Thành viên sáng lập BRICS tăng gấp đôi hạm đội tàng hình: Chọn tàu chiến Đức thay vì Nga, Trung Quốc

Tờ Defense Express ngày 21/4 đưa tin, Brazil đã đồng ý tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng với Đức và dự định đặt hàng thêm bốn tàu khu trục lớp Tamandaré nữa, bên cạnh bốn chiếc đang được đóng.

Các tàu này đang được đóng tại Brazil thông qua liên doanh Águas Azuis, bao gồm ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức cùng với các công ty Embraer và Atech của Brazil.

Jerônimo de Albuquerque - một tàu khu trục lớp Tamandaré của Brazil. Ảnh: TKMS

Việc đóng lô đầu tiên đã được tiến hành, với ba trong số bốn tàu đầu tiên hiện đang được chế tạo tại một xưởng đóng tàu của Brazil. Một trong số đó đang sắp sửa hoàn thành và sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Chiếc tàu thứ hai được hạ thủy năm 2025 và dự kiến bàn giao năm 2027, trong khi các tàu còn lại thuộc lô đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào biên chế từ năm 2027 đến năm 2028. Defense Express cho biết thêm bốn tàu nữa có khả năng sẽ được bàn giao vào cuối thập kỷ này hoặc đầu những năm 2030.

Các tàu khu trục lớp Tamandaré được thiết kế như những tàu chiến đa năng, nhỏ gọn với các tính năng tàng hình, dựa trên nền tảng mô-đun MEKO của Đức. Mỗi tàu có chiều dài khoảng 107 mét với trọng lượng choán nước khoảng 3.500 tấn. Các tàu được trang bị để thực hiện các nhiệm vụ phòng không, chống hạm và chống tàu ngầm.

Hệ thống vũ khí của tàu bao gồm hệ thống phòng không Sea Ceptor (CAMM) với 12 ống phóng thẳng đứng, tám tên lửa chống hạm MANSUP do Brazil phát triển và hai bệ phóng ngư lôi ba nòng dành cho ngư lôi Mark 54.

Theo Defense Express, hệ thống pháo trên tàu bao gồm một pháo hải quân Oto Melara Super Rapid 76 mm và hệ thống Sea Snake 30 mm. Các tàu này cũng được trang bị radar TRS-4D, một biến thể hải quân của hệ thống TRML-4D hiện đang được cung cấp cho Ukraine, có khả năng theo dõi tới 1.000 mục tiêu ở khoảng cách lên đến 250 km.

Trang United24 Media đưa tin, Brazil là thành viên sáng lập của BRICS, một nhóm liên chính phủ gồm các nền kinh tế mới nổi lớn, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ethiopia và Indonesia. Khối này ban đầu được thành lập để mở rộng sự phối hợp kinh tế và chính trị giữa các nước thuộc Nam Bán cầu và tăng cường ảnh hưởng của họ trong quản trị toàn cầu.

Mặc dù Nga cũng là một trong những thành viên sáng lập BRICS, các quyết định mua sắm quốc phòng trong khối này vẫn mang tính phân quyền, với các quốc gia như Brazil tiếp tục theo đuổi quan hệ đối tác với các nhà sản xuất quốc phòng châu Âu.

Trước đó, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Đức đã vượt Trung Quốc để trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới trong giai đoạn 2021-2025, trong khi xuất khẩu của Nga giảm 64%, phản ánh sự dịch chuyển rộng hơn sang các nhà cung cấp quốc phòng châu Âu và phương Tây.