu, hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,3%. Trong khi đó, đồng USD nhích nhẹ khiến đồng euro và yên Nhật lần lượt giảm giá.

Tâm điểm của thị trường hiện nay vẫn đổ dồn vào eo biển Hormuz đang bị phong toả, khiến giá năng lượng tăng phi mã. Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trung bình giao tháng 6 tại khu vực Đông Bắc Á đã đạt mức 16,70 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (BTU). Mức giá này cao hơn gần 61% so với thời điểm trước chiến sự.

Trước tình hình này, các chuyên gia phân tích tại Goldman Sachs đã nâng mạnh dự báo giá dầu Brent cuối năm từ 80 USD lên 90 USD/thùng. Họ cảnh báo giá dầu có thể tăng vọt theo cấp số nhân nếu lượng tồn kho giảm xuống mức thấp kỷ lục chưa từng thấy trong hàng thập kỷ qua.

Cú sốc cung ứng năng lượng được dự báo sẽ khiến hầu hết các ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến sẽ giữ lãi suất chính sách ngắn hạn ở mức 0,75% vào thứ Ba tới.

Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng được dự báo sẽ không thay đổi lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Jerome Powell.

Các ngân hàng trung ương tại châu Âu và Anh cũng có khả năng giữ nguyên lãi suất nhưng thị trường sẽ theo dõi sát sao thái độ của họ để dự đoán về hai đợt tăng lãi suất có thể diễn ra vào cuối năm.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm 0,3% xuống còn 4.694,26 USD/ounce do áp lực từ đồng USD mạnh và nỗi lo lãi suất sẽ neo cao trong thời gian dài. Tuần trước, giá vàng đã giảm 2,5% và chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp.

Tại Ấn Độ, phí bảo hiểm vàng đã tăng lên mức cao nhất trong 2,5 tháng do nguồn cung thắt chặt. Nhu cầu mua vàng tại Trung Quốc cũng đang gia tăng. Những diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi triển vọng hòa bình tại Trung Đông vẫn còn mịt mờ.

Theo Reuters