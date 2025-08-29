Bí mật cái tên giúp VinFast làm lớp chống đạn cho xe Lạc Hồng 900 LX: Nổi danh 30 năm, chất lượng miễn bàn

Xe đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe. Ảnh: Minh Đức

Trong khuôn khổ Triển lãm Mãnh Liệt Tinh Thần Việt Nam, VinFast đã mang tới mẫu xe đặc biệt Lạc Hồng 900 LX. Mẫu xe này được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu Đất nước diễn ra ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Lạc Hồng 900 LX được phát triển với hai phiên bản gồm Tiêu chuẩn và Chống đạn. Mẫu xe xuất hiện tại triển lãm đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe.

Đây là mẫu limousine được nâng cấp khả năng chống đạn bởi công ty INKAS của Canada. Với hơn 30 năm kinh nghiệm và danh tiếng trên toàn cầu, phục vụ cho hơn 40 quốc gia và tổ chức chính trị, Inkas là một trong những đơn vị sản xuất xe chống đạn hàng đầu thế giới.

Trong hơn hai thập kỷ qua, INKAS Armored Vehicle Manufacturing là một trong những cái tên dẫn đầu ngành, chuyên sản xuất các loại xe bọc thép như xe SUV hạng sang, xe sedan hạng sang, xe quân sự chuyên dụng, xe chở quân và xe chở tiền. Với kinh nghiệm dày dặn, đội ngũ kỹ sư của INKAS đã tinh giản quy trình sản xuất đến mức khoa học.

Để giải quyết các mối đe dọa mà khách hàng trên toàn thế giới đang phải đối mặt, INKAS áp dụng những phương pháp tối ưu trong đổi mới công nghệ, thiết kế và quản lý chất lượng. Đây là một trong những công ty tiên phong, không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) các sản phẩm giáp nhẹ, vật liệu composite và các giải pháp thiết kế tích hợp.

Từ năm 2000, INKAS đã tận dụng những tiến bộ công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, từ phát triển vật liệu composite và tiến bộ kỹ thuật mới nhất.

Cách tiếp cận chưa từng có

INKAS sử dụng dòng máy cắt và uốn CNC mới nhất do Bystronic, nhà cung cấp hệ thống gia công thép hàng đầu thế giới, cung cấp. Với hệ thống máy móc hiện đại này, công ty đã nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện chất lượng trên mọi phương diện. Hơn nữa, việc áp dụng công nghệ cắt và uốn laser tiên tiến nhất, không ảnh hưởng đến kết cấu kim loại, giúp chiếc xe bọc thép đảm bảo an toàn.

Vật liệu composite mới nhất

Với thế hệ vật liệu bọc thép mới, INKAS tận dụng thiết bị hiện đại để tạo ra tấm giáp đạt tiêu chuẩn quốc tế về khả năng chống chịu trong khi trọng lượng chỉ bằng một nửa so với các tấm giáp tiêu chuẩn công nghiệp cùng kích thước. Lớp giáp siêu nhẹ được tích hợp trong xe INKAS giúp tăng cường khả năng cơ động và hiệu suất tốc độ so với các loại xe tương tự trên thị trường.

Kéo giãn bọc thép

INKAS tự hào cung cấp cho khách hàng những chiếc limousine chống đạn. Công ty sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực cải tạo xe. Với vách ngăn trung tâm được bổ sung, xe có thể được sử dụng làm văn phòng điều hành trên bánh xe hoặc địa điểm tổ chức sự kiện đặc biệt. Nội thất của xe limousine có thể được bọc theo tiêu chuẩn nhà máy hoặc được tháo rời hoàn toàn và tùy chỉnh hoàn toàn.

Với năng lực sản xuất tiên tiến, INKAS còn ghi dấu bởi thời gian hoàn thành nhanh nhất trong ngành. Toàn bộ quá trình bọc thép cho một chiếc xe thường có thể hoàn thành trong vòng chưa đầy một tháng, trong khi khung thời gian có thể thay đổi tùy theo yêu cầu phức tạp hơn với các tính năng và công nghệ theo yêu cầu.

Quy trình “thần tốc” tạo ra một chiếc xe chống đạn

Mỗi chiếc xe được sản xuất tại INKAS đều trải qua ba giai đoạn chính: chuẩn bị, bọc thép và hoàn thiện – với các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng ở mỗi bước để đảm bảo kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu của một chiếc xe bọc thép, đội ngũ kỹ thuật sử dụng hệ thống mô hình 3D để thiết kế các thành phần cần thiết cho việc bọc thép của mẫu xe cụ thể. Trong khi các bộ phận cần thiết đang được xử lý, đội ngũ kỹ thuật viên sẽ tháo rời toàn bộ xe, chỉ còn lại khung, kiểm tra các bộ phận OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc) và sắp xếp các bộ phận riêng lẻ một cách có hệ thống để chuẩn bị cho giai đoạn bọc thép.

Bước thứ hai là giai đoạn bọc thép, trong đó thép đạn đạo cắt bằng laser được bọc trong khung của chiếc xe bọc thép sắp ra mắt. Để bảo vệ 360 độ, sàn và nóc xe cũng được bọc thép. Bánh xe được lắp thiết bị chạy không săm, cho phép xe di chuyển với tốc độ tối đa lên đến một giờ ngay cả khi lốp bị thủng hoàn toàn. INKAS còn bọc thép các bộ phận quan trọng cả bên dưới nắp capo và gầm xe – chẳng hạn như bình xăng, bộ điều khiển động cơ (ECU) và ắc quy.

Để đảm bảo xe có thể chịu được trọng lượng bổ sung của lớp giáp đạn đạo và kính chống đạn, INKAS gia cố từng bộ phận quan trọng của xe như hệ thống treo và hệ thống phanh. Hơn nữa, hệ thống chồng chéo độc quyền được triển khai tại các đường nối cửa xe để bảo vệ hành khách khỏi những viên đạn có thể xuyên qua gioăng cửa.

Sau khi hoàn tất quá trình bọc thép, nội thất xe được lắp ráp lại và lắp ráp lại vào xe đã được bọc thép. Để đảm bảo việc bọc thép được kín đáo, INKAS đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết để đảm bảo chiếc xe hoàn thiện gần như giống hệt phiên bản gốc, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Trong giai đoạn này, tất cả các công nghệ bảo vệ bổ sung theo yêu cầu đều được lắp đặt – chẳng hạn như thiết bị chắn khói, còi báo động, đèn pha, hệ thống khóa cửa kép và các tính năng an ninh khác. Cuối cùng, xe trải qua một vòng kiểm soát chất lượng và thử nghiệm thực tế đầy đủ bởi các kỹ thuật viên, sau đó được làm sạch và đánh bóng để chuẩn bị xuất xưởng.