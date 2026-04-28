Máy bay rơi xuống núi rồi bốc cháy dữ dội tại Nam Sudan, toàn bộ người trên khoang thiệt mạng

Theo Chi Chi | 28-04-2026 - 15:58 PM | Tài chính quốc tế

Chiếc máy bay có thể đã rơi do điều kiện thời tiết gây ra tầm nhìn kém.

Một chiếc máy bay Cessna đã gặp nạn tại Nam Sudan khiến 14 người, bao gồm cả phi công, tử vong thương tâm sau khi các báo cáo cho thấy tầm nhìn kém do điều kiện thời tiết có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Cơ quan hàng không dân dụng cho biết một chiếc máy bay chở khách đã rơi làm toàn bộ 13 hành khách và phi công thiệt mạng. Chiếc phi cơ Cessna gặp nạn vào thứ Hai (ngày 28 tháng 4) tại khu vực ngoại ô thủ đô của Nam Sudan. Những hình ảnh về xác máy bay đã được chia sẻ trực tuyến.

Cơ quan chức năng cho biết các báo cáo sơ bộ chỉ ra rằng chiếc máy bay đang đến từ thị trấn Yei có thể đã rơi do điều kiện thời tiết gây ra tầm nhìn kém. Các báo cáo xác nhận có hai người Kenya đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, số còn lại là người Nam Sudan.

Cơ quan hàng không dân dụng cho biết một đội tìm kiếm và cứu nạn đã được cử đến hiện trường vụ tai nạn, cách Juba khoảng 19km. Các video về hiện trường vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những phần còn lại của chiếc máy bay đang chìm trong biển lửa. Địa điểm trong video là khu đồi núi và có nhiều sương mù.

Người ta tin rằng một cảnh báo đã được gửi đến các quan chức sau khi mất liên lạc vô tuyến với máy bay. Hiện tại chưa có thêm thông tin chi tiết nào về các nạn nhân được công bố.

Các báo cáo từ các ấn phẩm địa phương dẫn lời một quan chức cứu hộ cho biết thi thể của các nạn nhân đã bị bỏng nặng trong đám cháy, đồng thời cảnh báo rằng việc nhận dạng có thể mất một thời gian.

Rơi máy bay chở tiền khiến ít nhất 35 người thương vong

Theo Chi Chi

Đến thăm Trung Quốc, lãnh đạo nước láng giềng châu Á trầm trồ trước một chiếc máy đặc biệt, ‘đòi’ đưa lên máy bay đem về nước

Đến thăm Trung Quốc, lãnh đạo nước láng giềng châu Á trầm trồ trước một chiếc máy đặc biệt, ‘đòi’ đưa lên máy bay đem về nước Nổi bật

Lãnh đạo nước đồng minh quan trọng nói thẳng “điều đau lòng” của Washington

Lãnh đạo nước đồng minh quan trọng nói thẳng “điều đau lòng” của Washington Nổi bật

Cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell: Kịch bản tăng lãi suất đầy bất ngờ liệu có xuất hiện?

Cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell: Kịch bản tăng lãi suất đầy bất ngờ liệu có xuất hiện?

Kỉ lục 22.295 lượt xếp hàng đợi bàn: Giới AI xôn xao vì một tiệm sủi cảo khi ông chủ xuất thân là dân kỹ thuật

Kỉ lục 22.295 lượt xếp hàng đợi bàn: Giới AI xôn xao vì một tiệm sủi cảo khi ông chủ xuất thân là dân kỹ thuật

Bí mật ‘lạnh người’ dưới lòng Tử Cấm Thành: Hệ thống hầm ngầm 3 lớp chôn 30.000 khối đá, biết mục đích mới thấy cổ nhân thật phi thường

Bí mật ‘lạnh người’ dưới lòng Tử Cấm Thành: Hệ thống hầm ngầm 3 lớp chôn 30.000 khối đá, biết mục đích mới thấy cổ nhân thật phi thường

Lập trình viên thất nghiệp hàng loạt, “siêu não AI” lĩnh lương khủng, nghề viết code liệu có còn đủ sống?

Lập trình viên thất nghiệp hàng loạt, “siêu não AI” lĩnh lương khủng, nghề viết code liệu có còn đủ sống?

