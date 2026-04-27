Ngoại trưởng Iran đã tới Nga, hé lộ nội dung quan trọng sắp đàm phán với Tổng thống Putin

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã rời Islamabad đánh dấu sự kết thúc chuyến thăm Pakistan trong vòng 48 giờ, khi hy vọng về các cuộc đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran tan biến.

Và hiện giờ ông đã đặt chân đến St. Petersburg, Nga, trước cuộc gặp dự kiến ​​với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào 27/4, ông Araghchi cho biết trên tài khoản Telegram chính thức của mình.

Ông Araghchi cho biết ông cũng sẽ gặp người đồng cấp Nga, ông Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến St. Petersburg, Nga. Ảnh: IRNA

Theo CNN, Đại sứ Tehran tại Moscow, Kazem Jalali, cho biết trong một bài đăng trên X hôm 26/4 rằng cuộc gặp sắp tới giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tập trung vào “phối hợp các hoạt động tương tác và thúc đẩy các chương trình chung ở cấp khu vực và quốc tế”.

Nga vẫn là đồng minh ngoại giao quan trọng của Iran trong xung đột với Mỹ. Moscow đã đề nghị tiếp nhận uranium làm giàu của Iran, với ý định lưu trữ hoặc tái chế nó trên lãnh thổ Nga.

Trong khi đó tại Iran, một video do hãng truyền thông nhà nước Iran Fars đăng tải cho thấy quân đội đang diễu binh các máy bay không người lái Shahed 136 tại quảng trường Saat ở thành phố Tabriz.

Theo Cổng thông tin Vũ khí Nguồn mở, máy bay không người lái Shahed, còn được gọi là "máy bay không người lái tự sát" hoặc "máy bay không người lái Kamikaze", là các phương tiện bay không người lái do Iran thiết kế, bay về phía các mục tiêu được chỉ định và phát nổ khi va chạm.

Các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ diễn ra hàng đêm ở Tehran và các thành phố khác của Iran sau khi xung đột bắt đầu. Tuần trước, một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo đã được diễu hành tại một trong các cuộc biểu tình.

Iran diễu hành vũ khí. Nguồn: CNN