Phát hiện con tàu được trang bị công nghệ tối tân của Trung Quốc, được ví như "viên ngọc quý" của ngành

Sáng ngày 26/4/2026, ngành đóng tàu Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi bàn giao con tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất từng được quốc gia này tự thiết kế và chế tạo độc lập. Tàu chở LNG không đơn thuần là một phương tiện vận tải đường thủy, mà được ví như những "huyết mạch di động" đóng vai trò then chốt trong cấu trúc năng lượng và an ninh địa chính trị toàn cầu.

Việc duy trì một "siêu kho lạnh" khổng lồ giữa đại dương đòi hỏi những công nghệ vật liệu tiên tiến nhất để vỏ tàu không bị giòn gãy và hệ thống cách nhiệt tuyệt đối nhằm ngăn chặn rủi ro cháy nổ. Một con tàu LNG công suất lớn mang trong mình năng lượng khổng lồ, đòi hỏi quy chuẩn an toàn khắt khe nhất hành tinh, biến nó thành biểu tượng cho năng lực công nghiệp đỉnh cao của bất kỳ quốc gia nào sở hữu công nghệ đóng tàu này.

Sự kiện diễn ra tại tỉnh Giang Tô, chỉ chưa đầy ba tháng sau khi tàu LNG Tianshan được bàn giao tại Thượng Hải, cho thấy tốc độ bứt phá kinh ngạc của Bắc Kinh trong phân khúc tàu chở năng lượng sạch.

Kỷ lục mới về quy mô và công suất

Con tàu vừa được xuất xưởng tại xưởng đóng tàu của Công ty Công nghiệp Nặng China Merchants (Giang Tô) là một "quái vật" thực sự trên biển. Với chiều dài 298,8 mét và chiều rộng 48 mét, tàu sở hữu sức chứa lên đến 180.000 mét khối khí tự nhiên hóa lỏng – con số kỷ lục đối với một tàu LNG nội địa của Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại.

Về mặt kỹ thuật, tàu được trang bị hệ thống đẩy tốc độ thấp nhiên liệu kép (dual-fuel). Đây là công nghệ tiên tiến cho phép tàu vận hành linh hoạt bằng cả dầu và chính lượng khí tự nhiên hóa lỏng, giúp tối ưu hóa hiệu năng và giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của hàng hải quốc tế.

Việc bàn giao thành công siêu tàu này không chỉ là một hợp đồng thương mại, mà còn là lời khẳng định về năng lực thiết kế độc lập của Trung Quốc đối với các dòng tàu vận tải năng lượng quy mô lớn – vốn có yêu cầu kỹ thuật cao hơn nhiều so với các dòng tàu chở hàng thông thường.

Làm chủ kỹ thuật lưu trữ âm 163 độ C

Trong giới công nghiệp nặng, tàu chở LNG được ví như "viên ngọc vương miện" của ngành đóng tàu toàn cầu. Danh hiệu này dành cho những phương tiện có độ phức tạp kỹ thuật cực cao, tương đương với tàu sân bay và tàu du lịch hạng sang cỡ lớn.

Thách thức lớn nhất đối với các kỹ sư là thiết kế hệ thống khoang chứa có khả năng giữ cho khí tự nhiên ở trạng thái lỏng ổn định tại nhiệt độ âm 163 độ C. Bất kỳ sai sót nào trong việc duy trì nhiệt độ này đều có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ con tàu.

Sự kiện bàn giao tại Giang Tô minh chứng rằng Trung Quốc đã xóa bỏ thế độc quyền của một số ít quốc gia và vươn lên làm chủ hoàn toàn quy trình đóng mới các "kho lạnh di động" khổng lồ này. Theo ông Lu Jinlong, quản lý chương trình tàu LNG tại China Merchants, đơn vị này hiện đã nắm giữ đơn hàng cho 6 con tàu cùng loại, với chiếc tiếp theo dự kiến sẽ hoàn thành chỉ trong vòng 3 tháng tới.

Chiến lược vận tải năng lượng sạch

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao vào lúc 10:50 sáng ngày 26/4, con tàu đã bắt đầu chuyến hải trình hướng tới Singapore. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà máy đóng tàu và các cơ quan kiểm soát biên giới đã giúp quy trình thông quan diễn ra nhanh chóng, cho phép tàu tận dụng điều kiện thủy triều thuận lợi để xuất phát an toàn.

Việc liên tục bàn giao các tàu LNG cỡ lớn tại cả Thượng Hải và Giang Tô cho thấy sự hình thành của một chuỗi cung ứng công nghệ cao hoàn chỉnh tại Trung Quốc. Đây là bước đi chiến lược giúp quốc gia này không chỉ tự chủ về phương tiện vận tải năng lượng mà còn trở thành đối tác cung ứng quan trọng trên thị trường đóng tàu thế giới.

Sự ra đời của siêu tàu chở LNG 180.000 mét khối này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Trung Quốc: từ một quốc gia đóng tàu quy mô lớn sang đóng tàu công nghệ cao. Với việc bàn giao con tàu này, Trung Quốc hiện có năm xưởng đóng tàu có khả năng đóng tàu chở LNG, đưa năng lực đóng tàu tổng thể của nước này vào hàng ngũ hàng đầu thế giới. Nhờ khả năng tự chủ từ thiết kế đến thi công những phương tiện phức tạp nhất, Trung Quốc đang trực tiếp định hình lại tương lai của ngành vận tải năng lượng sạch toàn cầu.