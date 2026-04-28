Trung Quốc xây một công trình dọc sông biên giới, nước láng giềng tây nam gửi thư phản đối, yêu cầu ngừng ngay lập tức

Chính phủ Nepal đã yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức ngừng xây dựng tường chắn dọc sông Bhote Koshi vì việc này có thể làm thay đổi dòng chảy của sông và gây thiệt hại cho phía Nepal.

Vụ việc lần đầu tiên được Văn phòng Hành chính Quận Sindhupalchowk nêu ra với Bộ Nội vụ khoảng 2 tuần trước. Một quan chức tại Văn phòng Hành chính Quận Sindhupalchowk cho biết với tờ Kathmandu Post rằng họ đã nhận được thông tin từ người dân địa phương về việc phía Trung Quốc đang xây dựng một bức tường ở phía biên giới của họ. Công trường xây dựng nằm rất gần biên giới Nepal-Trung Quốc.

“Sau đó, chúng tôi đã viết thư cho Bộ Nội vụ hỏi liệu việc xây dựng đơn phương như vậy có nằm trong thỏa thuận song phương giữa Nepal và Trung Quốc hay không, và liệu việc đó có cần sự đồng thuận trước từ phía còn lại hay không”, vị quan chức cho biết.

Dựa trên thông tin từ chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đã nêu vấn đề này với Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao đã gửi thư cho phía Trung Quốc yêu cầu tạm dừng xây dựng bức tường.

Theo các quan chức, công trình đang được thi công gần cột mốc số 53 thuộc biên giới Nepal-Trung Quốc. Theo nghị định thư biên giới được ký kết giữa Nepal và Trung Quốc năm 1963, mỗi bên phải thông báo trước cho bên kia trong trường hợp xây dựng bất kỳ công trình nào dọc theo biên giới quốc tế, và cả hai bên không được phép thay đổi dòng chảy của các con sông biên giới.

“Văn phòng nhập cư địa phương ở Kodari, Sindhupalchowk, đã báo cáo vụ việc cho văn phòng hành chính quận, và sau đó họ đã thông báo cho chúng tôi (Bộ Nội vụ)”, ông Ananda Kafle, người phát ngôn của Bộ Nội vụ, cho biết.

Nghị định thư nêu rõ hai bên phải ngăn chặn việc thay đổi các con sông biên giới theo nghị định thư đã ký kết. Điều này áp dụng cho cả hai phía biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, theo một quan chức thuộc Cục Khảo sát. Cột mốc số 53 trên biên giới Nepal-Trung Quốc nằm gần công trường xây dựng.

Nghị định thư biên giới cũng nêu rõ rằng cả hai bên không được cố ý thay đổi dòng chảy của sông biên giới. Nghị định thư cũng nêu rõ rằng cả hai bên cần áp dụng các biện pháp chung để ngăn ngừa thiệt hại và cũng có điều khoản bồi thường nếu bất kỳ bên ký kết nào gây thiệt hại ở một trong hai bên biên giới do sự thay đổi dòng chảy của sông.

Sông Bhote Koshi nằm trong một trong những khu vực dễ chịu thiên tai nhất, và bất kỳ công trình xây dựng nào dọc theo sông hoặc nỗ lực thay đổi dòng chảy của nó đều sẽ gây ảnh hưởng lớn đến phía biên giới Nepal trong mùa mưa, các quan chức cho biết.

Theo Kathmandu Post﻿