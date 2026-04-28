Từ 'El Cholo' trên sân cỏ đến 'ông trùm' địa ốc: Đế chế bất động sản thầm lặng của Diego Simeone

Trong khi người hâm mộ đã quá quen với hình ảnh một Diego Simeone (hay El Cholo - huấn luyện viên trưởng của CLB Atlético Madrid) gào thét ngoài đường biên, thì ngoài đời thực, vị chiến lược gia người Argentina lại đang âm thầm xây dựng một pháo đài tài chính vững chắc. Cùng với sự đồng hành của vợ là Carla Pereyra, Simeone đã thiết lập nên một mạng lưới bất động sản đồ sộ với “trái tim” đặt ngay tại thủ đô Madrid.

Con số thống kê về danh mục tài sản của gia đình ông khiến bất cứ ai cũng phải ngả mũ: 180 căn hộ và 7 tòa nhà. Đây không còn là những khoản đầu tư nhỏ lẻ, mà là một đế chế được vận hành bài bản thông qua “cánh tay phải” mang tên Carpersim SL.

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy Carpersim SL hiện quản lý khối tài sản trị giá gần 40 triệu euro. Trong đó, hơn 33 triệu euro tập trung vào bất động sản và các tài sản cố định. Con số này là minh chứng rõ nhất cho tầm nhìn của Simeone: Biến những đồng lương thưởng biến động từ bóng đá thành một hệ sinh thái tài chính bền vững theo thời gian.

Chiến thuật kinh doanh của gia đình Simeone cũng mang đậm tư tưởng thực dụng như cách ông cầm quân: Săn tìm vị trí đắc địa, tập trung vào các căn hộ tại trung tâm Madrid, mua lại, cải tạo, đồng bộ hóa hình ảnh để đưa ra thị trường và nhắm thẳng vào nhóm khách hàng cao cấp gồm chuyên gia, sinh viên quốc tế và khách du lịch.

Toàn bộ chuỗi giá trị này được kiểm soát chặt chẽ thông qua nền tảng MyLocation, giúp gia đình Simeone nắm trọn quyền điều phối mà không cần qua trung gian.

Nếu Simeone là người cung cấp nguồn vốn và uy tín, thì bà xã Carla Pereyra chính là người trực tiếp cầm lái con tàu kinh doanh này. Forbes Tây Ban Nha từng không ngần ngại gọi cô là một chiến lược gia thực thụ. Từ những viên gạch đầu tiên là vài căn hộ cho thuê, Pereyra đã nâng tầm quy mô lên hàng trăm căn hộ và các dự án xây dựng từ con số 0.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong năm 2024 là doanh thu cho thuê của gia đình đã tăng trưởng đột biến, gấp 3 lần so với năm trước. Dự án tiêu biểu hiện nay là khu đất tại phía Bắc Madrid (Tres Cantos), nơi 2 tòa nhà với 140 căn hộ đang được hình thành. Đây là một nước đi đầy tính toán khi đón đầu nhu cầu nhà ở tại khu vực vốn được coi là “thung lũng công nghệ” mới của Tây Ban Nha.

Theo: Elespanol﻿