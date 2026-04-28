Tổng thống Mỹ Trump và chiến lược 'biến nguy thành cơ'

Nhiều phóng viên tại cuộc họp báo vẫn mặc bộ lễ phục mà họ đã diện trước đó trong buổi dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton.

Bữa tiệc đã kết thúc đột ngột sau khi một người đàn ông mang theo súng lao vào cửa kiểm soát an ninh. Nhiều người trong số 2.600 khách mời đã phải nằm rạp xuống sàn khi đặc vụ đưa tổng thống và các quan chức sơ tán đến nơi an toàn.

Những phát ngôn của Tổng thống Trump sau sự cố đã một lần nữa chứng minh khả năng của ông trong việc xây dựng hình ảnh “một người hùng bất khuất, một cỗ máy chiến đấu, một người sống sót”, cũng như khả năng tận dụng cơ hội để quảng bá những chính sách ưu tiên của mình. Ở trường hợp này, đó là phòng khiêu vũ gây tranh cãi tại Nhà Trắng, mà ông khăng khăng cho rằng sẽ an toàn hơn khách sạn Washington Hilton. “Chúng ta cần phòng khiêu vũ. Đó là lý do vì sao cơ quan mật vụ và quân đội yêu cầu điều đó”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo tối 25/4, sau sự cố tại buổi dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump, với tỷ lệ ủng hộ xuống thấp kể từ sau khi cuộc chiến ở Trung Đông bùng phát, đã có kinh nghiệm biến những sự cố kiểu này thành cơ hội.

Trong cuộc mít tinh tranh cử ở Butler (Pennsylvania) hồi tháng 7/2024, một tay súng đã làm ông Trump bị thương ở tai. Khi được các nhân viên an ninh đưa xuống sân khấu, ông Trump - với chiếc tai chảy máu - không ngừng giơ nắm đấm lên không trung và hô lớn: “Chiến đấu! Chiến đấu!”. Hành động này đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng, giúp thúc đẩy chiến dịch tranh cử của ông trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai.

Một âm mưu tấn công khác nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ đã xảy ra vào tháng 9/2024, khi một người đàn ông có vũ trang nấp bên ngoài sân golf của ông Trump ở Florida và lập tức bị cảnh sát bắt giữ.

"Không ai có thể biến nguy hiểm thành lợi thế chính trị tốt hơn vị tổng thống này”, một quan chức Nhà Trắng giấu tên nói với Reuters .

Các nhân viên mật vụ bảo vệ ông Trump sau khi tiếng súng vang lên tại khách sạn Washington Hilton. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu tối 25/4, Tổng thống Trump không bỏ lỡ cơ hội để ca ngợi bản thân mình, và tự xếp mình vào hàng những vị tổng thống ưu tú nhất của Mỹ.

Ông nói với các phóng viên, rằng nếu ông không áp đặt các loại thuế mới đối với hàng nhập khẩu và không đầu tư mạnh vào quân đội, ông sẽ ít bị nhắm mục tiêu hơn.

"Chúng ta đã thay đổi đất nước này, và có rất nhiều người không hài lòng về điều đó”, ông Trump nói.

Tổng thống cho biết, Nhà Trắng cần phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu USD như ông đề xuất. Và để xây dựng nó, ông đã đơn phương ra lệnh phá hủy Cánh Đông của dinh thự tổng thống. Tổng thống Trump tiết lộ, phòng khiêu vũ này sẽ có một hầm trú ẩn, mái nhà "chống máy bay không người lái" và kính chống đạn.

Tổng thống Trump cũng liên kết vụ ám sát bất thành với những gì ông mô tả là “các nhiệm vụ thành công nhằm loại bỏ giới lãnh đạo của Venezuela và Iran”.

Ông tiếp tục lặp lại lập luận của mình vào sáng 26/4, tuyên bố trên mạng xã hội rằng: "Sự cố này sẽ không bao giờ diễn ra nếu có phòng khiêu vũ tuyệt mật hiện đang được xây dựng tại Nhà Trắng. Không nên để bất cứ điều gì cản trở việc xây dựng nó”.

Sau đó, tổng thống nói rằng ông hy vọng vụ tấn công sẽ khiến đảng Dân chủ từ bỏ yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn việc thực thi luật nhập cư, và phê duyệt khoản tài trợ mới cho Bộ An ninh Nội địa.