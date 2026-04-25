Elon Musk có thừa nhận bất ngờ về Robotaxi, tại sao Tesla lại thận trọng hơn với sản phẩm mới?

Tờ The Verge cho hay dây chuyền sản xuất Cybercab tại Gigafactory Austin đã chính thức khởi động, nhưng trái với vẻ hào nhoáng thường thấy, vị CEO tỷ phú lại đang tỏ ra thận trọng một cách kỳ lạ. Có vẻ như Elon Musk đã nhận ra rằng: Trước khi muốn vận hành một đế chế robotaxi, ông phải giải quyết xong bài toán hóc búa mang tên "tự hành hoàn toàn" (FSD-Full Self Driving).

Mới đây, Tesla đã chính thức xác nhận việc đưa Cybercab vào sản xuất thương mại thông qua một video đầy ấn tượng trên mạng xã hội X. Hình ảnh chiếc xe không vô lăng, không bàn đạp lừng lững rời khỏi nhà máy tại Austin, Texas với dòng chú thích: "Được chế tạo vì mục đích tự hành" đã khiến giới mộ điệu không khỏi phấn khích.

Tuy nhiên, đằng sau những thước phim bóng bẩy đó là một thực tế trầm lắng hơn nhiều so với những tuyên bố gây sốc trước đây của người đứng đầu Tesla.

Sự thận trọng lạ thường

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh gần nhất, giới đầu tư đã khá bất ngờ khi nghe Elon Musk trình bày với một tông giọng thiếu vắng sự lạc quan tếu táo thường thấy. Thay vì hứa hẹn về một tương lai nơi hàng triệu chiếc xe tự lái phủ kín đường phố trong chớp mắt, Musk lại nhấn mạnh vào sự cẩn trọng.

"Yếu tố hạn chế cho việc mở rộng thực sự là quá trình xác thực nghiêm ngặt, đảm bảo mọi thứ hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không muốn có bất kỳ một chấn thương do tai nạn nào xảy ra với việc mở rộng Robotaxi, và chúng tôi, nhờ vào sự nỗ lực của đội ngũ, đã không để xảy ra bất kỳ vụ việc nào cho đến nay”, Elon Musk trả lời các câu hỏi về việc triển khai chậm hơn dự kiến.

Đây là một bước lùi đáng kể về mặt thái độ nếu so với những tuyên bố "như đinh đóng cột" trước đó về việc hệ thống lái tự động hoàn toàn không giám sát đã ở ngay sát sườn.

Thực tế, dữ liệu từ chính phủ Liên bang Mỹ cho thấy Tesla đã báo cáo 14 vụ va chạm liên quan đến robotaxi của mình kể từ khi ra mắt tại Austin cách đây một năm. Nhiều cơ quan chính phủ đã điều tra các tuyên bố của công ty xung quanh việc tự lái, và FSD dường như đang đứng trước ngưỡng cửa của một đợt triệu hồi quy mô lớn.

Điều đáng nói là không giống như các đối thủ trong ngành thường công khai chi tiết về thương vong hay bản chất vụ tai nạn, Tesla thường xuyên biên tập lại và giữ kín các thông tin nhạy cảm này.

Dù Cybercab đã bắt đầu được sản xuất liên tục từ tháng này, Elon Musk thừa nhận rằng sản lượng sẽ chỉ tăng trưởng theo "đường cong chữ S kéo dài". Điều này có nghĩa là giai đoạn đầu sẽ rất chậm chạp và chỉ bắt đầu bùng nổ theo cấp số nhân vào cuối năm nay hoặc sang năm sau.

"Bất cứ khi nào bạn có một sản phẩm mới với chuỗi cung ứng hoàn toàn mới, mọi thứ đều mới, nó luôn là một đường cong chữ S kéo dài, vì vậy bạn nên dự đoán rằng việc sản xuất ban đầu của Cybercab và Semi sẽ rất chậm, nhưng sau đó sẽ tăng tốc và phát triển theo cấp số nhân vào cuối năm nay và chắc chắn là vào năm tới," ông nói. "Trên thực tế, chúng tôi sẽ tăng cường sản xuất tất cả các loại xe, tại tất cả các nhà máy, với khả năng tốt nhất của mình trong suốt thời gian còn lại của năm nay."

Một trong những rào cản lớn nhất đối với Cybercab chính là việc thiếu các bộ phận điều khiển truyền thống. Theo Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang, những mẫu xe không vô lăng hay bàn đạp thường bị giới hạn sản xuất ở mức 2.500 chiếc mỗi năm cho mỗi công ty.

Dù Phó Chủ tịch kỹ thuật xe của Tesla, ông Lars Morvay, khẳng định công ty sẽ tự chứng nhận để vượt qua rào cản này tương tự cách Zoox của Amazon đã làm, nhưng đây vẫn là một canh bạc pháp lý đầy rủi ro.

Nút thắt lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở phần mềm. Elon Musk đang đặt kỳ vọng vào phiên bản FSD V15 với cấu trúc phần mềm được đại tu hoàn toàn, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, ông cũng phải cay đắng thừa nhận một sự thật trái ngược với những cam kết trong quá khứ: Hàng triệu xe Tesla trang bị máy tính Hardware 3 (sản xuất từ 2019 đến 2023) có thể sẽ không bao giờ đạt được khả năng tự hành hoàn toàn nếu không được nâng cấp phần cứng tốn kém.

Năm ngoái, Musk từng mạnh miệng dự báo đến cuối năm 2025, khoảng 50% dân số Mỹ sẽ được tiếp cận dịch vụ Robotaxi của Tesla. Nhưng nhìn vào thực tế hiện tại, dịch vụ này mới chỉ hiện diện tại một vài thành phố như Austin, Dallas và Houston với số lượng xe cực kỳ khiêm tốn. Thậm chí tại San Francisco, dịch vụ gọi xe của hãng vẫn phải có người lái và chỉ dành cho những người được mời.

Kết thúc cuộc họp, Musk thừa nhận doanh thu từ Robotaxi hay FSD không giám sát sẽ chưa thể đóng góp đáng kể trong năm nay.

"Tôi nghĩ có lẽ doanh thu từ FSD không giám sát hoặc Robotaxi sẽ không quá lớn trong năm nay, nhưng tôi nghĩ nó sẽ có ý nghĩa quan trọng vào năm tới," Elon Musk cho biết.

Có lẽ, sau nhiều năm "hứa thật nhiều", vị tỷ phú này đã bắt đầu phải đối diện với thực tế rằng việc dạy một cỗ máy tự vận hành an toàn trong một thế giới hỗn loạn khó khăn hơn nhiều so với việc chế tạo ra chính cỗ máy đó.

*Nguồn: The Verge, CNET