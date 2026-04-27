Ứng viên Chủ tịch Fed vượt qua rào cản cuối cùng

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis, ngày 27/4, tuyên bố sẽ ủng hộ việc đề cử ông Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), sau khi cuộc điều tra hình sự nhắm vào Chủ tịch đương nhiệm Jerome Powell chính thức được bãi bỏ.

Trước đó, ông Tillis đã cảnh báo sẽ phản đối việc xác nhận đề cử ông Warsh nếu Bộ Tư pháp không chấm dứt cuộc điều tra nhằm vào ông Powell. Với tuyên bố mới nhất, trở ngại lớn cuối cùng cho cuộc bỏ phiếu phê chuẩn Chủ tịch Fed mới tại Thượng viện Mỹ đã được tháo gỡ, chỉ vài tuần trước khi nhiệm kỳ của ông Powell kết thúc vào ngày 15/5.

Viết trên mạng xã hội, Thượng nghị sĩ bang North Carolina nhấn mạnh: "Cuộc điều tra hình sự của Văn phòng Công tố Mỹ đối với Chủ tịch Powell là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính độc lập của Fed. Nó cần phải chấm dứt trước khi tôi có thể ủng hộ việc phê chuẩn ông Kevin Warsh".

Cuộc điều tra liên quan đến cách ông Powell quản lý dự án cải tạo trụ sở của Fed tại Washington, với tổng chi phí hiện ước tính lên tới 2,5 tỷ USD, tăng mạnh so với mức ước tính ban đầu là 1,9 tỷ USD. Đầu tháng 1/2026, Chủ tịch Powell đã công bố công khai về cuộc điều tra của Nhà Trắng, coi đó là một "mối đe dọa" từ Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông nhằm gây áp lực buộc Fed hạ lãi suất.

Lá phiếu phản đối của ông Tillis từng được coi là "ngòi nổ" có thể ngăn cản Ủy ban Ngân hàng Thượng viện trình đề cử này lên phiên họp toàn thể. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi vào ngày 24/4, khi Công tố viên liên bang Mỹ Jeanine Pirro tuyên bố chấm dứt cuộc điều tra hình sự, đồng thời chuyển vụ việc cho Tổng Thanh tra Fed Michael Horowitz tiến hành điều tra hành chính theo đúng quy trình thông thường. Tuy nhiên, bà Pirro vẫn để ngỏ khả năng tái khởi động điều tra hình sự "nếu các tình tiết thực tế cho phép."

Về phía Tổng thống Trump, trong tuyên bố ngày 25/4, ông cho biết vẫn chưa chấp nhận chấm dứt hoàn toàn vụ việc này, khẳng định ông có "nghĩa vụ phải làm rõ" lý do chi phí cải tạo tăng vọt.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 26/4, ông Tillis cho biết đã nhận được "đảm bảo" rằng vụ án hình sự chỉ được tái khởi động nếu kết quả điều tra của Tổng Thanh tra cho thấy có cơ sở. Thượng nghị sĩ bang Bắc Carolina nhấn mạnh ông Warsh là "ứng viên xuất sắc" và đã đến lúc Fed tập trung trở lại vào nhiệm vụ chính của mình.