Iran đề xuất nội dung đàm phán mới với Mỹ

Trang tin Axios hôm 27-4 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết thông tin trên. Trong khi đó, trang tin AP cho biết thêm Iran cũng yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa đối với nước này như một phần của thỏa thuận.

Trong khi đó, theo đài Al Madayeen (Lebanon), Iran đã đề xuất với Mỹ lộ trình 3 giai đoạn để nối lại đàm phán. Giai đoạn 1 là chấm dứt chiến sự hoàn toàn và có các bảo đảm để ngăn xung đột tái diễn nhắm vào Iran và Lebanon. Nếu các yêu cầu này được chấp nhận, hai bên bước vào giai đoạn 2, trong đó thảo luận về việc quản lý và điều hành eo biển Hormuz. Chỉ sau khi hoàn tất 2 giai đoạn này, Iran mới tiến hành thảo luận về vấn đề hạt nhân.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đến TP St. Petersburg – Nga hôm 27-4 Ảnh: ENGLISH.RATOPATI.COM

Đề xuất mới được Pakistan chuyển đến Mỹ nhưng nhiều khả năng không được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ. Nhà lãnh đạo này muốn nội dung chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran là một phần của thỏa thuận tổng thể nhằm mở lại eo biển Hormuz và tiến tới một lệnh ngừng bắn lâu dài. Bên cạnh đó, việc dỡ bỏ phong tỏa và chấm dứt xung đột được cho là sẽ làm mất đi đòn bẩy của Tổng thống Donald Trump trong các cuộc đàm phán tương lai nhằm buộc Iran loại bỏ kho dự trữ uranium làm giàu và ngưng hoạt động làm giàu uranium. Đây được xem là hai mục tiêu chính của chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Trả lời phỏng vấn đài Fox News hôm 26-4, ông Donald Trump phát tín hiệu muốn tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đang làm bóp nghẹt xuất khẩu dầu mỏ của Iran với hy vọng điều đó sẽ buộc Tehran phải nhượng bộ trong vài tuần tới. Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho rằng chính cách tiếp cận trên của Mỹ khiến đàm phán bị trì hoãn, đồng thời chỉ trích Washington đưa ra các yêu cầu quá mức.

Ông Araghchi đã đến Nga hôm 27-4 để trao đổi với giới chức nước chủ nhà về cuộc khủng hoảng Trung Đông. Vào cuối tuần rồi, Bộ trưởng Iran này đã hai lần đến Pakistan và có chuyến thăm Oman, cũng như điện đàm với những người đồng cấp ở Qatar và Ả Rập Saudi.



