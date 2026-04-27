Hé lộ thiệt hại thật sự của Mỹ tại Trung Đông: Lầu Năm Góc không báo cáo đầy đủ?

Lầu Năm Góc chưa công bố đầy đủ mức độ thiệt hại

NBC News cho biết các cuộc tấn công của Iran kể từ khi bắt đầu các chiến dịch của Mỹ và Israel vào ngày 28/2 đã nhắm vào nhiều cơ sở ở ít nhất 7 quốc gia.

Theo các nguồn tin, Iran đã trả đũa cuộc tấn công ban đầu bằng cách tấn công hàng chục mục tiêu tại các cơ sở của Mỹ ở bảy quốc gia Trung Đông. Các nhà kho, sở chỉ huy, nhà chứa máy bay, cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc vệ tinh, đường băng, hệ thống radar cao cấp và hàng chục máy bay đã bị tấn công.

Lầu Năm Góc chưa công bố đầy đủ mức độ thiệt hại. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ từ chối bình luận về các đánh giá thiệt hại chiến sự, báo cáo cho biết.

Truyền thông Iran công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy máy bay E-3G Sentry AWACS của Mỹ bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan tại Ả Rập Xê Út

Chỉ vài giờ sau khi Mỹ phát động chiến dịch Cuồng nộ vào ngày 28/2, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Các quan chức Mỹ xác nhận ngày càng nhiều địa điểm bị tấn công và căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út nổi lên như một điểm trọng tâm của chiến dịch.

Ngày càng rõ ràng rằng thiệt hại có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Lầu Năm Góc xác nhận.

Ngày 5/4, Bloomberg đưa tin rằng chính quyền Trump đã yêu cầu công ty này, cùng với một số công ty khác hoạt động trong lĩnh vực này, "tự nguyện giữ lại hình ảnh của các khu vực được chỉ định do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông".

Thiệt hại mà các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông phải gánh chịu "tồi tệ hơn nhiều" so với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lầu Năm Góc và sẽ "tốn hàng tỷ đô la để sửa chữa", đài NBC News đưa tin vào ngày 25/4, trích dẫn nhiều quan chức Mỹ.

Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, một máy bay chiến đấu F-5 của Iran đã ném bom căn cứ Buehring ở Kuwait, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm một căn cứ của Mỹ bị máy bay cánh cố định của đối phương tấn công, theo các quan chức.

Nhiều khí tài đắt tiền của Mỹ bị phá hủy

Một số hình ảnh của Planet Labs được chia sẻ trực tuyến đã cho thấy thiệt hại đối với các địa điểm quân sự của Mỹ.

Những thiệt hại được báo cáo đối với các tài sản có giá trị cao như máy bay E-3 AWACS và máy bay chiến đấu F-35 cho thấy một mô hình rộng hơn về việc Iran nhắm mục tiêu vào sức mạnh không quân và khả năng giám sát của Mỹ.

Một máy bay E-3 Sentry được cho là đã bị hư hại hoặc phá hủy trong một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Prince Sultan ngày 27/3. Trước đó, một máy bay F-35 của Mỹ đã bị hư hại trong một nhiệm vụ trên không phận Iran và buộc phải hạ cánh khẩn cấp, trong khi 3 máy bay F-15E của Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait vào ngày 2/3 trong một vụ bắn nhầm đồng minh, theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết.

Iran tiếp tục mở rộng phạm vi các cuộc tấn công của mình vượt ra ngoài làn sóng ban đầu. Các tuyên bố của quân đội Iran được truyền thông địa phương đưa tin trong những ngày gần đây đã nêu tên các mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự Arifjan ở Kuwait, căn cứ Không quân Prince Sultan gần Al-Kharj ở Ả Rập Xê Út và căn cứ Không quân Sheikh Isa ở Bahrain, đồng thời cũng đề cập rộng hơn đến các cuộc tấn công vào các vị trí của Mỹ ở Iraq, UAE và khắp vùng Vịnh. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào Hạm đội 5 của Mỹ và phá hủy các thiết bị quân sự "có giá trị cao" của Mỹ.

Các quan chức Mỹ và Ả Rập được Wall Street Journal dẫn lời cho biết cuộc tấn công tương tự cũng đánh trúng một máy bay Boeing E-3 Sentry (AWACS), một nền tảng giám sát quan trọng có giá sản xuất khoảng 270 triệu đô la.

CENTCOM chưa công khai xác nhận mức độ thiệt hại được báo cáo.